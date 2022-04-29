https://ria.ru/20220429/ukraina-1786073457.html

Жителей Херсонской области не считают украинцами, заявил экс-депутат Рады

Жителей Херсонской области не считают украинцами, заявил экс-депутат Рады - РИА Новости, 29.04.2022

Жителей Херсонской области не считают украинцами, заявил экс-депутат Рады

Киевские власти, начав обстрел ракетами Херсона, демонстративно показали, что перестали считать жителей Херсонской области украинцами и готовы ими жертвовать... РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T09:34

2022-04-29T09:34

2022-04-29T09:34

обострение ситуации в днр и лнр

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херсон

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости. Киевские власти, начав обстрел ракетами Херсона, демонстративно показали, что перестали считать жителей Херсонской области украинцами и готовы ими жертвовать ради территорий, заявил бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко.Российские военные в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио, идет восстановление торговых связей с Крымом."Режим Зеленского вознамерился устроить из Херсонской области выжженную землю. Начав обстрел кварталов Херсона ракета, украинские националисты показали, что перестали считать жителей Херсонской области украинцами и готовы ими жертвовать ради территорий", - сказал РИА Новости Журавко.По его словам, жители Херсонской области больше никогда не захотят вернуться под контроль нацисткой Украины, власти которой готовы убивать мирное население в угоду чужим интересам."Херсон сможет отстоять свою свободу. Сил и средств хватит", - подчеркнул экс-депутат.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220428/poverezhdeniya-1785915306.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220428/kiev-1786013736.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, херсонская область , украина, херсон