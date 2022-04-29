https://ria.ru/20220429/turizm-1786055683.html

Стало известно, сколько россиян планируют турпоездку на майские праздники

Стало известно, сколько россиян планируют турпоездку на майские праздники - РИА Новости, 29.04.2022

Стало известно, сколько россиян планируют турпоездку на майские праздники

Большинство россиян на майские праздники планируют поездки на дачу и на природу, при этом в туристическую поездку отправится только каждый шестой, говорится в... РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T04:07

2022-04-29T04:07

2022-04-29T04:07

туризм

праздники

россия

общество

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Большинство россиян на майские праздники планируют поездки на дачу и на природу, при этом в туристическую поездку отправится только каждый шестой, говорится в исследовании банка "Русский стандарт" (одного из крупнейших российских розничных банков), результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.Кроме того, аналитики изучили, как изменился интерес клиентов к товарам для дачного сезона и отдыха на природе. Многие россияне не представляют себе жизнь за городом без посадок на участке. Статистика показала, что сумма покупок рассады, которую обычно начинают приобретать в садовых центрах и питомниках еще с конца зимы, в кассовых чеках россиян за период с начала текущего года выросла на 24% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Средний чек покупки рассады в 2022 году составил 78 рублей.А сумма покупок различных семян на средний чек в 40 рублей увеличилась на 4% соответственно. Резко вырос в этом году спрос на удобрения. Сумма их покупок, согласно статистике кассовых чеков с начала года, выросла на 60% в сравнении с данными годичной давности. Средний чек одной покупки удобрений в 2022 году составил 78 рублей.Вырос интерес по сравнению с 2021 годом и к различным садовым инструментам. Так, сумма покупок секаторов (средний чек 717 рублей) увеличилась на 33% в текущем году, а граблей (средний чек 263 рублей) – на 9%.

https://ria.ru/20220428/pogoda-1786038040.html

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праздники, россия, общество