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Жителей Херсонской области не считают украинцами, заявил экс-депутат Рады - РИА Новости, 29.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220429/ukraina-1786073457.html
Жителей Херсонской области не считают украинцами, заявил экс-депутат Рады
Жителей Херсонской области не считают украинцами, заявил экс-депутат Рады - РИА Новости, 29.04.2022
Жителей Херсонской области не считают украинцами, заявил экс-депутат Рады
Киевские власти, начав обстрел ракетами Херсона, демонстративно показали, что перестали считать жителей Херсонской области украинцами и готовы ими жертвовать... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T09:34
2022-04-29T09:34
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
херсонская область
украина
херсон
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости. Киевские власти, начав обстрел ракетами Херсона, демонстративно показали, что перестали считать жителей Херсонской области украинцами и готовы ими жертвовать ради территорий, заявил бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко.Российские военные в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио, идет восстановление торговых связей с Крымом."Режим Зеленского вознамерился устроить из Херсонской области выжженную землю. Начав обстрел кварталов Херсона ракета, украинские националисты показали, что перестали считать жителей Херсонской области украинцами и готовы ими жертвовать ради территорий", - сказал РИА Новости Журавко.По его словам, жители Херсонской области больше никогда не захотят вернуться под контроль нацисткой Украины, власти которой готовы убивать мирное население в угоду чужим интересам."Херсон сможет отстоять свою свободу. Сил и средств хватит", - подчеркнул экс-депутат.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220428/poverezhdeniya-1785915306.html
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в мире, владимир путин, херсонская область , украина, херсон
09:34 29.04.2022
 
Жителей Херсонской области не считают украинцами, заявил экс-депутат Рады

Экс-депутат Рады Журавко заявил, что Киев готов жертвовать жителями Херсонской области

© РИА Новости / пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкПоследствия ракетно-артиллерийского удара ВСУ по жилым кварталам Херсона
Последствия ракетно-артиллерийского удара ВСУ по жилым кварталам Херсона - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© РИА Новости / пресс-служба Минобороны РФ
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Последствия ракетно-артиллерийского удара ВСУ по жилым кварталам Херсона. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости. Киевские власти, начав обстрел ракетами Херсона, демонстративно показали, что перестали считать жителей Херсонской области украинцами и готовы ими жертвовать ради территорий, заявил бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко.
Российские военные в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио, идет восстановление торговых связей с Крымом.
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"Режим Зеленского вознамерился устроить из Херсонской области выжженную землю. Начав обстрел кварталов Херсона ракета, украинские националисты показали, что перестали считать жителей Херсонской области украинцами и готовы ими жертвовать ради территорий", - сказал РИА Новости Журавко.
По его словам, жители Херсонской области больше никогда не захотят вернуться под контроль нацисткой Украины, власти которой готовы убивать мирное население в угоду чужим интересам.
"Херсон сможет отстоять свою свободу. Сил и средств хватит", - подчеркнул экс-депутат.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинХерсонская областьУкраинаХерсон
 
 
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