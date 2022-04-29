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На российском fashion-рынке началось импортозамещение, пишут СМИ - РИА Новости, 29.04.2022
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На российском fashion-рынке началось импортозамещение, пишут СМИ
На российском fashion-рынке началось импортозамещение, пишут СМИ - РИА Новости, 29.04.2022
На российском fashion-рынке началось импортозамещение, пишут СМИ
Российская сеть "Стокманн" решила открывать магазины под собственными торговыми марками, занимая освобождающиеся ниши после ухода иностранных брендов, сообщает... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T10:57
2022-04-29T10:57
экономика
россия
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Российская сеть "Стокманн" решила открывать магазины под собственными торговыми марками, занимая освобождающиеся ниши после ухода иностранных брендов, сообщает газета "Коммерсант".В апреле "Стокманн" зарегистрировал домены для семи собственных fashion-брендов - Aurana, Bellucci, D.Molina, Marco Di Radi, Peter Jorgen, Sabrina Scala и Ugo Carducci, обнаружил "Коммерсант".Под этими брендами создадут отдельные сети с магазинами в торговых центрах и витринами на маркетплейсах, сообщил изданию гендиректор "Стокманна" Геннадий Левкин. Общую сумму инвестиций он конкретизировать не стал, добавив, что уже потрачено "несколько десятков миллионов рублей".Первым проектом станет сеть женской одежды Bellucci. Левкин оценивает затраты на открытие одного магазина не менее чем в 4 миллиона рублей. Первоначальные инвестиции в сеть могут составить около 200 миллионов рублей. Магазины под другими зарегистрированными "Стокманном" брендами планируется открыть к весне 2023 года, уточнил он.Среди одежных сетей, заявивших об уходе из России или приостановке работы из-за спецоперации РФ нпо демилитаризации Украины, группа Inditex (Zara, Bershka, Massimo Dutti, Pull &amp; Bear), H&amp;M, Mango, напоминает издание.Сеть универмагов "Стокманн" основана в Финляндии, в РФ работает с 1989 года. В 2015 году российскую часть бизнеса сети выкупил Reviva Holdings Ltd Якова Панченко. Сейчас под вывеской "Стокманн" работает 12 магазинов в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Мурманске. В январе 2022 года Панченко подписал соглашение о продаже "Сберу" всего бизнеса российского "Стокманна".
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экономика, россия
10:57 29.04.2022
 
На российском fashion-рынке началось импортозамещение, пишут СМИ

"Коммерсант": российская сеть "Стокманн" начала занимать ниши ушедших иностранных брендов

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПродажа одежды в торговом центре
Продажа одежды в торговом центре - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Продажа одежды в торговом центре. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Российская сеть "Стокманн" решила открывать магазины под собственными торговыми марками, занимая освобождающиеся ниши после ухода иностранных брендов, сообщает газета "Коммерсант".
В апреле "Стокманн" зарегистрировал домены для семи собственных fashion-брендов - Aurana, Bellucci, D.Molina, Marco Di Radi, Peter Jorgen, Sabrina Scala и Ugo Carducci, обнаружил "Коммерсант".
Под этими брендами создадут отдельные сети с магазинами в торговых центрах и витринами на маркетплейсах, сообщил изданию гендиректор "Стокманна" Геннадий Левкин. Общую сумму инвестиций он конкретизировать не стал, добавив, что уже потрачено "несколько десятков миллионов рублей".
Первым проектом станет сеть женской одежды Bellucci. Левкин оценивает затраты на открытие одного магазина не менее чем в 4 миллиона рублей. Первоначальные инвестиции в сеть могут составить около 200 миллионов рублей. Магазины под другими зарегистрированными "Стокманном" брендами планируется открыть к весне 2023 года, уточнил он.
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Среди одежных сетей, заявивших об уходе из России или приостановке работы из-за спецоперации РФ нпо демилитаризации Украины, группа Inditex (Zara, Bershka, Massimo Dutti, Pull & Bear), H&M, Mango, напоминает издание.
Сеть универмагов "Стокманн" основана в Финляндии, в РФ работает с 1989 года. В 2015 году российскую часть бизнеса сети выкупил Reviva Holdings Ltd Якова Панченко. Сейчас под вывеской "Стокманн" работает 12 магазинов в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Мурманске. В январе 2022 года Панченко подписал соглашение о продаже "Сберу" всего бизнеса российского "Стокманна".
 
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