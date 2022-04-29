https://ria.ru/20220429/ukraina-1786065852.html
За американское оружие заплатят многие поколения украинцев, заявил Володин
За американское оружие заплатят многие поколения украинцев, заявил Володин - РИА Новости, 29.04.2022
За американское оружие заплатят многие поколения украинцев, заявил Володин
За поставки вооружений США на Украину будут расплачиваться многие поколения украинцев, Владимир Зеленский загоняет свою страну в долговую яму, заявил спикер... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T08:35
2022-04-29T08:35
2022-04-29T08:35
сша
украина
восточная европа
конгресс сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/16/1764851950_0:0:3509:1975_1920x0_80_0_0_835b640d6f8b74b972ad28de7e82f3ad.jpg
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. За поставки вооружений США на Украину будут расплачиваться многие поколения украинцев, Владимир Зеленский загоняет свою страну в долговую яму, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.Ранее конгресс США одобрил закон о "ленд-лизе" для Украины, предусматривающий упрощенный порядок передачи техники и вооружения странам Восточной Европы."Мотивы Вашингтона понятны. Ленд-лиз позволит увеличить прибыль американских военных корпораций в несколько раз. Так было и в период Второй мировой ", - написал Володин в Telegram-канале.По его словам, США во время войны предоставляли вооружение СССР по ленд-лизу, а после, только "только спустя 61 год после Великой Победы, в 2006 году, были завершены эти выплаты"."Ленд-лиз — это товарный кредит, причем недешёвый: за все боеприпасы, технику и продовольствие, которые поставят США, расплачиваться будут многие будущие поколения граждан Украины. Зеленский загоняет страну в долговую яму", - резюмировал он.
https://ria.ru/20220429/oruzhie-1786056126.html
https://ria.ru/20220428/oruzhie-1785914873.html
сша
украина
восточная европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/16/1764851950_250:0:2979:2047_1920x0_80_0_0_bac2b74c69ac8b14a662c5d01d3cc179.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, украина, восточная европа, конгресс сша, в мире
За американское оружие заплатят многие поколения украинцев, заявил Володин
Спикер Госдумы Володин заявил, что за оружие США будут платить многие поколения украинцев