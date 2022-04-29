Жителей Херсонской области не считают украинцами, заявил экс-депутат Рады
Экс-депутат Рады Журавко заявил, что Киев готов жертвовать жителями Херсонской области
© РИА Новости / пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкПоследствия ракетно-артиллерийского удара ВСУ по жилым кварталам Херсона
Последствия ракетно-артиллерийского удара ВСУ по жилым кварталам Херсона. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости. Киевские власти, начав обстрел ракетами Херсона, демонстративно показали, что перестали считать жителей Херсонской области украинцами и готовы ими жертвовать ради территорий, заявил бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко.
Российские военные в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио, идет восстановление торговых связей с Крымом.
"Режим Зеленского вознамерился устроить из Херсонской области выжженную землю. Начав обстрел кварталов Херсона ракета, украинские националисты показали, что перестали считать жителей Херсонской области украинцами и готовы ими жертвовать ради территорий", - сказал РИА Новости Журавко.
По его словам, жители Херсонской области больше никогда не захотят вернуться под контроль нацисткой Украины, власти которой готовы убивать мирное население в угоду чужим интересам.
"Херсон сможет отстоять свою свободу. Сил и средств хватит", - подчеркнул экс-депутат.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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