https://ria.ru/20220429/stavka-1786145451.html

ЦБ допустил дальнейшее снижение ключевой ставки в 2022 году

ЦБ допустил дальнейшее снижение ключевой ставки в 2022 году - РИА Новости, 29.04.2022

ЦБ допустил дальнейшее снижение ключевой ставки в 2022 году

Банк России смягчил сигнал в заявлении по ключевой ставке: теперь видит пространство для ее снижения в текущем году. РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T14:21

2022-04-29T14:21

2022-04-29T14:21

экономика

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Банк России смягчил сигнал в заявлении по ключевой ставке: теперь видит пространство для ее снижения в текущем году.ЦБ в конце февраля на фоне антироссийских санкций и возросшей волатильности на финансовом рынке экстренно поднял ставку сразу на 10,5 процентного пункта - до 20% годовых. Однако уже 8 апреля было решено снизить ставку до 17% годовых, в том числе на фоне существенного замедления роста цен.Регулятор тогда допустил дальнейшее снижение ставки на ближайших заседаниях. На прошлой неделе глава ЦБ Эльвира Набиуллина подтвердила этот сигнал. В пятницу, 29 апреля, регулятор принял решение снизить ключевую ставку на 3 процентных пункта - до 14% годовых."При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России видит пространство для снижения ключевой ставки в 2022 году", - сказано в релизе ЦБ. Таким образом, сигнал по дальнейшей траектории ключевой ставки смягчен.

https://ria.ru/20220429/stavka-1786127824.html

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)