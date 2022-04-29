https://ria.ru/20220429/turizm-1786125124.html

Сочи в 2022 году откажется от "Голубых флагов" из-за политической ситуации

Сочи в 2022 году откажется от "Голубых флагов" из-за политической ситуации - РИА Новости, 29.04.2022

Сочи в 2022 году откажется от "Голубых флагов" из-за политической ситуации

Сочи откажется в 2022 году от международной награды пляжей "Голубой флаг" на фоне политической ситуации, курорт перейдет на стандарты Ростуризма, сообщает... РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T13:23

2022-04-29T13:23

2022-04-29T13:33

туризм

сочи

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

новости - туризм

туризм

общество

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СОЧИ, 29 апр – РИА Новости. Сочи откажется в 2022 году от международной награды пляжей "Голубой флаг" на фоне политической ситуации, курорт перейдет на стандарты Ростуризма, сообщает пресс-служба администрации города.К такому решению власти пришли в рамках совещания по вопросам подготовки к летней оздоровительной кампании в Краснодарском крае, которое прошло в пятницу под председательством главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой."С учетом политической ситуации в этом году мы отказываемся от получения "голубых флагов" и переходим на российские стандарты Ростуризма. Они жестче международных требований, и наши пляжные территории полностью готовы соответствовать российским стандартам", – приводятся в сообщении слова мэра Сочи Алексея Копайгородского.Градоначальник отметил, что из 188 пляжных территорий 30 уже прошли добровольную сертификацию Федерального агентства по туризму. "Систему оценки разработали в прошлом году, она задает высокие экологические стандарты. Сертификаты Ростуризма говорят о чистоте моря и побережья, безопасности и доступности отдыха, а также о высоком уровне благоустройства курортной инфраструктуры", - подчеркивается в сообщении ведомства.

https://realty.ria.ru/20220429/nedvex-1786102517.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сочи, федеральное агентство по туризму (ростуризм), новости - туризм, туризм, общество