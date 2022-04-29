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Набиуллина: ценовая подстройка к новым реалиям произойдет в 2022 году

Набиуллина: ценовая подстройка к новым реалиям произойдет в 2022 году - РИА Новости, 29.04.2022

Набиуллина: ценовая подстройка к новым реалиям произойдет в 2022 году

Основная ценовая подстройка в России к изменившимся условия произойдет в этом году, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции. РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T15:34

2022-04-29T15:34

2022-04-29T15:34

экономика

инфляция

центральный банк рф (цб рф)

эльвира набиуллина

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Основная ценовая подстройка в России к изменившимся условия произойдет в этом году, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции."Основная ценовая подстройка к изменившимся условиям произойдет в этом году, в меньшей степени – в следующем", - сказала она.В итоге годовая инфляция снизится до интервала 5-7%, а в 2024 году вернется к цели в 4%, добавила глава регулятора.

https://ria.ru/20220429/inflyatsiya-1786165231.html

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экономика, инфляция, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина