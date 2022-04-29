https://ria.ru/20220429/tatary-1786071713.html
Крымские татары созывают съезд по ситуации на Украине
Крымские татары созывают съезд по ситуации на Украине - РИА Новости, 29.04.2022
Крымские татары созывают съезд по ситуации на Украине
Крымские татары соберутся на всенародный съезд по ситуации на Украине, сообщил глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров. РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T09:25
2022-04-29T09:25
2022-04-29T09:25
республика крым
украина
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости. Крымские татары соберутся на всенародный съезд по ситуации на Украине, сообщил глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров."Мою идею высказать мнение от имени всего крымскотатарского народа поддержали депутаты, общественники, чиновники и духовенство. В ближайшую субботу состоится всенародный съезд. Центральный вопрос – проведение спецоперации на Украине. По итогам съезда планируется принять обращение о поддержке курса президента России и шагов по денацификации и демилитаризации Украины. Крымские татары полностью поддерживают президента страны", - сказал РИА Новости Умеров.По его словам, съезд покажет всему миру, что крымскотатарский народ консолидировался вокруг президента России и осуждает лидеров признанной экстремистской и запрещенной организации "Меджлис крымско-татарского народа"*."Меджлис* окончательно дискредитировал крымскотатарский народ и уже восемь лет не имеет права представлять его интересы", - подчеркнул Умеров.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.* Экстремистская организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20220428/krym-1785984220.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика крым, украина, россия
Крымские татары созывают съезд по ситуации на Украине
Крымские татары соберутся на всенародный съезд по ситуации на Украине
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости. Крымские татары соберутся на всенародный съезд по ситуации на Украине, сообщил глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров.
"Мою идею высказать мнение от имени всего крымскотатарского народа поддержали депутаты, общественники, чиновники и духовенство. В ближайшую субботу состоится всенародный съезд. Центральный вопрос – проведение спецоперации на Украине
. По итогам съезда планируется принять обращение о поддержке курса президента России
и шагов по денацификации и демилитаризации Украины. Крымские татары полностью поддерживают президента страны", - сказал РИА Новости Умеров.
По его словам, съезд покажет всему миру, что крымскотатарский народ консолидировался вокруг президента России и осуждает лидеров признанной экстремистской и запрещенной организации "Меджлис крымско-татарского народа"*.
"Меджлис* окончательно дискредитировал крымскотатарский народ и уже восемь лет не имеет права представлять его интересы", - подчеркнул Умеров.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса
.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
* Экстремистская организация, запрещенная в России.