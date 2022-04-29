09:57 29.04.2022 (обновлено: 11:35 29.04.2022)
Жители США призвали "держать Байдена на поводке" из-за военной помощи Киеву
Читатели The Washington Post пришли в ярость из-за огромных трат США на поддержку Украины
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Джо Байден выступает с заявлением по ситуации вокруг Украины в Белом доме
Президент США Джо Байден выступает с заявлением по ситуации вокруг Украины в Белом доме
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Читатели американской газеты The Washington Post раскритиковали президента США Джо Байдена за намерение выделить еще 33 миллиарда долларов на помощь Украине.
Многие возмутились, как быстро Соединенные Штаты тратят деньги на чужие нужды, не замечая проблем собственного населения.
"США будто Санта-Клаус со всеми этими деньгами, которые нужно потратить на Украину, вместо того, чтобы помогать нашим людям. А Европа не хотела бы помочь им в той же мере? Мы так быстро помогаем другим, но пренебрегаем своими людьми", — посетовал FARMER-Jerry 194578.
"Войны в Корее, Вьетнаме, Ираке, Афганистане. Так ли у нас много побед? Давайте снова выбросим миллиарды на очередную войну! У нас никак не получается тратить налоги американцев на самих американцев. Это ведь было бы просто "не по-американски", — возмутился NULLIFY12.
"Если уж Россия представляет такую угрозу для Европы, пусть Европа платит по счетам. Меня тошнит от того, что мои налоги идут на войны в других странах. Время оставить наши деньги дома. Например, заняться собственной инфраструктурой", — отметил barnabytwist.
"Мы могли бы, скорее всего, дать приют всем бездомным ветеранам даже менее чем за 33 миллиарда долларов", — подчеркнул OSSimulator.
"Во сколько нам обошелся Афганистан, три-четыре триллиона долларов? Почему бы не ввязаться в другую войну? Только в этот раз там не пастухи из каменного века. Байден явно потерял связь с реальностью. Тот, кто присматривает за ним, должен держать его на поводке", — подытожили читатели.