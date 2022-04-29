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Беженец из Мариуполя рассказал, как ВСУ стреляли по мирным жителям

Беженец из Мариуполя рассказал, как ВСУ стреляли по мирным жителям - РИА Новости, 29.04.2022

Беженец из Мариуполя рассказал, как ВСУ стреляли по мирным жителям

Почти полтора месяца рабочий мариупольского металлургического комбината имени Ильича Владимир Хабаров вместе со своей семьей и другими мирными жителями был... РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T09:05

2022-04-29T09:05

2022-04-29T10:37

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 апр – РИА Новости, Юлия Насулина. Почти полтора месяца рабочий мариупольского металлургического комбината имени Ильича Владимир Хабаров вместе со своей семьей и другими мирными жителями был вынужден скрываться в бомбоубежище под заводом. Именно тогда в соседних зданиях там засели украинские войска. Хабаров рассказал РИА Новости о том, что вытворяли боевики, и чего уже давно ждут мирные жители.Два метра бетона"Когда начали стрелять в конце февраля, мы с супругой и дочкой ушли в бомбоубежище под комбинатом Ильича, где я работал слесарем", - рассказывает Хабаров. Укрыться за бетонными армированными блоками толщиной под два метра успели около 150 человек, большая часть из них рабочие завода – с семьями и без. Через некоторое время здание завода напротив уже заняли украинские военные."Со столовой завода они вывезли себе два Камаза еды, там мяса только килограмм 500 было, крупы разные… Нас вначале подкармливали, потом давали еду только детям, а потом и детям перестали давать", - вспоминает Владимир.Кухню пришлось организовать на улице. "Поставили бочку, и еду на ней варили. Воду вычерпывали, что была в шахтах бомбоубежища, и в суп лили", - рассказал он. Генератор включали на 1-1,5 часа в день, "чтобы погреться и чаю попить"."Потом прилетела туда бомба. Васю нашего, горновым на заводе работал, привалило полуторатонным блоком, он умер. Андрюху оглушило, но забежать успел, а женщине руку привалило", - сказал он. После этого случая и усилившихся обстрелов на улицу они выходить практически перестали, а "кухню" перенесли на лестницу внутри бомбоубежища.Просто хотели выжитьПозже уголь, который использовали для приготовления еды, стал заканчиваться, и несколько человек отправились за ним на завод. "Прибегают потом, говорят – "Саню "азовцы" (против бойцов отряда "Азов" в России возбуждены уголовные дела) подстрелили в ногу. Мы думали, подлечим его. Взяли с Колей носилки, приходим, а его вначале в ногу ранили, а потом просто добили насмерть. Это человека, у которого даже оружия не было. Ребята просто хотели выжить", - рассказал Хабаров.Он вспомнил, как видел мирных жителей, расстрелянных украинскими военными на проспекте Бойко. "Еще когда Украина там стояла, люди ходили по проспекту, думали там безопасно, а их просто расстреливали. Лежит человек, а у него дырка во лбу… Видно, что снайпер сидел, баловался и стрелял по гражданским", - сказал он, уточнив, что видел около 30 убитых гражданских."А еще Коля мне рассказывал, когда был на Мирном (поселок в Мариуполе), надо было километра 1,5 за водой ходить. Вот, говорит, иду с ведром воды, а снайпер сидит и в ведро "чух" - и вода потекла. Пока дойдет, вода вытечет. Просто упражнялся", - вспоминает Владимир."Вы кто?" - "Россия"Люди просидели в бомбоубежище до 8 апреля. "В 8 утра 8 апреля к нам постучали. Мы спрашиваем: "Кто?", – "Россия". Мы открыли им сразу и на эвакуацию. И только начли эвакуироваться, метрах в десяти падает граната с украинской стороны, и открыли огонь из украинской части. Мы думали, всех постреляют. Они, наверно, нас не хотели просто выпускать или, может, прикрывались нами", - рассказал Хабаров. Позже, как он узнал из сообщения Минобороны России, 15 апреля комбинат Ильича был полностью освобожден от украинских националистов.Вместе с супругой и дочкой Владимир, как и многие другие беженцы, был эвакуирован в Ростовскую область. Их определили в пункт временного размещения в городе Таганроге, где, по его словам, к ним относятся очень хорошо. "У нас у малой заболевание щитовидки, она без гормонов не может жить, а в Мариуполе 1,5 месяца без них была, не было лекарств. Здесь стали искать, тоже нет их. И как провидение какое-то: жена в парикмахерскую зашла подстричься, разговорилась, а там у хозяйки две пачки этого лекарства было. Она с нами поделилась", - говорит он.После того, как дочери удастся провести обследование, Владимир с семьей намерен вернуться в Мариуполь и ждать, когда Донбасс, как и Крым в свое время, наконец-то станет российским.

https://ria.ru/20220422/izbienie-1784941196.html

https://ria.ru/20220422/feyk-1784917181.html

https://ria.ru/20220428/relikvii-1785970912.html

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Беженец о жизни в бомбоубежище Беженец из Мариуполя, который с семьей провел полтора месяца в бомбоубежище, рассказал, как украинские войска забирали у них еду и как их спасли военнослужащие из Севастополя. 2022-04-29T09:05 true PT1M40S

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Ольга Маркова

мариуполь, россия, украина, в мире, вооруженные силы украины, ростовская область, донбасс, таганрог