https://ria.ru/20220429/ssha-1786158133.html

США развязывают войну со всем миром, заявил Басурин

США развязывают войну со всем миром, заявил Басурин - РИА Новости, 29.04.2022

США развязывают войну со всем миром, заявил Басурин

Поставляя на Украину вооружение первого поколения, США развязывают войну со всем миром, заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T15:01

2022-04-29T15:01

2022-04-29T15:01

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

сша

украина

нато

донецкая народная республика

эдуард басурин

россия

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Поставляя на Украину вооружение первого поколения, США развязывают войну со всем миром, заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.По словам Басурина, помимо систем залпового огня, танков, бронетранспортеров, средств ПВО, США хотят поставлять на Украину самолеты F-16 первого поколения. "Мне было бы интересно понять, а кто будет пилот этого самолета? Я сомневаюсь, что это будет украинский пилот. Это будет, наверное, пилот, все-таки действующий какой-то армии НАТО. Потому что освоить по-другому этот аппарат невозможно и им нельзя управлять с земли, как беспилотником", - сказал Басурин в эфире Первого канала."Поэтому в открытую уже начинается война со всем миром", - добавил он.

https://ria.ru/20220429/oruzhie-1786078765.html

сша

украина

донецкая народная республика

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сша, украина, нато, донецкая народная республика, эдуард басурин, россия, ситуация в днр и лнр