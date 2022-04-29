11:04 29.04.2022 (обновлено: 13:21 29.04.2022)
В Башкирии арестовали мать, убившую сына по просьбе сожителя 21 год назад
Суд в Башкирии арестовал семейную пару, обвиняемую в убийстве ребенка в 2001 году
© Фото : СУСК РФ по Республике БашкортостанВ городе Сибай Республики Башкортостан спустя 21 год раскрыто убийство 11-летнего мальчика
© Фото : СУСК РФ по Республике Башкортостан
В городе Сибай Республики Башкортостан спустя 21 год раскрыто убийство 11-летнего мальчика
УФА, 29 апр – РИА Новости. Суд в Башкирии арестовал семейную пару, обвиняемую в убийстве 11-летнего ребенка 21 год назад; женщина призналась, что убила сына под угрозами его отчима, сообщили в СУСК РФ по региону.
По данным ведомства, в июле 2001 года в правоохранительные органы республики поступило сообщение о безвестном исчезновении 11-летнего мальчика в Сибае, который уехал на велосипеде из дома бабушки и дедушки и пропал без вести. По данному факту было возбуждено уголовное дело, однако местонахождение ребенка и обстоятельства его исчезновения установить не удалось.
"В 2017 году в лесном массиве на территории Баймакского района были обнаружены останки человека. Проведенной сверкой с без вести пропавшими лицами и молекулярно-генетической экспертизой удалось установить, что останки принадлежат пропавшему ребенку. Тем не менее, обстоятельства и причина смерти ребенка оставались неизвестными", - говорится в сообщении.
В ведомстве рассказали, что в 2021-2022 годах следователями и криминалистами совместно сотрудниками полиции повторно изучены материалы уголовного дела, вновь допрошены родственники мальчика, установлены новые свидетели, проведены современные экспертные исследования. И выяснилось, что ребенок был убит собственной матерью, к чему ее склонил тогдашний сожитель. После предъявления собранных доказательств женщина созналась в содеянном и изобличила своего супруга.
"По версии следствия, мужчина, испытывая неприязнь к сыну своей сожительницы, не желая заниматься его воспитанием, в том числе в связи с наличием у сожителей второго общего ребенка, путем уговоров и угроз склонил ее совершить убийство сына. Сожители разработали план, согласно которому в июле 2001 года женщина под предлогом сбора веников уехала с сыном на велосипеде в лес, где задушила его поясом от халата, который заранее для этой цели передал ей сожитель. После этого женщина закопала тело на месте происшествия", - сообщает СУСК РФ по региону. Отмечается, что с подозреваемыми проведены первоначальные следственные действия и предъявлено обвинение, суд обоих арестовал.
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