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Набиуллина: ценовая подстройка к новым реалиям произойдет в 2022 году
Набиуллина: ценовая подстройка к новым реалиям произойдет в 2022 году - РИА Новости, 29.04.2022
Набиуллина: ценовая подстройка к новым реалиям произойдет в 2022 году
Основная ценовая подстройка в России к изменившимся условия произойдет в этом году, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции. РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T15:34
2022-04-29T15:34
2022-04-29T15:34
экономика
инфляция
центральный банк рф (цб рф)
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Основная ценовая подстройка в России к изменившимся условия произойдет в этом году, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции."Основная ценовая подстройка к изменившимся условиям произойдет в этом году, в меньшей степени – в следующем", - сказала она.В итоге годовая инфляция снизится до интервала 5-7%, а в 2024 году вернется к цели в 4%, добавила глава регулятора.
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экономика, инфляция, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина
Набиуллина: ценовая подстройка к новым реалиям произойдет в 2022 году
Набиуллина: основная ценовая подстройка к новым реалиям произойдет в России в 2022 году