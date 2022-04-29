https://ria.ru/20220429/tsena-1786055024.html

В Минпромторге рассказали, как сдержать рост цен на иностранную продукцию

В Минпромторге рассказали, как сдержать рост цен на иностранную продукцию - РИА Новости, 29.04.2022

В Минпромторге рассказали, как сдержать рост цен на иностранную продукцию

Параллельный импорт позволит сдержать рост цен на зарубежную продукцию в России, это произойдет благодаря конкуренции со стороны неофициальных импортеров в... РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T03:13

2022-04-29T03:13

2022-04-29T03:13

экономика

денис мантуров

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новость. Параллельный импорт позволит сдержать рост цен на зарубежную продукцию в России, это произойдет благодаря конкуренции со стороны неофициальных импортеров в поставках товаров в страну, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга РФ.В министерстве уточнили, что на данный момент перечень товаров для параллельного импорта находится на регистрации в Минюсте. По завершении процедуры регистрации он будет опубликован на официальном сайте Минпромторга.Как в начале недели отмечал глава министерства Денис Мантуров, перечень товаров для параллельного импорта будет корректироваться: он может как расширяться, так и сужаться в зависимости от решений иностранных компаний по работе в России. Предполагается, что актуализироваться список будет раз в квартал или два месяца.В конце марта правительство РФ легализовало параллельный импорт (без разрешения правообладателя) для удовлетворения спроса на востребованные зарубежные товары. Один из принципов, по которым товары будут включаться в список - прекращение поставок на российский рынок. При этом параллельный импорт не означает легализацию контрафакта, мера предполагает ввоз оригинальных товаров, но через альтернативные каналы поставок, подчеркивали в Минпромторге.

https://ria.ru/20220424/import-1785144733.html

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экономика, денис мантуров, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), санкции в отношении россии