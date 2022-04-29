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Песков раскритиковал закон США о передаче Украине арестованных активов

Песков раскритиковал закон США о передаче Украине арестованных активов - РИА Новости, 29.04.2022

Песков раскритиковал закон США о передаче Украине арестованных активов

Принятый в США закон, позволяющий направить Украине арестованные активы иностранцев, является вопиющим искажением норм права и экспроприацией частной... РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T13:57

2022-04-29T13:57

2022-04-29T14:54

украина

сша

россия

санкции в отношении россии

дмитрий песков

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Принятый в США закон, позволяющий направить Украине арестованные активы иностранцев, является вопиющим искажением норм права и экспроприацией частной собственности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Палата представителей США приняла закон, позволяющий направлять арестованные активы иностранцев на поддержку Украины, свидетельствуют результаты голосования. Законопроект предусматривает возможность для США конфисковывать активы иностранцев, если средства получены за счет поддержки руководства РФ или незаконных действий. Арестованные активы, согласно проекту, могут быть направлены на восстановление Украины и гуманитарную помощь гражданам страны."Это, конечно, очень опасный прецедент, который является вопиющим искажением любых правовых норм, нарушением всех вообще правовых понятий. Это не что иное, как просто экспроприация частной собственности и попытка псевдо узаконить эту экспроприацию. Это наглядным образом демонстрирует, насколько сейчас хрупки все общепризнанные устои как в области частной собственности, экономики, политики и всего остального. Ничего, кроме глубочайшего непонимания и неприятия, это вызывать не может", - сказал Песков, комментируя журналистам закон о передаче арестованных активов Украине.

https://ria.ru/20220428/bayden-1785957540.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, сша, россия, санкции в отношении россии, дмитрий песков