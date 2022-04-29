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Российская авиация уничтожила за день 38 военных объектов Украины
Российская авиация уничтожила за день 38 военных объектов Украины - РИА Новости, 30.04.2022
Российская авиация уничтожила за день 38 военных объектов Украины
Российская авиация высокоточными ракетами уничтожила за день 38 военных объектов Украины, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь... РИА Новости, 30.04.2022
2022-04-29T19:44
2022-04-29T19:44
2022-04-30T01:00
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
обострение ситуации в днр и лнр
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Российская авиация высокоточными ракетами уничтожила за день 38 военных объектов Украины, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Высокоточными ракетами воздушного базирования в течение дня нанесено поражение 38 военным объектам Украины. Среди них 20 взводных опорных пунктов, 11 районов сосредоточения живой силы и военной техники, склад горючего в районе населенного пункта Вольное Поле, радиолокационная станция в районе Печенеги", - сказал генерал на брифинге.
https://ria.ru/20220429/ukraina-1786087472.html
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министерство обороны рф (минобороны рф), украина
19:44 29.04.2022 (обновлено: 01:00 30.04.2022)
Российская авиация уничтожила за день 38 военных объектов Украины
Минобороны заявило, что ВКС России уничтожили за день 38 военных объектов Украины