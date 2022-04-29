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Россия ударила ракетами ВКС по десяти военным объектам на Украине - РИА Новости, 29.04.2022
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Россия ударила ракетами ВКС по десяти военным объектам на Украине
Россия ударила ракетами ВКС по десяти военным объектам на Украине - РИА Новости, 29.04.2022
Россия ударила ракетами ВКС по десяти военным объектам на Украине
ВКС России высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожили 10 военных объектов Украины, в том числе девять районов сосредоточения живой силы и военной... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T10:46
2022-04-29T10:59
в мире
россия
украина
воздушно-космические силы россии
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МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. ВКС России высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожили 10 военных объектов Украины, в том числе девять районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также склад боеприпасов в районе населенного пункта Ильичевка, сообщил в пятницу журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, россия, украина, воздушно-космические силы россии
10:46 29.04.2022 (обновлено: 10:59 29.04.2022)
 
Россия ударила ракетами ВКС по десяти военным объектам на Украине

Россия поразила ракетами ВКС десять военных объектов на Украине, включая склад в Ильичевке

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкКарта военных учений
Карта военных учений - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. ВКС России высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожили 10 военных объектов Украины, в том числе девять районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также склад боеприпасов в районе населенного пункта Ильичевка, сообщил в пятницу журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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