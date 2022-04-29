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Власти Кубани хотят возродить традиции пешеходного туризма - РИА Новости, 29.04.2022
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Краснодарский край
https://ria.ru/20220429/turizm-1786215174.html
Власти Кубани хотят возродить традиции пешеходного туризма
Власти Кубани хотят возродить традиции пешеходного туризма - РИА Новости, 29.04.2022
Власти Кубани хотят возродить традиции пешеходного туризма
Власти Краснодарского края намерены возродить традиции пешеходного туризма, в этой связи уже 1 мая на Кубани стартует туристический проект "Горы близко",... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T17:45
2022-04-29T17:45
краснодарский край
вениамин кондратьев
краснодарский край
геленджик
новороссийск
новости - туризм
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КРАСНОДАР, 29 апр - РИА Новости. Власти Краснодарского края намерены возродить традиции пешеходного туризма, в этой связи уже 1 мая на Кубани стартует туристический проект "Горы близко", сообщили в администрации региона.Отмечается, что систему пешего туризма края развивают по поручению губернатора региона Вениамина Кондратьева."Первого мая на Кубани стартует туристический проект "Горы близко". В рамках проекта обновили туристические маршруты на территории Геленджика, Новороссийска, Горячего Ключа, а также Северского и Абинского районов. В дальнейшем аналогичные мероприятия проведут и на территории других муниципалитетов. Маршруты не требуют специальной подготовки и сложной туристической экипировки", - говорится в сообщении.Кроме того, в рамках проекта также проводят работу по благоустройству кемпингов, стоянок и туристических баз."Маршруты спроектированы таким образом, чтобы их можно было "упаковать" в туры выходного дня. В первую очередь проработали направления, логистически связанные с Краснодаром, который на выходных генерирует мощный автомобильный трафик в сторону побережья. Такая альтернатива позволит дифференцировать туристический поток и разгрузить автомобильные трассы, а также даст возможность гостям на побережье разнообразить отдых", - пояснил замгубернатора Александр Руппель.Как отметили в ведомстве, большинство треков будут доступны для семей с детьми. Все тропы расчищены, на них нанесена маркировка, выставлены аншлаги и указатели, поэтому ориентироваться на маршрутах можно без специальных навыков. Пройти по маршрутам можно как самостоятельно, так и в составе организованных групп."Знаменитая советская сеть турмаршрутов во многом была утрачена, и наша задача – заново открыть для массового туриста Западный Кавказ, создать условия для комфортного и безопасного отдыха в горных и предгорных районах Кубани, возродить традиции пешеходного туризма и сформировать новые туристические продукты", – прокомментировал Руппель.Он также отметил, что природа Краснодарского края уникальна. "Необходимо дать возможность как можно большему количеству наших жителей и гостей познакомиться с ней. Этот бюджетный вид туризма интересен широкому кругу наших гостей и жителей", - добавил замгубернатора.
https://ria.ru/20220420/turizm-1784488539.html
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вениамин кондратьев, краснодарский край, геленджик, новороссийск, новости - туризм
17:45 29.04.2022
 
Власти Кубани хотят возродить традиции пешеходного туризма

На Кубани запустят проект "Горы близко", чтобы возродить традиции пешеходного туризма

© РИА Новости / Елена ГромоваТуристы
Туристы - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© РИА Новости / Елена Громова
Туристы. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 29 апр - РИА Новости. Власти Краснодарского края намерены возродить традиции пешеходного туризма, в этой связи уже 1 мая на Кубани стартует туристический проект "Горы близко", сообщили в администрации региона.
Отмечается, что систему пешего туризма края развивают по поручению губернатора региона Вениамина Кондратьева.
"Первого мая на Кубани стартует туристический проект "Горы близко". В рамках проекта обновили туристические маршруты на территории Геленджика, Новороссийска, Горячего Ключа, а также Северского и Абинского районов. В дальнейшем аналогичные мероприятия проведут и на территории других муниципалитетов. Маршруты не требуют специальной подготовки и сложной туристической экипировки", - говорится в сообщении.
Кроме того, в рамках проекта также проводят работу по благоустройству кемпингов, стоянок и туристических баз.
"Маршруты спроектированы таким образом, чтобы их можно было "упаковать" в туры выходного дня. В первую очередь проработали направления, логистически связанные с Краснодаром, который на выходных генерирует мощный автомобильный трафик в сторону побережья. Такая альтернатива позволит дифференцировать туристический поток и разгрузить автомобильные трассы, а также даст возможность гостям на побережье разнообразить отдых", - пояснил замгубернатора Александр Руппель.
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Как отметили в ведомстве, большинство треков будут доступны для семей с детьми. Все тропы расчищены, на них нанесена маркировка, выставлены аншлаги и указатели, поэтому ориентироваться на маршрутах можно без специальных навыков. Пройти по маршрутам можно как самостоятельно, так и в составе организованных групп.
"Знаменитая советская сеть турмаршрутов во многом была утрачена, и наша задача – заново открыть для массового туриста Западный Кавказ, создать условия для комфортного и безопасного отдыха в горных и предгорных районах Кубани, возродить традиции пешеходного туризма и сформировать новые туристические продукты", – прокомментировал Руппель.
Он также отметил, что природа Краснодарского края уникальна. "Необходимо дать возможность как можно большему количеству наших жителей и гостей познакомиться с ней. Этот бюджетный вид туризма интересен широкому кругу наших гостей и жителей", - добавил замгубернатора.
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Краснодарский крайВениамин КондратьевКраснодарский крайГеленджикНовороссийскНовости - Туризм
 
 
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