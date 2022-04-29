https://ria.ru/20220429/tapiau-1786118026.html

В замке-тюрьме Тапиау под Калининградом откроют музей и гостиницу

В замке-тюрьме Тапиау под Калининградом откроют музей и гостиницу - РИА Новости, 29.04.2022

В замке-тюрьме Тапиау под Калининградом откроют музей и гостиницу

Музей, центр ремесел, ресторан и гостиницу планируют открыть в средневековом замке Тапиау под Калининградом, где раньше находилась исправительная колония,... РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T16:10

2022-04-29T16:10

2022-04-29T16:10

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КАЛИНИНГРАД, 29 апр — РИА Новости. Музей, центр ремесел, ресторан и гостиницу планируют открыть в средневековом замке Тапиау под Калининградом, где раньше находилась исправительная колония, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального правительства."Инвестор готов вложиться в ремонт объекта культурного наследия и организовать в одном из четырех сохранившихся замковых флигелей музей. На остальной территории предлагается разместить ресторан исторической кухни, видовую башню с кофейней, охотничий домик с гриль-зоной, этнографический центр и центр обучения традиционным ремеслам, а также гостиницу", — пояснили в правительстве.Уточняется, что замок Тапиау был передан из системы УФСИН в собственность Калининградской области совсем недавно — в сентябре 2021 года.Замок Тапиау – один из старейших орденских замков Европы, является объектом культурного наследия федерального значения. Первые упоминания о нем датированы 1258 годом. В 70-е годы XIX века помещения использовались в качестве тюрьмы. Назначение постройки не изменилось и после Великой Отечественной войны: в зданиях находились объекты системы исполнения наказаний.

https://ria.ru/20210925/kaliningrad-1751280277.html

https://ria.ru/20220429/sochi-1785858274.html

калининградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

калининградская область, новости - туризм, замок, туризм, туристы, строительство