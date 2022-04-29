Рейтинг@Mail.ru
За американское оружие заплатят многие поколения украинцев, заявил Володин - РИА Новости, 29.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220429/ukraina-1786065852.html
За американское оружие заплатят многие поколения украинцев, заявил Володин
За американское оружие заплатят многие поколения украинцев, заявил Володин - РИА Новости, 29.04.2022
За американское оружие заплатят многие поколения украинцев, заявил Володин
За поставки вооружений США на Украину будут расплачиваться многие поколения украинцев, Владимир Зеленский загоняет свою страну в долговую яму, заявил спикер... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T08:35
2022-04-29T08:35
сша
украина
восточная европа
конгресс сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/16/1764851950_0:0:3509:1975_1920x0_80_0_0_835b640d6f8b74b972ad28de7e82f3ad.jpg
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. За поставки вооружений США на Украину будут расплачиваться многие поколения украинцев, Владимир Зеленский загоняет свою страну в долговую яму, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.Ранее конгресс США одобрил закон о "ленд-лизе" для Украины, предусматривающий упрощенный порядок передачи техники и вооружения странам Восточной Европы."Мотивы Вашингтона понятны. Ленд-лиз позволит увеличить прибыль американских военных корпораций в несколько раз. Так было и в период Второй мировой ", - написал Володин в Telegram-канале.По его словам, США во время войны предоставляли вооружение СССР по ленд-лизу, а после, только "только спустя 61 год после Великой Победы, в 2006 году, были завершены эти выплаты"."Ленд-лиз — это товарный кредит, причем недешёвый: за все боеприпасы, технику и продовольствие, которые поставят США, расплачиваться будут многие будущие поколения граждан Украины. Зеленский загоняет страну в долговую яму", - резюмировал он.
https://ria.ru/20220429/oruzhie-1786056126.html
https://ria.ru/20220428/oruzhie-1785914873.html
сша
украина
восточная европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/16/1764851950_250:0:2979:2047_1920x0_80_0_0_bac2b74c69ac8b14a662c5d01d3cc179.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, украина, восточная европа, конгресс сша, в мире
08:35 29.04.2022
 
За американское оружие заплатят многие поколения украинцев, заявил Володин

Спикер Госдумы Володин заявил, что за оружие США будут платить многие поколения украинцев

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. За поставки вооружений США на Украину будут расплачиваться многие поколения украинцев, Владимир Зеленский загоняет свою страну в долговую яму, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Ранее конгресс США одобрил закон о "ленд-лизе" для Украины, предусматривающий упрощенный порядок передачи техники и вооружения странам Восточной Европы.
ЗСУ Gepard - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
Вчера, 04:20
В Китае назвали оружие, передаваемое Германией Украине, старьем
"Мотивы Вашингтона понятны. Ленд-лиз позволит увеличить прибыль американских военных корпораций в несколько раз. Так было и в период Второй мировой ", - написал Володин в Telegram-канале.
По его словам, США во время войны предоставляли вооружение СССР по ленд-лизу, а после, только "только спустя 61 год после Великой Победы, в 2006 году, были завершены эти выплаты".
"Ленд-лиз — это товарный кредит, причем недешёвый: за все боеприпасы, технику и продовольствие, которые поставят США, расплачиваться будут многие будущие поколения граждан Украины. Зеленский загоняет страну в долговую яму", - резюмировал он.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
28 апреля, 12:30
Западным оружием для Украины могут завладеть террористы, заявила Захарова
 
СШАУкраинаВосточная ЕвропаКонгресс СШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала