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США развязывают войну со всем миром, заявил Басурин - РИА Новости, 29.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220429/ssha-1786158133.html
США развязывают войну со всем миром, заявил Басурин
США развязывают войну со всем миром, заявил Басурин - РИА Новости, 29.04.2022
США развязывают войну со всем миром, заявил Басурин
Поставляя на Украину вооружение первого поколения, США развязывают войну со всем миром, заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T15:01
2022-04-29T15:01
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
сша
украина
нато
донецкая народная республика
эдуард басурин
россия
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Поставляя на Украину вооружение первого поколения, США развязывают войну со всем миром, заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.По словам Басурина, помимо систем залпового огня, танков, бронетранспортеров, средств ПВО, США хотят поставлять на Украину самолеты F-16 первого поколения. "Мне было бы интересно понять, а кто будет пилот этого самолета? Я сомневаюсь, что это будет украинский пилот. Это будет, наверное, пилот, все-таки действующий какой-то армии НАТО. Потому что освоить по-другому этот аппарат невозможно и им нельзя управлять с земли, как беспилотником", - сказал Басурин в эфире Первого канала."Поэтому в открытую уже начинается война со всем миром", - добавил он.
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сша
украина
донецкая народная республика
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в мире, сша, украина, нато, донецкая народная республика, эдуард басурин, россия, ситуация в днр и лнр
15:01 29.04.2022
 
США развязывают войну со всем миром, заявил Басурин

Представитель ДНР Басурин: США развязывают войну со всем миром, поставляя оружие Украине

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЭдуард Басурин
Эдуард Басурин - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Поставляя на Украину вооружение первого поколения, США развязывают войну со всем миром, заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
По словам Басурина, помимо систем залпового огня, танков, бронетранспортеров, средств ПВО, США хотят поставлять на Украину самолеты F-16 первого поколения. "Мне было бы интересно понять, а кто будет пилот этого самолета? Я сомневаюсь, что это будет украинский пилот. Это будет, наверное, пилот, все-таки действующий какой-то армии НАТО. Потому что освоить по-другому этот аппарат невозможно и им нельзя управлять с земли, как беспилотником", - сказал Басурин в эфире Первого канала.
"Поэтому в открытую уже начинается война со всем миром", - добавил он.
Военнослужащие армии Украины - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
Вчера, 10:07Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСШАУкраинаНАТОДонецкая Народная РеспубликаЭдуард БасуринРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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