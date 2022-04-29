https://ria.ru/20220429/ubiystvo-1786091598.html

В Башкирии арестовали мать, убившую сына по просьбе сожителя 21 год назад

В Башкирии арестовали мать, убившую сына по просьбе сожителя 21 год назад - РИА Новости, 29.04.2022

В Башкирии арестовали мать, убившую сына по просьбе сожителя 21 год назад

Суд в Башкирии арестовал семейную пару, обвиняемую в убийстве 11-летнего ребенка 21 год назад; женщина призналась, что убила сына под угрозами его отчима,... РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T11:04

2022-04-29T11:04

2022-04-29T13:21

происшествия

россия

баймакский район

республика башкортостан

следственный комитет россии (ск рф)

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УФА, 29 апр – РИА Новости. Суд в Башкирии арестовал семейную пару, обвиняемую в убийстве 11-летнего ребенка 21 год назад; женщина призналась, что убила сына под угрозами его отчима, сообщили в СУСК РФ по региону.По данным ведомства, в июле 2001 года в правоохранительные органы республики поступило сообщение о безвестном исчезновении 11-летнего мальчика в Сибае, который уехал на велосипеде из дома бабушки и дедушки и пропал без вести. По данному факту было возбуждено уголовное дело, однако местонахождение ребенка и обстоятельства его исчезновения установить не удалось."В 2017 году в лесном массиве на территории Баймакского района были обнаружены останки человека. Проведенной сверкой с без вести пропавшими лицами и молекулярно-генетической экспертизой удалось установить, что останки принадлежат пропавшему ребенку. Тем не менее, обстоятельства и причина смерти ребенка оставались неизвестными", - говорится в сообщении.В ведомстве рассказали, что в 2021-2022 годах следователями и криминалистами совместно сотрудниками полиции повторно изучены материалы уголовного дела, вновь допрошены родственники мальчика, установлены новые свидетели, проведены современные экспертные исследования. И выяснилось, что ребенок был убит собственной матерью, к чему ее склонил тогдашний сожитель. После предъявления собранных доказательств женщина созналась в содеянном и изобличила своего супруга."По версии следствия, мужчина, испытывая неприязнь к сыну своей сожительницы, не желая заниматься его воспитанием, в том числе в связи с наличием у сожителей второго общего ребенка, путем уговоров и угроз склонил ее совершить убийство сына. Сожители разработали план, согласно которому в июле 2001 года женщина под предлогом сбора веников уехала с сыном на велосипеде в лес, где задушила его поясом от халата, который заранее для этой цели передал ей сожитель. После этого женщина закопала тело на месте происшествия", - сообщает СУСК РФ по региону. Отмечается, что с подозреваемыми проведены первоначальные следственные действия и предъявлено обвинение, суд обоих арестовал.

https://ria.ru/20220427/zaderzhanie-1785817405.html

https://ria.ru/20211015/depressiya-1754594864.html

россия

баймакский район

республика башкортостан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, баймакский район, республика башкортостан, следственный комитет россии (ск рф)