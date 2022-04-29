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Набиуллина: ценовая подстройка к новым реалиям произойдет в 2022 году - РИА Новости, 29.04.2022
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Набиуллина: ценовая подстройка к новым реалиям произойдет в 2022 году
Набиуллина: ценовая подстройка к новым реалиям произойдет в 2022 году - РИА Новости, 29.04.2022
Набиуллина: ценовая подстройка к новым реалиям произойдет в 2022 году
Основная ценовая подстройка в России к изменившимся условия произойдет в этом году, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции. РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T15:34
2022-04-29T15:34
экономика
инфляция
центральный банк рф (цб рф)
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Основная ценовая подстройка в России к изменившимся условия произойдет в этом году, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции."Основная ценовая подстройка к изменившимся условиям произойдет в этом году, в меньшей степени – в следующем", - сказала она.В итоге годовая инфляция снизится до интервала 5-7%, а в 2024 году вернется к цели в 4%, добавила глава регулятора.
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экономика, инфляция, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина
15:34 29.04.2022
 
Набиуллина: ценовая подстройка к новым реалиям произойдет в 2022 году

Набиуллина: основная ценовая подстройка к новым реалиям произойдет в России в 2022 году

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Основная ценовая подстройка в России к изменившимся условия произойдет в этом году, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.
"Основная ценовая подстройка к изменившимся условиям произойдет в этом году, в меньшей степени – в следующем", - сказала она.
В итоге годовая инфляция снизится до интервала 5-7%, а в 2024 году вернется к цели в 4%, добавила глава регулятора.
Мужчина в гипермаркете Ашан - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
Вчера, 15:22
В Центробанке спрогнозировали снижение темпов роста инфляции в апреле
 
ЭкономикаИнфляцияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Эльвира Набиуллина
 
 
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