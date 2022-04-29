https://ria.ru/20220429/stambul-1786158926.html
При пожаре на фабрике в Стамбуле погибли три человека, сообщили СМИ
При пожаре на фабрике в Стамбуле погибли три человека, сообщили СМИ - РИА Новости, 29.04.2022
При пожаре на фабрике в Стамбуле погибли три человека, сообщили СМИ
Три человека погибли, девять пострадали в ходе пожара на фабрике в Стамбуле, передает телеканал CNN Turk. РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T15:04
2022-04-29T15:04
2022-04-29T16:28
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АНКАРА, 29 апр – РИА Новости. Три человека погибли, девять пострадали в ходе пожара на фабрике в Стамбуле, передает телеканал CNN Turk.Пожар вспыхнул в промышленной зоне в Стамбуле, слышны взрывы, передал ранее телеканал A Haber.По данным телеканала, среди пострадавших в ходе инцидента есть и пожарные, отравившиеся от дыма."Неизвестно, что стало причиной пожара. Когда мы разговариваем с сотрудниками здесь, они говорят, что слышали взрыв, похожий на бомбу. Тех, кто работал на близлежащих фабриках, также отправили в безопасные зоны… Приехало почти 10 пожарных машин, продолжают прибывать. К пострадавшим от задымления пожарным также были направлены машины скорой помощи. В больницу также доставлена пожарная команда. Фабрика продолжает гореть", - передал корреспондент телеканала."В результате взрыва погибли 3 сотрудника и 9 человек получили ранения", - сообщил телеканал.
https://ria.ru/20220425/turtsiya-1785342089.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, стамбул, турция
15:04 29.04.2022 (обновлено: 16:28 29.04.2022)
При пожаре на фабрике в Стамбуле погибли три человека, сообщили СМИ
CNN Turk: при пожаре на фабрике в Стамбуле погибли три человека, еще девять пострадали
АНКАРА, 29 апр – РИА Новости. Три человека погибли, девять пострадали в ходе пожара на фабрике в Стамбуле, передает телеканал CNN Turk.
Пожар вспыхнул в промышленной зоне в Стамбуле
, слышны взрывы, передал ранее телеканал A Haber.
По данным телеканала, среди пострадавших в ходе инцидента есть и пожарные, отравившиеся от дыма.
"Неизвестно, что стало причиной пожара. Когда мы разговариваем с сотрудниками здесь, они говорят, что слышали взрыв, похожий на бомбу. Тех, кто работал на близлежащих фабриках, также отправили в безопасные зоны… Приехало почти 10 пожарных машин, продолжают прибывать. К пострадавшим от задымления пожарным также были направлены машины скорой помощи. В больницу также доставлена пожарная команда. Фабрика продолжает гореть", - передал корреспондент телеканала.
"В результате взрыва погибли 3 сотрудника и 9 человек получили ранения", - сообщил телеканал.