https://ria.ru/20220429/ugroza-1786259462.html

В МВД Приднестровья оценили уровень террористической угрозы в республике

В МВД Приднестровья оценили уровень террористической угрозы в республике - РИА Новости, 29.04.2022

В МВД Приднестровья оценили уровень террористической угрозы в республике

Глава МВД непризнанной Приднестровской Молдавской республики Виталий Нягу оценил обстановку в республике после введения "красного" уровня террористической... РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T20:57

2022-04-29T20:57

2022-04-29T20:57

в мире

вадим красносельский

молдавия

тирасполь

украина

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ТИРАСПОЛЬ, 29 апр - РИА Новости. Глава МВД непризнанной Приднестровской Молдавской республики Виталий Нягу оценил обстановку в республике после введения "красного" уровня террористической угрозы как спокойную, сообщил пресс-центр МВД ПМР."На сегодняшний день обстановка остается стабильной и контролируемой со стороны правоохранительных органов. Сотрудники органов внутренних дел несут службу в усиленном режиме. Все делается для того, чтобы не допустить проникновения в города диверсионно- разведывательных групп", – приводит пресс-центр слова министра.Он уточнил, что проинспектировал в пятницу блокпосты, установленные по периметру всех городов. "Установка блокпостов – мера вынужденная. Граждане спокойно реагируют на то, что их автомобили останавливают и досматривают, что просят предъявить те или иные документы. За последние сутки существенных инцидентов на постах не было", – отметил Нягу.Он добавил, что кроме установки таких блокпостов при въездах в города и выездах из них, а также на магистральных путях, для усиления охраны правопорядка сотрудники милиции патрулируют общественные места, улицы. Заступают на дежурство и кинологи со служебными собаками. Правоохранители проверяют у подозрительных лиц документы, при необходимости проводят личный досмотр граждан.В Приднестровье в понедельник и вторник произошли три теракта - в здании министерства государственной безопасности ПМР в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы и на вышке радиотелецентра вблизи поселка Маяк. В республике введен "красный" уровень террористической опасности. СК Приднестровья возбудил уголовные дела по статье "теракт, совершенный группой лиц с применением огнестрельного оружия".В среду МВД ПМР подтвердило, что с украинской стороны в направлении села Колбасна, где располагаются военные склады, были произведены выстрелы. Президент ПМР Вадим Красносельский заявил, что следы организаторов взрывов в Приднестровье ведут на Украину.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20220429/zapret-1786230029.html

молдавия

тирасполь

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в мире, вадим красносельский, молдавия, тирасполь, украина