Рейтинг@Mail.ru
В Башкирии арестовали мать, убившую сына по просьбе сожителя 21 год назад - РИА Новости, 29.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220429/ubiystvo-1786091598.html
В Башкирии арестовали мать, убившую сына по просьбе сожителя 21 год назад
В Башкирии арестовали мать, убившую сына по просьбе сожителя 21 год назад - РИА Новости, 29.04.2022
В Башкирии арестовали мать, убившую сына по просьбе сожителя 21 год назад
Суд в Башкирии арестовал семейную пару, обвиняемую в убийстве 11-летнего ребенка 21 год назад; женщина призналась, что убила сына под угрозами его отчима,... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T11:04
2022-04-29T13:21
происшествия
россия
баймакский район
республика башкортостан
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1d/1786121778_0:2:845:477_1920x0_80_0_0_a6890ff788f48eafd8a945b4b78f7cf0.jpg
УФА, 29 апр – РИА Новости. Суд в Башкирии арестовал семейную пару, обвиняемую в убийстве 11-летнего ребенка 21 год назад; женщина призналась, что убила сына под угрозами его отчима, сообщили в СУСК РФ по региону.По данным ведомства, в июле 2001 года в правоохранительные органы республики поступило сообщение о безвестном исчезновении 11-летнего мальчика в Сибае, который уехал на велосипеде из дома бабушки и дедушки и пропал без вести. По данному факту было возбуждено уголовное дело, однако местонахождение ребенка и обстоятельства его исчезновения установить не удалось."В 2017 году в лесном массиве на территории Баймакского района были обнаружены останки человека. Проведенной сверкой с без вести пропавшими лицами и молекулярно-генетической экспертизой удалось установить, что останки принадлежат пропавшему ребенку. Тем не менее, обстоятельства и причина смерти ребенка оставались неизвестными", - говорится в сообщении.В ведомстве рассказали, что в 2021-2022 годах следователями и криминалистами совместно сотрудниками полиции повторно изучены материалы уголовного дела, вновь допрошены родственники мальчика, установлены новые свидетели, проведены современные экспертные исследования. И выяснилось, что ребенок был убит собственной матерью, к чему ее склонил тогдашний сожитель. После предъявления собранных доказательств женщина созналась в содеянном и изобличила своего супруга."По версии следствия, мужчина, испытывая неприязнь к сыну своей сожительницы, не желая заниматься его воспитанием, в том числе в связи с наличием у сожителей второго общего ребенка, путем уговоров и угроз склонил ее совершить убийство сына. Сожители разработали план, согласно которому в июле 2001 года женщина под предлогом сбора веников уехала с сыном на велосипеде в лес, где задушила его поясом от халата, который заранее для этой цели передал ей сожитель. После этого женщина закопала тело на месте происшествия", - сообщает СУСК РФ по региону. Отмечается, что с подозреваемыми проведены первоначальные следственные действия и предъявлено обвинение, суд обоих арестовал.
https://ria.ru/20220427/zaderzhanie-1785817405.html
https://ria.ru/20211015/depressiya-1754594864.html
россия
баймакский район
республика башкортостан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1d/1786121778_102:0:741:479_1920x0_80_0_0_1501a2fbd159d9089f36de89f7931207.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, баймакский район, республика башкортостан, следственный комитет россии (ск рф)
11:04 29.04.2022 (обновлено: 13:21 29.04.2022)
 
В Башкирии арестовали мать, убившую сына по просьбе сожителя 21 год назад

Суд в Башкирии арестовал семейную пару, обвиняемую в убийстве ребенка в 2001 году

© Фото : СУСК РФ по Республике БашкортостанВ городе Сибай Республики Башкортостан спустя 21 год раскрыто убийство 11-летнего мальчика
В городе Сибай Республики Башкортостан спустя 21 год раскрыто убийство 11-летнего мальчика - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© Фото : СУСК РФ по Республике Башкортостан
В городе Сибай Республики Башкортостан спустя 21 год раскрыто убийство 11-летнего мальчика
Читать ria.ru в
УФА, 29 апр – РИА Новости. Суд в Башкирии арестовал семейную пару, обвиняемую в убийстве 11-летнего ребенка 21 год назад; женщина призналась, что убила сына под угрозами его отчима, сообщили в СУСК РФ по региону.
По данным ведомства, в июле 2001 года в правоохранительные органы республики поступило сообщение о безвестном исчезновении 11-летнего мальчика в Сибае, который уехал на велосипеде из дома бабушки и дедушки и пропал без вести. По данному факту было возбуждено уголовное дело, однако местонахождение ребенка и обстоятельства его исчезновения установить не удалось.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
27 апреля, 18:51
В Подмосковье задержали подозреваемую в убийстве шестилетнего сына
"В 2017 году в лесном массиве на территории Баймакского района были обнаружены останки человека. Проведенной сверкой с без вести пропавшими лицами и молекулярно-генетической экспертизой удалось установить, что останки принадлежат пропавшему ребенку. Тем не менее, обстоятельства и причина смерти ребенка оставались неизвестными", - говорится в сообщении.
В ведомстве рассказали, что в 2021-2022 годах следователями и криминалистами совместно сотрудниками полиции повторно изучены материалы уголовного дела, вновь допрошены родственники мальчика, установлены новые свидетели, проведены современные экспертные исследования. И выяснилось, что ребенок был убит собственной матерью, к чему ее склонил тогдашний сожитель. После предъявления собранных доказательств женщина созналась в содеянном и изобличила своего супруга.
"По версии следствия, мужчина, испытывая неприязнь к сыну своей сожительницы, не желая заниматься его воспитанием, в том числе в связи с наличием у сожителей второго общего ребенка, путем уговоров и угроз склонил ее совершить убийство сына. Сожители разработали план, согласно которому в июле 2001 года женщина под предлогом сбора веников уехала с сыном на велосипеде в лес, где задушила его поясом от халата, который заранее для этой цели передал ей сожитель. После этого женщина закопала тело на месте происшествия", - сообщает СУСК РФ по региону. Отмечается, что с подозреваемыми проведены первоначальные следственные действия и предъявлено обвинение, суд обоих арестовал.
Мать с ребенком возле окна - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
15 октября 2021, 08:00
"Я ее ненавидела": что толкает женщин на убийство своих детей
 
ПроисшествияРоссияБаймакский районРеспублика БашкортостанСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала