Рейтинг@Mail.ru
ЦБ допустил дальнейшее снижение ключевой ставки в 2022 году - РИА Новости, 29.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220429/stavka-1786145451.html
ЦБ допустил дальнейшее снижение ключевой ставки в 2022 году
ЦБ допустил дальнейшее снижение ключевой ставки в 2022 году - РИА Новости, 29.04.2022
ЦБ допустил дальнейшее снижение ключевой ставки в 2022 году
Банк России смягчил сигнал в заявлении по ключевой ставке: теперь видит пространство для ее снижения в текущем году. РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T14:21
2022-04-29T14:21
экономика
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1d/1786133678_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a61d5548108863b58c5e9554db3e7a79.jpg
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Банк России смягчил сигнал в заявлении по ключевой ставке: теперь видит пространство для ее снижения в текущем году.ЦБ в конце февраля на фоне антироссийских санкций и возросшей волатильности на финансовом рынке экстренно поднял ставку сразу на 10,5 процентного пункта - до 20% годовых. Однако уже 8 апреля было решено снизить ставку до 17% годовых, в том числе на фоне существенного замедления роста цен.Регулятор тогда допустил дальнейшее снижение ставки на ближайших заседаниях. На прошлой неделе глава ЦБ Эльвира Набиуллина подтвердила этот сигнал. В пятницу, 29 апреля, регулятор принял решение снизить ключевую ставку на 3 процентных пункта - до 14% годовых."При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России видит пространство для снижения ключевой ставки в 2022 году", - сказано в релизе ЦБ. Таким образом, сигнал по дальнейшей траектории ключевой ставки смягчен.
https://ria.ru/20220429/stavka-1786127824.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1d/1786133678_29:0:2760:2048_1920x0_80_0_0_d3821407981dd9c02d177cfb8a74d2da.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)
14:21 29.04.2022
 
ЦБ допустил дальнейшее снижение ключевой ставки в 2022 году

ЦБ видит пространство для снижения ключевой ставки в 2022 году

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкГосударственный флаг России на здании Центрального банка РФ
Государственный флаг России на здании Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Государственный флаг России на здании Центрального банка РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Банк России смягчил сигнал в заявлении по ключевой ставке: теперь видит пространство для ее снижения в текущем году.
ЦБ в конце февраля на фоне антироссийских санкций и возросшей волатильности на финансовом рынке экстренно поднял ставку сразу на 10,5 процентного пункта - до 20% годовых. Однако уже 8 апреля было решено снизить ставку до 17% годовых, в том числе на фоне существенного замедления роста цен.
Регулятор тогда допустил дальнейшее снижение ставки на ближайших заседаниях. На прошлой неделе глава ЦБ Эльвира Набиуллина подтвердила этот сигнал. В пятницу, 29 апреля, регулятор принял решение снизить ключевую ставку на 3 процентных пункта - до 14% годовых.
"При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России видит пространство для снижения ключевой ставки в 2022 году", - сказано в релизе ЦБ. Таким образом, сигнал по дальнейшей траектории ключевой ставки смягчен.
Здание Центрального банка в Москве - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
Вчера, 13:32
Центробанк неожиданно снизил ключевую ставку с 17 до 14 процентов
 
ЭкономикаЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала