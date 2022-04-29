https://ria.ru/20220429/turizm-1786215174.html

Власти Кубани хотят возродить традиции пешеходного туризма

Власти Кубани хотят возродить традиции пешеходного туризма - РИА Новости, 29.04.2022

Власти Кубани хотят возродить традиции пешеходного туризма

Власти Краснодарского края намерены возродить традиции пешеходного туризма, в этой связи уже 1 мая на Кубани стартует туристический проект "Горы близко",... РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T17:45

2022-04-29T17:45

2022-04-29T17:45

краснодарский край

вениамин кондратьев

краснодарский край

геленджик

новороссийск

новости - туризм

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КРАСНОДАР, 29 апр - РИА Новости. Власти Краснодарского края намерены возродить традиции пешеходного туризма, в этой связи уже 1 мая на Кубани стартует туристический проект "Горы близко", сообщили в администрации региона.Отмечается, что систему пешего туризма края развивают по поручению губернатора региона Вениамина Кондратьева."Первого мая на Кубани стартует туристический проект "Горы близко". В рамках проекта обновили туристические маршруты на территории Геленджика, Новороссийска, Горячего Ключа, а также Северского и Абинского районов. В дальнейшем аналогичные мероприятия проведут и на территории других муниципалитетов. Маршруты не требуют специальной подготовки и сложной туристической экипировки", - говорится в сообщении.Кроме того, в рамках проекта также проводят работу по благоустройству кемпингов, стоянок и туристических баз."Маршруты спроектированы таким образом, чтобы их можно было "упаковать" в туры выходного дня. В первую очередь проработали направления, логистически связанные с Краснодаром, который на выходных генерирует мощный автомобильный трафик в сторону побережья. Такая альтернатива позволит дифференцировать туристический поток и разгрузить автомобильные трассы, а также даст возможность гостям на побережье разнообразить отдых", - пояснил замгубернатора Александр Руппель.Как отметили в ведомстве, большинство треков будут доступны для семей с детьми. Все тропы расчищены, на них нанесена маркировка, выставлены аншлаги и указатели, поэтому ориентироваться на маршрутах можно без специальных навыков. Пройти по маршрутам можно как самостоятельно, так и в составе организованных групп."Знаменитая советская сеть турмаршрутов во многом была утрачена, и наша задача – заново открыть для массового туриста Западный Кавказ, создать условия для комфортного и безопасного отдыха в горных и предгорных районах Кубани, возродить традиции пешеходного туризма и сформировать новые туристические продукты", – прокомментировал Руппель.Он также отметил, что природа Краснодарского края уникальна. "Необходимо дать возможность как можно большему количеству наших жителей и гостей познакомиться с ней. Этот бюджетный вид туризма интересен широкому кругу наших гостей и жителей", - добавил замгубернатора.

https://ria.ru/20220420/turizm-1784488539.html

https://ria.ru/20220420/turizm-1784567559.html

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Варвара Скокшина

вениамин кондратьев, краснодарский край, геленджик, новороссийск, новости - туризм