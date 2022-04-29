https://ria.ru/20220429/ugrozy-1786265128.html

Россия не угрожает никому ядерной войной, заявил Лавров

Россия не угрожает никому ядерной войной, заявил Лавров - РИА Новости, 29.04.2022

Россия не угрожает никому ядерной войной, заявил Лавров

Россия не угрожает никому ядерной войной, разговоры об этом начинают западные страны, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T21:44

2022-04-29T21:44

2022-04-29T21:44

в мире

джо байден

сша

украина

ядерная война

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Россия не угрожает никому ядерной войной, разговоры об этом начинают западные страны, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Меня спросили о том, возможна ли ядерная война, повысились ли риски начала ядерной войны и предполагает ли Россия, что такое может случиться. Я ответил, что с самого начала нашего сотрудничества ещё с администрацией (экс-президента США Дональда) Трампа мы предлагали им переподтвердить тезис Рейгана-Горбачева от 1997 года о том, что в ядерной войне не может быть победителей и поэтому она никогда не должна быть развязана", - сказал Лавров в интервью телеканалу Al-Arabiya.Он отметил, что именно Россия много раз инициировала принятие заявлений от имени всех ядерных стран с подтверждением обязательств, связанных с ядерным оружием. И хотя администрация Трампа отказывалась от принятия подобного заявления, оно было принято по итогам первой встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве."Это не Россия играет со словами "ядерная война". Вы помните, (Владимир – ред.) Зеленский в январе сказал…, что Украина совершила ошибку, когда отказалась от ядерного статуса. И тогда он заявил, что Украина должна задуматься о том, чтобы приобрести ядерное оружие. Недавно польский премьер заявил, что Варшава будет приветствовать размещение на своей территории ядерного оружия США и передислокацию его из Германии в Польшу. Мы никогда не играем с такими опасными понятиями. Никогда. Мы все должны быть привержены заявлениям "ядерной пятёрки" - никогда не может быть развязана ядерная война. Но западные страны в этом случае должны приструнить чиновников из Украины и Польши, которые не видят никаких опасностей в игре с такими словами", - добавил Лавров.Ранее глава МИД РФ говорил, что риск ядерной войны реален, и эту опасность нельзя недооценивать, но есть много желающих, которые готовы раздувать эту угрозу искусственно.

https://ria.ru/20220426/ugroza-1785596947.html

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в мире, джо байден, сша, украина, ядерная война