https://ria.ru/20220429/strakhovka-1786179944.html
ЦБ не обсуждает увеличение страховки по вкладам до двух миллионов рублей
ЦБ не обсуждает увеличение страховки по вкладам до двух миллионов рублей - РИА Новости, 29.04.2022
ЦБ не обсуждает увеличение страховки по вкладам до двух миллионов рублей
Банк России не обсуждает увеличение страхового покрытия по вкладам до 2 миллионов рублей, заявила на пресс-конференции глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T16:03
2022-04-29T16:03
2022-04-29T16:25
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Банк России не обсуждает увеличение страхового покрытия по вкладам до 2 миллионов рублей, заявила на пресс-конференции глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина."Страховых выплат до 2 миллионов не обсуждается", - сказала она, отвечая на вопрос журналиста о том, обсуждается ли все еще регулятором вопрос об увеличении выплат в системе страхового покрытия по вкладам.
https://ria.ru/20220330/depozit-1780961713.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина
16:03 29.04.2022 (обновлено: 16:25 29.04.2022)
ЦБ не обсуждает увеличение страховки по вкладам до двух миллионов рублей
Набиуллина: ЦБ не обсуждает увеличение страховки по вкладам до двух миллионов рублей