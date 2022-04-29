19:18 29.04.2022 (обновлено: 20:26 29.04.2022)
Суд в Латвии снял запрет на вещание пяти российских телеканалов
Глава Нацсовета Латвии по СМИ: суд снял запрет на вещание пяти российских телеканалов
Молодая пара смотрит телевизор. Архивное фото
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Латвийский суд отменил решение Национального совета по электронным средствам массовой информации (NEPLP), запретившего трансляцию пяти российских развлекательных телеканалов, сообщил в Twitter глава совета Иварс Аболиньш.
"Суд решил применить временное урегулирование и вернуть в латвийское информационное пространство программы THT-Comedy, THT4 International, FRIDAY International, KHL TV channel и TNT Music, включенные в список санкций OFAС (Управление по контролю за иностранными инвестициями США. — Прим. ред.)", — написал он.
По слова Аболиньша, NEPLP не согласен с этим решением и собирается его оспорить.
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Вещание этих телеканалов (и еще 13 других, преимущественно развлекательного содержания) запретили в Латвии в середине марта. Как пишет портал Delfi.lv, это связано с тем, что под санкции OFAC попал Газпромбанк, которому принадлежит "Газпром-Медиа Холдинг" — прямой или косвенный владелец этих каналов.
Компания SIA Global Media, владеющая правом на распространение телепрограмм, оспорила решение NEPLP в суде.
"В ходе рассмотрения дела в суде было установлено, что эти телеканалы не подпадают под санкции OFAC. Также суд не установил признаков угрозы национальной безопасности или общественным интересам от распространения этих программ", — сообщает Delfi.lv.
Власти Прибалтийских стран постоянно препятствуют работе российских СМИ. Как отмечали в Москве, эти случаи свидетельствуют о явных признаках скоординированной линии Вильнюса, Риги и Таллина и наглядно демонстрируют, чего на практике стоят их демагогические заявления о приверженности принципам демократии и свободы слова.