https://ria.ru/20220429/tyuleni-1786199636.html

Двух детенышей тюленя спасли и направили на лечение в Петербурге

Двух детенышей тюленя спасли и направили на лечение в Петербурге - РИА Новости, 29.04.2022

Двух детенышей тюленя спасли и направили на лечение в Петербурге

Двух детенышей серого тюленя спасли на берегу Финского залива и направили на лечение в Центр оказания помощи морским млекопитающим в поселке Репино в... РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T16:58

2022-04-29T16:58

2022-04-29T16:58

хорошие новости

общество

россия

репино

санкт-петербург

фонд друзей балтийской нерпы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/92633/73/926337323_0:168:2962:1834_1920x0_80_0_0_4c40f39befdc3fe858365a02c81b9202.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 апр - РИА Новости. Двух детенышей серого тюленя спасли на берегу Финского залива и направили на лечение в Центр оказания помощи морским млекопитающим в поселке Репино в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"."В специализированном центре для оказания помощи морским млекопитающим, который находится на территории петербургского Водоканала в поселке Репино, прибавление – сразу два новых пациента", - говорится в сообщении.Первого тюлененка нашли в поселке Лебяжье. Ему уже назначили курс антибиотиков, раны регулярно обрабатывают. "Малыш хоть и весит половину от положенного в этом возрасте веса – 18 килограмм, однако главные опасения специалистов вызваны не его небольшим весом, а общим состоянием. У тюлененка высокая температура – 39,5 градусов, гнойный абсцесс под передней ластой и поклевы на спине", - отмечается в сообщении.Второго тюлененка нашли в городе - на улице Маршала Казакова. Он тоже сильно истощен (весит всего 16 килограмм) и травмирован. "Специалисты Фонда друзей балтийской нерпы выкормят их до необходимого веса, вылечат, дадут окрепнуть и выпустят обратно в воды Финского залива", - сообщает пресс-служба."Водоканал Санкт-Петербурга" участвует в работе по спасению морских млекопитающих балтийского региона с 2013 года. Открытие первого в России современного специализированного центра для реабилитации морских млекопитающих, включающего в себя карантинный и адаптационный блоки и уличные бассейны, состоялось в 2014 году. За эти годы в уникальном комплексе помогли более 130 тюленям и нерпам.Самый известный подопечный центра – самец ладожской кольчатой нерпы Крошик. После реабилитации Крошика дважды пытались выпустить в дикую природу, но каждый раз он возвращался. Через несколько лет у Крошика появился постоянный сосед – самец ладожской нерпы Шлиссик. Он тоже "предпочел" естественной среде обитания жизнь на территории центра в Репино.

https://ria.ru/20220414/ezh-1783489966.html

https://ria.ru/20220404/tyuleni-1781698936.html

https://ria.ru/20220212/medvezhata-1772432312.html

россия

репино

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия, репино, санкт-петербург, фонд друзей балтийской нерпы