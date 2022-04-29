https://ria.ru/20220429/stambul-1786158926.html

При пожаре на фабрике в Стамбуле погибли три человека, сообщили СМИ

При пожаре на фабрике в Стамбуле погибли три человека, сообщили СМИ - РИА Новости, 29.04.2022

При пожаре на фабрике в Стамбуле погибли три человека, сообщили СМИ

Три человека погибли, девять пострадали в ходе пожара на фабрике в Стамбуле, передает телеканал CNN Turk. РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T15:04

2022-04-29T15:04

2022-04-29T16:28

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АНКАРА, 29 апр – РИА Новости. Три человека погибли, девять пострадали в ходе пожара на фабрике в Стамбуле, передает телеканал CNN Turk.Пожар вспыхнул в промышленной зоне в Стамбуле, слышны взрывы, передал ранее телеканал A Haber.По данным телеканала, среди пострадавших в ходе инцидента есть и пожарные, отравившиеся от дыма."Неизвестно, что стало причиной пожара. Когда мы разговариваем с сотрудниками здесь, они говорят, что слышали взрыв, похожий на бомбу. Тех, кто работал на близлежащих фабриках, также отправили в безопасные зоны… Приехало почти 10 пожарных машин, продолжают прибывать. К пострадавшим от задымления пожарным также были направлены машины скорой помощи. В больницу также доставлена пожарная команда. Фабрика продолжает гореть", - передал корреспондент телеканала."В результате взрыва погибли 3 сотрудника и 9 человек получили ранения", - сообщил телеканал.

https://ria.ru/20220425/turtsiya-1785342089.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, стамбул, турция