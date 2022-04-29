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Европейцам предрекли бунты из-за роста цен - РИА Новости, 29.04.2022
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Европейцам предрекли бунты из-за роста цен
Европейцам предрекли бунты из-за роста цен - РИА Новости, 29.04.2022
Европейцам предрекли бунты из-за роста цен
"Эпоха низких цен" в Европе окончена, при этом политическое признание этого факта грозит волнениями в европейском обществе, говорится в статье The Times. РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T01:31
2022-04-29T01:31
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россия
украина
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МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. "Эпоха низких цен" в Европе окончена, при этом политическое признание этого факта грозит волнениями в европейском обществе, говорится в статье The Times.В супермаркетах по всей Европе цены на продукты растут почти каждую неделю, а кризис на Украине усугубляет и без того резко растущие счета за электроэнергию, отмечает издание. Европейское общество все больше возмущается из-за повышения стоимости жизни, в то время как власти пытаются ослабить ущерб."Они заявляют, что Европа должна признать: два средства первой необходимости, такие как продовольствие и топливо, были слишком дешевыми на протяжении жизни целого поколения, а поэтому государственные руководители должны сказать правду избирателям и подготовиться к негативной политической реакции", - говорится в материале.Так, Дидерик Самсом, являющийся руководителем аппарата у исполнительного вице-председателя Еврокомиссии Франса Тиммерманса, который отвечает за энергетическую политику, предупредил, что прежде низкая стоимость жизни достигалась в ущерб окружающей среде и за счет импорта энергоносителей из России.Как пишет The Times, Самсом признал: "никто не отваживается вслух сказать избирателям, что поддерживать прежний уровень жизни невозможно, и что более высокие цены — это навсегда".При этом чиновник заявил, что волнения в европейском обществе "скорее всего неизбежны", так как у политиков не осталось возможностей для смягчения удара от увеличения стоимости жизни. "Это невозможно сделать мгновенно, поскольку в обществе возникнет мощное брожение и недовольство. Но с учетом сложившейся ситуации времени у нас мало", - приводит газета слова Самсома.Западные страны ввели против Москвы новые санкции после начала спецоперации российской армии по демилитаризации и денацификации Украины. Так, оказались заморожены российские резервы на сумму около 300 миллиардов долларов. Также стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Однако нарушение логистических цепочек привело к экономическим проблемам в Европе и США, прежде всего к повышению цен на продукты и топливо.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20220426/krizis-1785440196.html
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в мире, россия, украина, европа, еврокомиссия
01:31 29.04.2022
 
Европейцам предрекли бунты из-за роста цен

The Times: Европа должна смириться с окончанием "эпохи низких цен"

© AFP 2022 / Daniel LealМужчина в одном из супермаркетов Лондона
Мужчина в одном из супермаркетов Лондона - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© AFP 2022 / Daniel Leal
Мужчина в одном из супермаркетов Лондона
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. "Эпоха низких цен" в Европе окончена, при этом политическое признание этого факта грозит волнениями в европейском обществе, говорится в статье The Times.
В супермаркетах по всей Европе цены на продукты растут почти каждую неделю, а кризис на Украине усугубляет и без того резко растущие счета за электроэнергию, отмечает издание. Европейское общество все больше возмущается из-за повышения стоимости жизни, в то время как власти пытаются ослабить ущерб.
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"Они заявляют, что Европа должна признать: два средства первой необходимости, такие как продовольствие и топливо, были слишком дешевыми на протяжении жизни целого поколения, а поэтому государственные руководители должны сказать правду избирателям и подготовиться к негативной политической реакции", - говорится в материале.
Так, Дидерик Самсом, являющийся руководителем аппарата у исполнительного вице-председателя Еврокомиссии Франса Тиммерманса, который отвечает за энергетическую политику, предупредил, что прежде низкая стоимость жизни достигалась в ущерб окружающей среде и за счет импорта энергоносителей из России.
Как пишет The Times, Самсом признал: "никто не отваживается вслух сказать избирателям, что поддерживать прежний уровень жизни невозможно, и что более высокие цены — это навсегда".
При этом чиновник заявил, что волнения в европейском обществе "скорее всего неизбежны", так как у политиков не осталось возможностей для смягчения удара от увеличения стоимости жизни. "Это невозможно сделать мгновенно, поскольку в обществе возникнет мощное брожение и недовольство. Но с учетом сложившейся ситуации времени у нас мало", - приводит газета слова Самсома.
Западные страны ввели против Москвы новые санкции после начала спецоперации российской армии по демилитаризации и денацификации Украины. Так, оказались заморожены российские резервы на сумму около 300 миллиардов долларов. Также стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Однако нарушение логистических цепочек привело к экономическим проблемам в Европе и США, прежде всего к повышению цен на продукты и топливо.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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