Европейцам предрекли бунты из-за роста цен
The Times: Европа должна смириться с окончанием "эпохи низких цен"
Мужчина в одном из супермаркетов Лондона
МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. "Эпоха низких цен" в Европе окончена, при этом политическое признание этого факта грозит волнениями в европейском обществе, говорится в статье The Times.
"Они заявляют, что Европа должна признать: два средства первой необходимости, такие как продовольствие и топливо, были слишком дешевыми на протяжении жизни целого поколения, а поэтому государственные руководители должны сказать правду избирателям и подготовиться к негативной политической реакции", - говорится в материале.
Так, Дидерик Самсом, являющийся руководителем аппарата у исполнительного вице-председателя Еврокомиссии Франса Тиммерманса, который отвечает за энергетическую политику, предупредил, что прежде низкая стоимость жизни достигалась в ущерб окружающей среде и за счет импорта энергоносителей из России.
Как пишет The Times, Самсом признал: "никто не отваживается вслух сказать избирателям, что поддерживать прежний уровень жизни невозможно, и что более высокие цены — это навсегда".
При этом чиновник заявил, что волнения в европейском обществе "скорее всего неизбежны", так как у политиков не осталось возможностей для смягчения удара от увеличения стоимости жизни. "Это невозможно сделать мгновенно, поскольку в обществе возникнет мощное брожение и недовольство. Но с учетом сложившейся ситуации времени у нас мало", - приводит газета слова Самсома.
Западные страны ввели против Москвы новые санкции после начала спецоперации российской армии по демилитаризации и денацификации Украины. Так, оказались заморожены российские резервы на сумму около 300 миллиардов долларов. Также стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Однако нарушение логистических цепочек привело к экономическим проблемам в Европе и США, прежде всего к повышению цен на продукты и топливо.
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