https://ria.ru/20220429/udary-1786246231.html

Российская авиация уничтожила за день 38 военных объектов Украины

Российская авиация уничтожила за день 38 военных объектов Украины - РИА Новости, 30.04.2022

Российская авиация уничтожила за день 38 военных объектов Украины

Российская авиация высокоточными ракетами уничтожила за день 38 военных объектов Украины, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь... РИА Новости, 30.04.2022

2022-04-29T19:44

2022-04-29T19:44

2022-04-30T01:00

министерство обороны рф (минобороны рф)

украина

обострение ситуации в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776038750_0:0:3105:1748_1920x0_80_0_0_73e48c10b8bbe8c42e339765ec8323c0.jpg

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Российская авиация высокоточными ракетами уничтожила за день 38 военных объектов Украины, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Высокоточными ракетами воздушного базирования в течение дня нанесено поражение 38 военным объектам Украины. Среди них 20 взводных опорных пунктов, 11 районов сосредоточения живой силы и военной техники, склад горючего в районе населенного пункта Вольное Поле, радиолокационная станция в районе Печенеги", - сказал генерал на брифинге.

https://ria.ru/20220429/ukraina-1786087472.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

министерство обороны рф (минобороны рф), украина