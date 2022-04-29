https://ria.ru/20220429/ukraina-1786073077.html
Минобороны показало, как танки и артиллерия ведут огонь по позициям ВСУ
Минобороны показало, как танки и артиллерия ведут огонь по позициям ВСУ - РИА Новости, 29.04.2022
Минобороны показало, как танки и артиллерия ведут огонь по позициям ВСУ
Минобороны РФ опубликовало видеоролик, демонстрирующий, как ведут огонь по украинским позициям российские танки и артиллерия. РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T09:31
2022-04-29T09:31
2022-04-29T10:43
обострение ситуации в днр и лнр
вооруженные силы украины
т-72б3
т-80у
в мире
россия
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало видеоролик, демонстрирующий, как ведут огонь по украинским позициям российские танки и артиллерия.В ролике показано, как ведут беглый огонь танки Т-80У и Т-72Б3. Также демонстрируется залповая стрельба гаубиц "Мста-Б"."Российские танкисты, находясь в боевых порядках, наносят огневое поражение по укрепленным позициям, бронетехнике и живой силе противника. Подразделения артиллерии ведут прицельную стрельбу по опорным пунктам ВСУ и уничтожают склады с боеприпасами, бронетехнику противника", - отметили в Минобороны.Там уточнили, что артиллеристы также уничтожают колонны подвоза боеприпасов и резервов противника. Данные по разведанным целям передаются с беспилотных летательных аппаратов.
https://ria.ru/20220425/ukreprayon-1785259428.html
россия
украина
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Работа танков и расчетов артиллерийских орудий при нанесении ударов по позициям ВСУ
Минобороны России опубликовало кадры боевой работы экипажей танков и расчетов артиллерийских орудий при нанесении огневого поражения позициям ВСУ. Российские танкисты находясь в боевых порядках наносят огневое поражение по укрепленным позициям, бронетехнике и живой силе противника. Подразделения артиллерии ведут прицельную стрельбу по опорным пунктам ВСУ и уничтожают склады с боеприпасами, бронетехнику противника. Также артиллеристы уничтожают колонны подвоза боеприпасов и резервов противника. Данные по разведанным целям передаются с беспилотных летательных аппаратов.
2022-04-29T09:31
true
PT0M37S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, т-72б3, т-80у, в мире, россия, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
09:31 29.04.2022 (обновлено: 10:43 29.04.2022)
Минобороны показало, как танки и артиллерия ведут огонь по позициям ВСУ
Минобороны опубликовало видео, как танки и артиллерия ведут огонь по украинским позициям