https://ria.ru/20220429/ukraina-1786065852.html

За американское оружие заплатят многие поколения украинцев, заявил Володин

За американское оружие заплатят многие поколения украинцев, заявил Володин - РИА Новости, 29.04.2022

За американское оружие заплатят многие поколения украинцев, заявил Володин

За поставки вооружений США на Украину будут расплачиваться многие поколения украинцев, Владимир Зеленский загоняет свою страну в долговую яму, заявил спикер... РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T08:35

2022-04-29T08:35

2022-04-29T08:35

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. За поставки вооружений США на Украину будут расплачиваться многие поколения украинцев, Владимир Зеленский загоняет свою страну в долговую яму, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.Ранее конгресс США одобрил закон о "ленд-лизе" для Украины, предусматривающий упрощенный порядок передачи техники и вооружения странам Восточной Европы."Мотивы Вашингтона понятны. Ленд-лиз позволит увеличить прибыль американских военных корпораций в несколько раз. Так было и в период Второй мировой ", - написал Володин в Telegram-канале.По его словам, США во время войны предоставляли вооружение СССР по ленд-лизу, а после, только "только спустя 61 год после Великой Победы, в 2006 году, были завершены эти выплаты"."Ленд-лиз — это товарный кредит, причем недешёвый: за все боеприпасы, технику и продовольствие, которые поставят США, расплачиваться будут многие будущие поколения граждан Украины. Зеленский загоняет страну в долговую яму", - резюмировал он.

https://ria.ru/20220429/oruzhie-1786056126.html

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украина

восточная европа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, украина, восточная европа, конгресс сша, в мире