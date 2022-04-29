Россия не угрожает никому ядерной войной, заявил Лавров
Глава МИД Лавров заявил, что Россия не угрожает никому ядерной войной
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Россия не угрожает никому ядерной войной, разговоры об этом начинают западные страны, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Меня спросили о том, возможна ли ядерная война, повысились ли риски начала ядерной войны и предполагает ли Россия, что такое может случиться. Я ответил, что с самого начала нашего сотрудничества ещё с администрацией (экс-президента США Дональда) Трампа мы предлагали им переподтвердить тезис Рейгана-Горбачева от 1997 года о том, что в ядерной войне не может быть победителей и поэтому она никогда не должна быть развязана", - сказал Лавров в интервью телеканалу Al-Arabiya.
Он отметил, что именно Россия много раз инициировала принятие заявлений от имени всех ядерных стран с подтверждением обязательств, связанных с ядерным оружием. И хотя администрация Трампа отказывалась от принятия подобного заявления, оно было принято по итогам первой встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве.
"Это не Россия играет со словами "ядерная война". Вы помните, (Владимир – ред.) Зеленский в январе сказал…, что Украина совершила ошибку, когда отказалась от ядерного статуса. И тогда он заявил, что Украина должна задуматься о том, чтобы приобрести ядерное оружие. Недавно польский премьер заявил, что Варшава будет приветствовать размещение на своей территории ядерного оружия США и передислокацию его из Германии в Польшу. Мы никогда не играем с такими опасными понятиями. Никогда. Мы все должны быть привержены заявлениям "ядерной пятёрки" - никогда не может быть развязана ядерная война. Но западные страны в этом случае должны приструнить чиновников из Украины и Польши, которые не видят никаких опасностей в игре с такими словами", - добавил Лавров.
Ранее глава МИД РФ говорил, что риск ядерной войны реален, и эту опасность нельзя недооценивать, но есть много желающих, которые готовы раздувать эту угрозу искусственно.
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