https://ria.ru/20220429/ukraina-1786076974.html

Жители США призвали "держать Байдена на поводке" из-за военной помощи Киеву

Жители США призвали "держать Байдена на поводке" из-за военной помощи Киеву - РИА Новости, 29.04.2022

Жители США призвали "держать Байдена на поводке" из-за военной помощи Киеву

Читатели американской газеты The Washington Post раскритиковали президента США Джо Байдена за намерение выделить еще 33 миллиарда долларов на помощь Украине. РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T09:57

2022-04-29T09:57

2022-04-29T11:35

в мире

джо байден

санта-клаус

украина

европа

сша

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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Читатели американской газеты The Washington Post раскритиковали президента США Джо Байдена за намерение выделить еще 33 миллиарда долларов на помощь Украине.Многие возмутились, как быстро Соединенные Штаты тратят деньги на чужие нужды, не замечая проблем собственного населения."США будто Санта-Клаус со всеми этими деньгами, которые нужно потратить на Украину, вместо того, чтобы помогать нашим людям. А Европа не хотела бы помочь им в той же мере? Мы так быстро помогаем другим, но пренебрегаем своими людьми", — посетовал FARMER-Jerry 194578."Войны в Корее, Вьетнаме, Ираке, Афганистане. Так ли у нас много побед? Давайте снова выбросим миллиарды на очередную войну! У нас никак не получается тратить налоги американцев на самих американцев. Это ведь было бы просто "не по-американски", — возмутился NULLIFY12."Если уж Россия представляет такую угрозу для Европы, пусть Европа платит по счетам. Меня тошнит от того, что мои налоги идут на войны в других странах. Время оставить наши деньги дома. Например, заняться собственной инфраструктурой", — отметил barnabytwist."Мы могли бы, скорее всего, дать приют всем бездомным ветеранам даже менее чем за 33 миллиарда долларов", — подчеркнул OSSimulator."Во сколько нам обошелся Афганистан, три-четыре триллиона долларов? Почему бы не ввязаться в другую войну? Только в этот раз там не пастухи из каменного века. Байден явно потерял связь с реальностью. Тот, кто присматривает за ним, должен держать его на поводке", — подытожили читатели.Байден накануне запросил у конгресса для Украины 33 миллиарда долларов, в том числе 20,4 миллиарда военной помощи. По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, глава государства пока вправе выделить на поставки вооружений лишь 250 миллионов, а для их расширения необходимо разрешение конгресса.

https://ria.ru/20220425/ukraina-1785301781.html

https://ria.ru/20220427/bolgariya-1785743436.html

https://ria.ru/20220421/dengi-1784618655.html

украина

европа

сша

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Станислав Ванд

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

в мире, джо байден, санта-клаус, украина, европа, сша