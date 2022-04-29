https://ria.ru/20220429/udar-1786087560.html

Россия ударила ракетами ВКС по десяти военным объектам на Украине

Россия ударила ракетами ВКС по десяти военным объектам на Украине - РИА Новости, 29.04.2022

Россия ударила ракетами ВКС по десяти военным объектам на Украине

ВКС России высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожили 10 военных объектов Украины, в том числе девять районов сосредоточения живой силы и военной... РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T10:46

2022-04-29T10:46

2022-04-29T10:59

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украина

воздушно-космические силы россии

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МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. ВКС России высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожили 10 военных объектов Украины, в том числе девять районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также склад боеприпасов в районе населенного пункта Ильичевка, сообщил в пятницу журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220427/donbass-1785780993.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, украина, воздушно-космические силы россии