https://ria.ru/20220429/strakhovka-1786179944.html

ЦБ не обсуждает увеличение страховки по вкладам до двух миллионов рублей

ЦБ не обсуждает увеличение страховки по вкладам до двух миллионов рублей - РИА Новости, 29.04.2022

ЦБ не обсуждает увеличение страховки по вкладам до двух миллионов рублей

Банк России не обсуждает увеличение страхового покрытия по вкладам до 2 миллионов рублей, заявила на пресс-конференции глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T16:03

2022-04-29T16:03

2022-04-29T16:25

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

эльвира набиуллина

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Банк России не обсуждает увеличение страхового покрытия по вкладам до 2 миллионов рублей, заявила на пресс-конференции глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина."Страховых выплат до 2 миллионов не обсуждается", - сказала она, отвечая на вопрос журналиста о том, обсуждается ли все еще регулятором вопрос об увеличении выплат в системе страхового покрытия по вкладам.

https://ria.ru/20220330/depozit-1780961713.html

россия

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2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина