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Российская авиация уничтожила за день 38 военных объектов Украины - РИА Новости, 30.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220429/udary-1786246231.html
Российская авиация уничтожила за день 38 военных объектов Украины
Российская авиация уничтожила за день 38 военных объектов Украины - РИА Новости, 30.04.2022
Российская авиация уничтожила за день 38 военных объектов Украины
Российская авиация высокоточными ракетами уничтожила за день 38 военных объектов Украины, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь... РИА Новости, 30.04.2022
2022-04-29T19:44
2022-04-30T01:00
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
обострение ситуации в днр и лнр
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Российская авиация высокоточными ракетами уничтожила за день 38 военных объектов Украины, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Высокоточными ракетами воздушного базирования в течение дня нанесено поражение 38 военным объектам Украины. Среди них 20 взводных опорных пунктов, 11 районов сосредоточения живой силы и военной техники, склад горючего в районе населенного пункта Вольное Поле, радиолокационная станция в районе Печенеги", - сказал генерал на брифинге.
https://ria.ru/20220429/ukraina-1786087472.html
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министерство обороны рф (минобороны рф), украина
19:44 29.04.2022 (обновлено: 01:00 30.04.2022)
 
Российская авиация уничтожила за день 38 военных объектов Украины

Минобороны заявило, что ВКС России уничтожили за день 38 военных объектов Украины

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве
Здание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Российская авиация высокоточными ракетами уничтожила за день 38 военных объектов Украины, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Высокоточными ракетами воздушного базирования в течение дня нанесено поражение 38 военным объектам Украины. Среди них 20 взводных опорных пунктов, 11 районов сосредоточения живой силы и военной техники, склад горючего в районе населенного пункта Вольное Поле, радиолокационная станция в районе Печенеги", - сказал генерал на брифинге.
Пилоты у самолета Су-24М авиагруппы ВКС России готовятся к боевым вылетам в рамках специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
Вчера, 10:46Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Авиация ВКС уничтожила 112 украинских военных объектов
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Украина
 
 
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