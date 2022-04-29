https://ria.ru/20220429/ukraina-1786073077.html

Минобороны показало, как танки и артиллерия ведут огонь по позициям ВСУ

Минобороны показало, как танки и артиллерия ведут огонь по позициям ВСУ - РИА Новости, 29.04.2022

Минобороны показало, как танки и артиллерия ведут огонь по позициям ВСУ

Минобороны РФ опубликовало видеоролик, демонстрирующий, как ведут огонь по украинским позициям российские танки и артиллерия. РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T09:31

2022-04-29T09:31

2022-04-29T10:43

обострение ситуации в днр и лнр

вооруженные силы украины

т-72б3

т-80у

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россия

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало видеоролик, демонстрирующий, как ведут огонь по украинским позициям российские танки и артиллерия.В ролике показано, как ведут беглый огонь танки Т-80У и Т-72Б3. Также демонстрируется залповая стрельба гаубиц "Мста-Б"."Российские танкисты, находясь в боевых порядках, наносят огневое поражение по укрепленным позициям, бронетехнике и живой силе противника. Подразделения артиллерии ведут прицельную стрельбу по опорным пунктам ВСУ и уничтожают склады с боеприпасами, бронетехнику противника", - отметили в Минобороны.Там уточнили, что артиллеристы также уничтожают колонны подвоза боеприпасов и резервов противника. Данные по разведанным целям передаются с беспилотных летательных аппаратов.

https://ria.ru/20220425/ukreprayon-1785259428.html

россия

украина

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Работа танков и расчетов артиллерийских орудий при нанесении ударов по позициям ВСУ Минобороны России опубликовало кадры боевой работы экипажей танков и расчетов артиллерийских орудий при нанесении огневого поражения позициям ВСУ. Российские танкисты находясь в боевых порядках наносят огневое поражение по укрепленным позициям, бронетехнике и живой силе противника. Подразделения артиллерии ведут прицельную стрельбу по опорным пунктам ВСУ и уничтожают склады с боеприпасами, бронетехнику противника. Также артиллеристы уничтожают колонны подвоза боеприпасов и резервов противника. Данные по разведанным целям передаются с беспилотных летательных аппаратов. 2022-04-29T09:31 true PT0M37S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

вооруженные силы украины, т-72б3, т-80у, в мире, россия, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)