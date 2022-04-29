https://ria.ru/20220429/turizm-1786055683.html
Стало известно, сколько россиян планируют турпоездку на майские праздники
Стало известно, сколько россиян планируют турпоездку на майские праздники - РИА Новости, 29.04.2022
Стало известно, сколько россиян планируют турпоездку на майские праздники
Большинство россиян на майские праздники планируют поездки на дачу и на природу, при этом в туристическую поездку отправится только каждый шестой, говорится в... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T04:07
2022-04-29T04:07
2022-04-29T04:07
туризм
праздники
россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/08/1777136148_0:103:2750:1649_1920x0_80_0_0_519c0d9b9d6644db1016efbdd841aaa4.jpg
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Большинство россиян на майские праздники планируют поездки на дачу и на природу, при этом в туристическую поездку отправится только каждый шестой, говорится в исследовании банка "Русский стандарт" (одного из крупнейших российских розничных банков), результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.Кроме того, аналитики изучили, как изменился интерес клиентов к товарам для дачного сезона и отдыха на природе. Многие россияне не представляют себе жизнь за городом без посадок на участке. Статистика показала, что сумма покупок рассады, которую обычно начинают приобретать в садовых центрах и питомниках еще с конца зимы, в кассовых чеках россиян за период с начала текущего года выросла на 24% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Средний чек покупки рассады в 2022 году составил 78 рублей.А сумма покупок различных семян на средний чек в 40 рублей увеличилась на 4% соответственно. Резко вырос в этом году спрос на удобрения. Сумма их покупок, согласно статистике кассовых чеков с начала года, выросла на 60% в сравнении с данными годичной давности. Средний чек одной покупки удобрений в 2022 году составил 78 рублей.Вырос интерес по сравнению с 2021 годом и к различным садовым инструментам. Так, сумма покупок секаторов (средний чек 717 рублей) увеличилась на 33% в текущем году, а граблей (средний чек 263 рублей) – на 9%.
https://ria.ru/20220428/pogoda-1786038040.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/08/1777136148_311:0:2749:1828_1920x0_80_0_0_318f8f2385397eb654437b33fba39809.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
праздники, россия, общество
Стало известно, сколько россиян планируют турпоездку на майские праздники
Туристическую поездку на майские праздники планирует только каждый шестой россиянин
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Большинство россиян на майские праздники планируют поездки на дачу и на природу, при этом в туристическую поездку отправится только каждый шестой, говорится в исследовании банка "Русский стандарт" (одного из крупнейших российских розничных банков), результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.
"Майские каникулы для большинства россиян стали традиционным поводом для выезда на природу. Шашлыки и пикники этой весной планируют 30% респондентов. Открытия дачного сезона и посевных работ ждут 28% опрошенных. Как показало исследование банка, еще 26% граждан на каникулы готовят визиты к родственникам. И лишь 16% (самая малая часть голосов) отправятся в туристические поездки", - показал опрос 1500 респондентов.
Кроме того, аналитики изучили, как изменился интерес клиентов к товарам для дачного сезона и отдыха на природе. Многие россияне не представляют себе жизнь за городом без посадок на участке. Статистика показала, что сумма покупок рассады, которую обычно начинают приобретать в садовых центрах и питомниках еще с конца зимы, в кассовых чеках россиян за период с начала текущего года выросла на 24% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Средний чек покупки рассады в 2022 году составил 78 рублей.
А сумма покупок различных семян на средний чек в 40 рублей увеличилась на 4% соответственно. Резко вырос в этом году спрос на удобрения. Сумма их покупок, согласно статистике кассовых чеков с начала года, выросла на 60% в сравнении с данными годичной давности. Средний чек одной покупки удобрений в 2022 году составил 78 рублей.
Вырос интерес по сравнению с 2021 годом и к различным садовым инструментам. Так, сумма покупок секаторов (средний чек 717 рублей) увеличилась на 33% в текущем году, а граблей (средний чек 263 рублей) – на 9%.