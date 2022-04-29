13:23 29.04.2022 (обновлено: 13:33 29.04.2022)
Сочи в 2022 году откажется от "Голубых флагов" из-за политической ситуации
Сочи в 2022 году откажется от награды пляжей "Голубой флаг" из-за политической ситуации
Отдыхающие на пляже "Ривьера" в Сочи. Архивное фото
СОЧИ, 29 апр – РИА Новости. Сочи откажется в 2022 году от международной награды пляжей "Голубой флаг" на фоне политической ситуации, курорт перейдет на стандарты Ростуризма, сообщает пресс-служба администрации города.
К такому решению власти пришли в рамках совещания по вопросам подготовки к летней оздоровительной кампании в Краснодарском крае, которое прошло в пятницу под председательством главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой.
"С учетом политической ситуации в этом году мы отказываемся от получения "голубых флагов" и переходим на российские стандарты Ростуризма. Они жестче международных требований, и наши пляжные территории полностью готовы соответствовать российским стандартам", – приводятся в сообщении слова мэра Сочи Алексея Копайгородского.
Градоначальник отметил, что из 188 пляжных территорий 30 уже прошли добровольную сертификацию Федерального агентства по туризму. "Систему оценки разработали в прошлом году, она задает высокие экологические стандарты. Сертификаты Ростуризма говорят о чистоте моря и побережья, безопасности и доступности отдыха, а также о высоком уровне благоустройства курортной инфраструктуры", - подчеркивается в сообщении ведомства.
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