Двух детенышей тюленя спасли и направили на лечение в Петербурге
Двух детенышей тюленя спасли на берегу Финского залива и направили на лечение в Петербурге
Детеныш серого тюленя. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 апр - РИА Новости. Двух детенышей серого тюленя спасли на берегу Финского залива и направили на лечение в Центр оказания помощи морским млекопитающим в поселке Репино в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".
"В специализированном центре для оказания помощи морским млекопитающим, который находится на территории петербургского Водоканала в поселке Репино, прибавление – сразу два новых пациента", - говорится в сообщении.
Первого тюлененка нашли в поселке Лебяжье. Ему уже назначили курс антибиотиков, раны регулярно обрабатывают. "Малыш хоть и весит половину от положенного в этом возрасте веса – 18 килограмм, однако главные опасения специалистов вызваны не его небольшим весом, а общим состоянием. У тюлененка высокая температура – 39,5 градусов, гнойный абсцесс под передней ластой и поклевы на спине", - отмечается в сообщении.
Второго тюлененка нашли в городе - на улице Маршала Казакова. Он тоже сильно истощен (весит всего 16 килограмм) и травмирован. "Специалисты Фонда друзей балтийской нерпы выкормят их до необходимого веса, вылечат, дадут окрепнуть и выпустят обратно в воды Финского залива", - сообщает пресс-служба.
"Водоканал Санкт-Петербурга" участвует в работе по спасению морских млекопитающих балтийского региона с 2013 года. Открытие первого в России современного специализированного центра для реабилитации морских млекопитающих, включающего в себя карантинный и адаптационный блоки и уличные бассейны, состоялось в 2014 году. За эти годы в уникальном комплексе помогли более 130 тюленям и нерпам.
Самый известный подопечный центра – самец ладожской кольчатой нерпы Крошик. После реабилитации Крошика дважды пытались выпустить в дикую природу, но каждый раз он возвращался. Через несколько лет у Крошика появился постоянный сосед – самец ладожской нерпы Шлиссик. Он тоже "предпочел" естественной среде обитания жизнь на территории центра в Репино.
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