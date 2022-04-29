https://ria.ru/20220429/udary-1786246957.html

Российские военные сбили три украинские ракеты "Точка-У"

Российские военные сбили три украинские ракеты "Точка-У" - РИА Новости, 29.04.2022

Российские военные сбили три украинские ракеты "Точка-У"

Российские военные за день сбили три украинские ракеты "Точка-У", шесть беспилотников и снаряды РСЗО "Смерч", заявил официальный представитель Минобороны... РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T19:47

2022-04-29T19:47

2022-04-29T20:54

министерство обороны рф (минобороны рф)

украина

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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Российские военные за день сбили три украинские ракеты "Точка-У", шесть беспилотников и снаряды РСЗО "Смерч", заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков."Российскими средствами противовоздушной обороны уничтожено шесть украинских беспилотных летательных аппаратов над населенными пунктами Заводы, Семеновка, Рубежное, Червоный Оскол, Сухая Каменка и Любимовка", — сказал он.Ракеты "Точка-У" поразили в небе над Изюмом, Новой Дмитровкой и Сухой Каменкой, а реактивные снаряды системы залпового огня "Смерч" — в районе села Топольское, добавил генерал-майор.Кроме того, в районе Адамовки ракетные войска уничтожили пусковую установку зенитного ракетного комплекса "Бук-М1", а на площадке близ Чугуева — вертолет Ми-24, продолжил Конашенков.Высокоточными ракетами поразили 38 военных объектов: 20 взводных опорных пунктов, 11 районов сосредоточения живой силы и техники, склад горючего в районе Вольного Поля и радиолокационную станцию в районе Печенеги. Оперативно-тактическая и армейская авиация нанесла удары по 22 объектам: пяти взводным опорным пунктам, 13 районам сосредоточения живой силы и техники, четырем складам с вооружениями и горючим в Северодонецке, Червонном и Белогорье.Артиллеристы уничтожили пять пунктов управления, 13 опорных пунктов, 64 района сосредоточения живой силы и техники и семь позиций артиллерии.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220429/kiev-1786086904.html

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Минобороны РФ об уничтожении украинской установки "Бук-М1" и вертолета Ми-24 Брифинг МО 29 04 вечер 2022-04-29T19:47 true PT2M00S

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министерство обороны рф (минобороны рф), украина