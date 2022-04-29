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Двух детенышей тюленя спасли и направили на лечение в Петербурге - РИА Новости, 29.04.2022
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Хорошие новости
https://ria.ru/20220429/tyuleni-1786199636.html
Двух детенышей тюленя спасли и направили на лечение в Петербурге
Двух детенышей тюленя спасли и направили на лечение в Петербурге - РИА Новости, 29.04.2022
Двух детенышей тюленя спасли и направили на лечение в Петербурге
Двух детенышей серого тюленя спасли на берегу Финского залива и направили на лечение в Центр оказания помощи морским млекопитающим в поселке Репино в... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T16:58
2022-04-29T16:58
хорошие новости
общество
россия
репино
санкт-петербург
фонд друзей балтийской нерпы
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 апр - РИА Новости. Двух детенышей серого тюленя спасли на берегу Финского залива и направили на лечение в Центр оказания помощи морским млекопитающим в поселке Репино в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"."В специализированном центре для оказания помощи морским млекопитающим, который находится на территории петербургского Водоканала в поселке Репино, прибавление – сразу два новых пациента", - говорится в сообщении.Первого тюлененка нашли в поселке Лебяжье. Ему уже назначили курс антибиотиков, раны регулярно обрабатывают. "Малыш хоть и весит половину от положенного в этом возрасте веса – 18 килограмм, однако главные опасения специалистов вызваны не его небольшим весом, а общим состоянием. У тюлененка высокая температура – 39,5 градусов, гнойный абсцесс под передней ластой и поклевы на спине", - отмечается в сообщении.Второго тюлененка нашли в городе - на улице Маршала Казакова. Он тоже сильно истощен (весит всего 16 килограмм) и травмирован. "Специалисты Фонда друзей балтийской нерпы выкормят их до необходимого веса, вылечат, дадут окрепнуть и выпустят обратно в воды Финского залива", - сообщает пресс-служба."Водоканал Санкт-Петербурга" участвует в работе по спасению морских млекопитающих балтийского региона с 2013 года. Открытие первого в России современного специализированного центра для реабилитации морских млекопитающих, включающего в себя карантинный и адаптационный блоки и уличные бассейны, состоялось в 2014 году. За эти годы в уникальном комплексе помогли более 130 тюленям и нерпам.Самый известный подопечный центра – самец ладожской кольчатой нерпы Крошик. После реабилитации Крошика дважды пытались выпустить в дикую природу, но каждый раз он возвращался. Через несколько лет у Крошика появился постоянный сосед – самец ладожской нерпы Шлиссик. Он тоже "предпочел" естественной среде обитания жизнь на территории центра в Репино.
https://ria.ru/20220414/ezh-1783489966.html
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россия
репино
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общество, россия, репино, санкт-петербург, фонд друзей балтийской нерпы
16:58 29.04.2022
 
Двух детенышей тюленя спасли и направили на лечение в Петербурге

Двух детенышей тюленя спасли на берегу Финского залива и направили на лечение в Петербурге

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкДетеныш серого тюленя
Детеныш серого тюленя - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Детеныш серого тюленя. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 апр - РИА Новости. Двух детенышей серого тюленя спасли на берегу Финского залива и направили на лечение в Центр оказания помощи морским млекопитающим в поселке Репино в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".
"В специализированном центре для оказания помощи морским млекопитающим, который находится на территории петербургского Водоканала в поселке Репино, прибавление – сразу два новых пациента", - говорится в сообщении.
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Первого тюлененка нашли в поселке Лебяжье. Ему уже назначили курс антибиотиков, раны регулярно обрабатывают. "Малыш хоть и весит половину от положенного в этом возрасте веса – 18 килограмм, однако главные опасения специалистов вызваны не его небольшим весом, а общим состоянием. У тюлененка высокая температура – 39,5 градусов, гнойный абсцесс под передней ластой и поклевы на спине", - отмечается в сообщении.
Второго тюлененка нашли в городе - на улице Маршала Казакова. Он тоже сильно истощен (весит всего 16 килограмм) и травмирован. "Специалисты Фонда друзей балтийской нерпы выкормят их до необходимого веса, вылечат, дадут окрепнуть и выпустят обратно в воды Финского залива", - сообщает пресс-служба.
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"Водоканал Санкт-Петербурга" участвует в работе по спасению морских млекопитающих балтийского региона с 2013 года. Открытие первого в России современного специализированного центра для реабилитации морских млекопитающих, включающего в себя карантинный и адаптационный блоки и уличные бассейны, состоялось в 2014 году. За эти годы в уникальном комплексе помогли более 130 тюленям и нерпам.
Самый известный подопечный центра – самец ладожской кольчатой нерпы Крошик. После реабилитации Крошика дважды пытались выпустить в дикую природу, но каждый раз он возвращался. Через несколько лет у Крошика появился постоянный сосед – самец ладожской нерпы Шлиссик. Он тоже "предпочел" естественной среде обитания жизнь на территории центра в Репино.
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Хорошие новостиОбществоРоссияРепиноСанкт-ПетербургФонд друзей балтийской нерпы
 
 
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