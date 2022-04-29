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Медведев назвал статью канцлера ФРГ посредственной - РИА Новости, 29.04.2022
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Медведев назвал статью канцлера ФРГ посредственной
Медведев назвал статью канцлера ФРГ посредственной - РИА Новости, 29.04.2022
Медведев назвал статью канцлера ФРГ посредственной
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал посредственной статью канцлера ФРГ Олафа Шольца для Welt, заявив, что в ней одни лозунги о вине русских. РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T23:03
2022-04-29T23:06
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал посредственной статью канцлера ФРГ Олафа Шольца для Welt, заявив, что в ней одни лозунги о вине русских."Канцлер ФРГ для Welt статью написал. Статья посредственная, лозунги одни: у нас демократия, а во всём виноват Путин и русские. Видимо, деда Байдена на ночь смотрел", - написал он в своем Telegram-канале.По мнению Медведева, статья написана, чтобы СДПГ не заподозрили в симпатиях к России."А у самого рейтинг падает и инфляция запредельная. Поэтому виноваты русские, конечно", - отметил он."Не пройдёт. Немецкий бюргер посильнее американского обывателя, он думать не разучился", - заявил Медведев.По его словам, "на этом в историю не въедешь, вину за свои провалы в родной стране не смоешь и лучше любимой немцами Ангелы не станешь".
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в мире, россия, германия, гельмут шмидт, европа, welt
23:03 29.04.2022 (обновлено: 23:06 29.04.2022)
 
Медведев назвал статью канцлера ФРГ посредственной

Медведев назвал посредственной статью канцлера ФРГ, заявив, что в ней одни лозунги

© AP Photo / Michael SohnКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© AP Photo / Michael Sohn
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал посредственной статью канцлера ФРГ Олафа Шольца для Welt, заявив, что в ней одни лозунги о вине русских.
"Канцлер ФРГ для Welt статью написал. Статья посредственная, лозунги одни: у нас демократия, а во всём виноват Путин и русские. Видимо, деда Байдена на ночь смотрел", - написал он в своем Telegram-канале.
По мнению Медведева, статья написана, чтобы СДПГ не заподозрили в симпатиях к России.
"А у самого рейтинг падает и инфляция запредельная. Поэтому виноваты русские, конечно", - отметил он.
"Не пройдёт. Немецкий бюргер посильнее американского обывателя, он думать не разучился", - заявил Медведев.
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
Вчера, 22:26
Самолет Шольца пересек Северный полюс, чтобы облететь Россию
По его словам, "на этом в историю не въедешь, вину за свои провалы в родной стране не смоешь и лучше любимой немцами Ангелы не станешь".

Подход не засчитан. Калибр Вилли Брандта, Гельмута Шмидта или Шарля Андре Жозефа Мари де Голля остался в глубоком прошлом. Европа мельчает…

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев
зампредседателя Совбеза России
 
В миреРоссияГерманияГельмут ШмидтЕвропаWelt
 
 
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