https://ria.ru/20220429/telekanaly-1786242133.html

Суд в Латвии снял запрет на вещание пяти российских телеканалов

Суд в Латвии снял запрет на вещание пяти российских телеканалов - РИА Новости, 29.04.2022

Суд в Латвии снял запрет на вещание пяти российских телеканалов

Латвийский суд отменил решение Национального совета по электронным средствам массовой информации (NEPLP), запретившего трансляцию пяти российских... РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T19:18

2022-04-29T19:18

2022-04-29T20:26

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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Латвийский суд отменил решение Национального совета по электронным средствам массовой информации (NEPLP), запретившего трансляцию пяти российских развлекательных телеканалов, сообщил в Twitter глава совета Иварс Аболиньш."Суд решил применить временное урегулирование и вернуть в латвийское информационное пространство программы THT-Comedy, THT4 International, FRIDAY International, KHL TV channel и TNT Music, включенные в список санкций OFAС (Управление по контролю за иностранными инвестициями США. — Прим. ред.)", — написал он.По слова Аболиньша, NEPLP не согласен с этим решением и собирается его оспорить.Вещание этих телеканалов (и еще 13 других, преимущественно развлекательного содержания) запретили в Латвии в середине марта. Как пишет портал Delfi.lv, это связано с тем, что под санкции OFAC попал Газпромбанк, которому принадлежит "Газпром-Медиа Холдинг" — прямой или косвенный владелец этих каналов.Компания SIA Global Media, владеющая правом на распространение телепрограмм, оспорила решение NEPLP в суде."В ходе рассмотрения дела в суде было установлено, что эти телеканалы не подпадают под санкции OFAC. Также суд не установил признаков угрозы национальной безопасности или общественным интересам от распространения этих программ", — сообщает Delfi.lv.Власти Прибалтийских стран постоянно препятствуют работе российских СМИ. Как отмечали в Москве, эти случаи свидетельствуют о явных признаках скоординированной линии Вильнюса, Риги и Таллина и наглядно демонстрируют, чего на практике стоят их демагогические заявления о приверженности принципам демократии и свободы слова.

https://ria.ru/20220427/latviya-1785733583.html

https://ria.ru/20220405/televidenie-1781869198.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, технологии, латвия, сша, россия, газпромбанк