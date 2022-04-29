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В Минпромторге рассказали, как сдержать рост цен на иностранную продукцию - РИА Новости, 29.04.2022
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В Минпромторге рассказали, как сдержать рост цен на иностранную продукцию
В Минпромторге рассказали, как сдержать рост цен на иностранную продукцию - РИА Новости, 29.04.2022
В Минпромторге рассказали, как сдержать рост цен на иностранную продукцию
Параллельный импорт позволит сдержать рост цен на зарубежную продукцию в России, это произойдет благодаря конкуренции со стороны неофициальных импортеров в... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T03:13
2022-04-29T03:13
экономика
денис мантуров
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новость. Параллельный импорт позволит сдержать рост цен на зарубежную продукцию в России, это произойдет благодаря конкуренции со стороны неофициальных импортеров в поставках товаров в страну, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга РФ.В министерстве уточнили, что на данный момент перечень товаров для параллельного импорта находится на регистрации в Минюсте. По завершении процедуры регистрации он будет опубликован на официальном сайте Минпромторга.Как в начале недели отмечал глава министерства Денис Мантуров, перечень товаров для параллельного импорта будет корректироваться: он может как расширяться, так и сужаться в зависимости от решений иностранных компаний по работе в России. Предполагается, что актуализироваться список будет раз в квартал или два месяца.В конце марта правительство РФ легализовало параллельный импорт (без разрешения правообладателя) для удовлетворения спроса на востребованные зарубежные товары. Один из принципов, по которым товары будут включаться в список - прекращение поставок на российский рынок. При этом параллельный импорт не означает легализацию контрафакта, мера предполагает ввоз оригинальных товаров, но через альтернативные каналы поставок, подчеркивали в Минпромторге.
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экономика, денис мантуров, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), санкции в отношении россии
03:13 29.04.2022
 
В Минпромторге рассказали, как сдержать рост цен на иностранную продукцию

Минпромторг: параллельный импорт сдержит рост цен на иностранную продукцию в России

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПогрузка контейнера в контейнерном терминале Владивостокского морского торгового порта
Погрузка контейнера в контейнерном терминале Владивостокского морского торгового порта - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Погрузка контейнера в контейнерном терминале Владивостокского морского торгового порта. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новость. Параллельный импорт позволит сдержать рост цен на зарубежную продукцию в России, это произойдет благодаря конкуренции со стороны неофициальных импортеров в поставках товаров в страну, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга РФ.
"К сожалению, одностороннее решение некоторых компаний о выходе с российского рынка не отвечает принципам открытости и честной конкуренции. В то время как наличие конкуренции в поставках продукции на внутренний рынок со стороны неофициальных импортеров позволит не только насытить рынок, но и сдержать рост стоимости импортируемой продукции", - ответили в Минпромторге, отвечая на вопрос о влиянии легализации параллельного импорта на стоимость товаров.
В министерстве уточнили, что на данный момент перечень товаров для параллельного импорта находится на регистрации в Минюсте. По завершении процедуры регистрации он будет опубликован на официальном сайте Минпромторга.
Как в начале недели отмечал глава министерства Денис Мантуров, перечень товаров для параллельного импорта будет корректироваться: он может как расширяться, так и сужаться в зависимости от решений иностранных компаний по работе в России. Предполагается, что актуализироваться список будет раз в квартал или два месяца.
Импорт - РИА Новости, 1920, 24.04.2022
24 апреля, 08:44
Минпромторг составил список товаров для параллельного импорта
В конце марта правительство РФ легализовало параллельный импорт (без разрешения правообладателя) для удовлетворения спроса на востребованные зарубежные товары. Один из принципов, по которым товары будут включаться в список - прекращение поставок на российский рынок. При этом параллельный импорт не означает легализацию контрафакта, мера предполагает ввоз оригинальных товаров, но через альтернативные каналы поставок, подчеркивали в Минпромторге.
 
ЭкономикаДенис МантуровРоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Санкции в отношении России
 
 
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