ЦБ допустил дальнейшее снижение ключевой ставки в 2022 году
ЦБ видит пространство для снижения ключевой ставки в 2022 году
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкГосударственный флаг России на здании Центрального банка РФ
Государственный флаг России на здании Центрального банка РФ. Архивное фото
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Банк России смягчил сигнал в заявлении по ключевой ставке: теперь видит пространство для ее снижения в текущем году.
ЦБ в конце февраля на фоне антироссийских санкций и возросшей волатильности на финансовом рынке экстренно поднял ставку сразу на 10,5 процентного пункта - до 20% годовых. Однако уже 8 апреля было решено снизить ставку до 17% годовых, в том числе на фоне существенного замедления роста цен.
Регулятор тогда допустил дальнейшее снижение ставки на ближайших заседаниях. На прошлой неделе глава ЦБ Эльвира Набиуллина подтвердила этот сигнал. В пятницу, 29 апреля, регулятор принял решение снизить ключевую ставку на 3 процентных пункта - до 14% годовых.
"При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России видит пространство для снижения ключевой ставки в 2022 году", - сказано в релизе ЦБ. Таким образом, сигнал по дальнейшей траектории ключевой ставки смягчен.