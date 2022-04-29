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ЦБ не обсуждает увеличение страховки по вкладам до двух миллионов рублей - РИА Новости, 29.04.2022
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ЦБ не обсуждает увеличение страховки по вкладам до двух миллионов рублей
ЦБ не обсуждает увеличение страховки по вкладам до двух миллионов рублей - РИА Новости, 29.04.2022
ЦБ не обсуждает увеличение страховки по вкладам до двух миллионов рублей
Банк России не обсуждает увеличение страхового покрытия по вкладам до 2 миллионов рублей, заявила на пресс-конференции глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T16:03
2022-04-29T16:25
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Банк России не обсуждает увеличение страхового покрытия по вкладам до 2 миллионов рублей, заявила на пресс-конференции глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина."Страховых выплат до 2 миллионов не обсуждается", - сказала она, отвечая на вопрос журналиста о том, обсуждается ли все еще регулятором вопрос об увеличении выплат в системе страхового покрытия по вкладам.
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россия
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина
16:03 29.04.2022 (обновлено: 16:25 29.04.2022)
 
ЦБ не обсуждает увеличение страховки по вкладам до двух миллионов рублей

Набиуллина: ЦБ не обсуждает увеличение страховки по вкладам до двух миллионов рублей

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкНадпись "Вклады" на фоне работы менеджеров в банке
Надпись Вклады на фоне работы менеджеров в банке - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Надпись "Вклады" на фоне работы менеджеров в банке. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Банк России не обсуждает увеличение страхового покрытия по вкладам до 2 миллионов рублей, заявила на пресс-конференции глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
"Страховых выплат до 2 миллионов не обсуждается", - сказала она, отвечая на вопрос журналиста о том, обсуждается ли все еще регулятором вопрос об увеличении выплат в системе страхового покрытия по вкладам.
Сотрудница в отделении банка - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
30 марта, 19:50
Депозит в банке: отличие от вклада, ставки и проценты в 2022 году
 
ЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Эльвира Набиуллина
 
 
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