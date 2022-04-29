https://ria.ru/20220429/statya-1786271697.html

Медведев назвал статью канцлера ФРГ посредственной

Медведев назвал статью канцлера ФРГ посредственной - РИА Новости, 29.04.2022

Медведев назвал статью канцлера ФРГ посредственной

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал посредственной статью канцлера ФРГ Олафа Шольца для Welt, заявив, что в ней одни лозунги о вине русских. РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T23:03

2022-04-29T23:03

2022-04-29T23:06

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал посредственной статью канцлера ФРГ Олафа Шольца для Welt, заявив, что в ней одни лозунги о вине русских."Канцлер ФРГ для Welt статью написал. Статья посредственная, лозунги одни: у нас демократия, а во всём виноват Путин и русские. Видимо, деда Байдена на ночь смотрел", - написал он в своем Telegram-канале.По мнению Медведева, статья написана, чтобы СДПГ не заподозрили в симпатиях к России."А у самого рейтинг падает и инфляция запредельная. Поэтому виноваты русские, конечно", - отметил он."Не пройдёт. Немецкий бюргер посильнее американского обывателя, он думать не разучился", - заявил Медведев.По его словам, "на этом в историю не въедешь, вину за свои провалы в родной стране не смоешь и лучше любимой немцами Ангелы не станешь".

https://ria.ru/20220429/sholts-1786269926.html

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Наталья Макарова

в мире, россия, германия, гельмут шмидт, европа, welt