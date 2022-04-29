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Сочи в 2022 году откажется от "Голубых флагов" из-за политической ситуации - РИА Новости, 29.04.2022
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Туризм
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Сочи в 2022 году откажется от "Голубых флагов" из-за политической ситуации
Сочи в 2022 году откажется от "Голубых флагов" из-за политической ситуации - РИА Новости, 29.04.2022
Сочи в 2022 году откажется от "Голубых флагов" из-за политической ситуации
Сочи откажется в 2022 году от международной награды пляжей "Голубой флаг" на фоне политической ситуации, курорт перейдет на стандарты Ростуризма, сообщает... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T13:23
2022-04-29T13:33
туризм
сочи
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
новости - туризм
туризм
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СОЧИ, 29 апр – РИА Новости. Сочи откажется в 2022 году от международной награды пляжей "Голубой флаг" на фоне политической ситуации, курорт перейдет на стандарты Ростуризма, сообщает пресс-служба администрации города.К такому решению власти пришли в рамках совещания по вопросам подготовки к летней оздоровительной кампании в Краснодарском крае, которое прошло в пятницу под председательством главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой."С учетом политической ситуации в этом году мы отказываемся от получения "голубых флагов" и переходим на российские стандарты Ростуризма. Они жестче международных требований, и наши пляжные территории полностью готовы соответствовать российским стандартам", – приводятся в сообщении слова мэра Сочи Алексея Копайгородского.Градоначальник отметил, что из 188 пляжных территорий 30 уже прошли добровольную сертификацию Федерального агентства по туризму. "Систему оценки разработали в прошлом году, она задает высокие экологические стандарты. Сертификаты Ростуризма говорят о чистоте моря и побережья, безопасности и доступности отдыха, а также о высоком уровне благоустройства курортной инфраструктуры", - подчеркивается в сообщении ведомства.
https://realty.ria.ru/20220429/nedvex-1786102517.html
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сочи, федеральное агентство по туризму (ростуризм), новости - туризм, туризм, общество
13:23 29.04.2022 (обновлено: 13:33 29.04.2022)
 
Сочи в 2022 году откажется от "Голубых флагов" из-за политической ситуации

Сочи в 2022 году откажется от награды пляжей "Голубой флаг" из-за политической ситуации

© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкОтдыхающие на пляже "Ривьера" в Сочи
Отдыхающие на пляже Ривьера в Сочи - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© РИА Новости / Артур Лебедев
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Отдыхающие на пляже "Ривьера" в Сочи. Архивное фото
Читать ria.ru в
СОЧИ, 29 апр – РИА Новости. Сочи откажется в 2022 году от международной награды пляжей "Голубой флаг" на фоне политической ситуации, курорт перейдет на стандарты Ростуризма, сообщает пресс-служба администрации города.
К такому решению власти пришли в рамках совещания по вопросам подготовки к летней оздоровительной кампании в Краснодарском крае, которое прошло в пятницу под председательством главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой.
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"С учетом политической ситуации в этом году мы отказываемся от получения "голубых флагов" и переходим на российские стандарты Ростуризма. Они жестче международных требований, и наши пляжные территории полностью готовы соответствовать российским стандартам", – приводятся в сообщении слова мэра Сочи Алексея Копайгородского.
Градоначальник отметил, что из 188 пляжных территорий 30 уже прошли добровольную сертификацию Федерального агентства по туризму. "Систему оценки разработали в прошлом году, она задает высокие экологические стандарты. Сертификаты Ростуризма говорят о чистоте моря и побережья, безопасности и доступности отдыха, а также о высоком уровне благоустройства курортной инфраструктуры", - подчеркивается в сообщении ведомства.
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ТуризмСочиФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)Новости - ТуризмТуризмОбщество
 
 
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