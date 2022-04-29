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Посольство Китая в США потребовало прекратить снабжение Тайваня оружием - РИА Новости, 29.04.2022
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Посольство Китая в США потребовало прекратить снабжение Тайваня оружием
Посольство Китая в США потребовало прекратить снабжение Тайваня оружием - РИА Новости, 29.04.2022
Посольство Китая в США потребовало прекратить снабжение Тайваня оружием
США должны прекратить снабжать Тайвань оружием, Пекин оставляет за собой право на ответ в случае вмешательства в ситуацию вокруг острова иностранных сил,... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T16:43
2022-04-29T16:43
в мире
китай
тайвань
сша
минобороны китая
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ВАШИНГТОН, 29 апр - РИА Новости. США должны прекратить снабжать Тайвань оружием, Пекин оставляет за собой право на ответ в случае вмешательства в ситуацию вокруг острова иностранных сил, заявили в посольстве КНР в Вашингтоне."США должны соблюдать принцип одного Китая и положения трех совместных китайско-американских коммюнике, прекратить официальные взаимодействия и военные связи с Тайванем, прекратить продажу оружия Тайваню и принять конкретные меры для выполнения своего обязательства не поддерживать "независимость Тайваня", - сказал РИА Новости официальный представитель посольства Китая Лю Пэнюй.Он подчеркнул, что Пекин ожидает воссоединения Китая и разрешения оставшегося наследием гражданской войны тайваньского вопроса. "Мы будем стремиться к мирному воссоединению с максимальной искренностью и усилиями", - сказал дипломат."При этом мы оставляем за собой возможность принять все необходимые меры в ответ на вмешательство иностранных сил и раскольническую деятельность горстки сепаратистов "независимости Тайваня", - заявил он.Вопросы о возможности "вторжения" на Тайвань, в частности, задавали госсекретарю США Энтони Блинкену в ходе слушаний в комитетах палаты представителей и сената на этой неделе. Блинкен подчеркнул, что согласно позиции администрации, "Тайвань должен иметь возможность защитить себя". Ранее министр обороны острова Цю Гочжэн заявил, что если начнется война между Китаем и Тайванем, независимо от того, кто победит, она закончится трагедией для обеих сторон. Он подчеркнул, что "никто не хочет войны".Официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь ранее заявил, что Китай неуклонно придерживается курса на мирное воссоединение с Тайванем, но никогда не потерпит его "независимости". Он подчеркнул, что в мире существует только один Китай, и Тайвань является его неотъемлемой частью, а соотечественники по оба берега Тайваньского пролива разделяют общую судьбу и являются "кровными братьями".Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20220428/kitay-1785814610.html
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в мире, китай, тайвань, сша, минобороны китая
16:43 29.04.2022
 
Посольство Китая в США потребовало прекратить снабжение Тайваня оружием

Посольство Китая в Вашингтоне: США должны прекратить снабжение Тайваня оружием

© AP Photo / Kin CheungЛюди c флагами Тайваня и США на митинге по случаю Национального дня Тайваня в Гонконге
Люди c флагами Тайваня и США на митинге по случаю Национального дня Тайваня в Гонконге - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© AP Photo / Kin Cheung
Люди c флагами Тайваня и США на митинге по случаю Национального дня Тайваня в Гонконге. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 29 апр - РИА Новости. США должны прекратить снабжать Тайвань оружием, Пекин оставляет за собой право на ответ в случае вмешательства в ситуацию вокруг острова иностранных сил, заявили в посольстве КНР в Вашингтоне.
"США должны соблюдать принцип одного Китая и положения трех совместных китайско-американских коммюнике, прекратить официальные взаимодействия и военные связи с Тайванем, прекратить продажу оружия Тайваню и принять конкретные меры для выполнения своего обязательства не поддерживать "независимость Тайваня", - сказал РИА Новости официальный представитель посольства Китая Лю Пэнюй.
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Он подчеркнул, что Пекин ожидает воссоединения Китая и разрешения оставшегося наследием гражданской войны тайваньского вопроса. "Мы будем стремиться к мирному воссоединению с максимальной искренностью и усилиями", - сказал дипломат.
"При этом мы оставляем за собой возможность принять все необходимые меры в ответ на вмешательство иностранных сил и раскольническую деятельность горстки сепаратистов "независимости Тайваня", - заявил он.
Вопросы о возможности "вторжения" на Тайвань, в частности, задавали госсекретарю США Энтони Блинкену в ходе слушаний в комитетах палаты представителей и сената на этой неделе. Блинкен подчеркнул, что согласно позиции администрации, "Тайвань должен иметь возможность защитить себя". Ранее министр обороны острова Цю Гочжэн заявил, что если начнется война между Китаем и Тайванем, независимо от того, кто победит, она закончится трагедией для обеих сторон. Он подчеркнул, что "никто не хочет войны".
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Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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