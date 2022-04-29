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Песков раскритиковал закон США о передаче Украине арестованных активов - РИА Новости, 29.04.2022
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Песков раскритиковал закон США о передаче Украине арестованных активов
Песков раскритиковал закон США о передаче Украине арестованных активов - РИА Новости, 29.04.2022
Песков раскритиковал закон США о передаче Украине арестованных активов
Принятый в США закон, позволяющий направить Украине арестованные активы иностранцев, является вопиющим искажением норм права и экспроприацией частной... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T13:57
2022-04-29T14:54
украина
сша
россия
санкции в отношении россии
дмитрий песков
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Принятый в США закон, позволяющий направить Украине арестованные активы иностранцев, является вопиющим искажением норм права и экспроприацией частной собственности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Палата представителей США приняла закон, позволяющий направлять арестованные активы иностранцев на поддержку Украины, свидетельствуют результаты голосования. Законопроект предусматривает возможность для США конфисковывать активы иностранцев, если средства получены за счет поддержки руководства РФ или незаконных действий. Арестованные активы, согласно проекту, могут быть направлены на восстановление Украины и гуманитарную помощь гражданам страны."Это, конечно, очень опасный прецедент, который является вопиющим искажением любых правовых норм, нарушением всех вообще правовых понятий. Это не что иное, как просто экспроприация частной собственности и попытка псевдо узаконить эту экспроприацию. Это наглядным образом демонстрирует, насколько сейчас хрупки все общепризнанные устои как в области частной собственности, экономики, политики и всего остального. Ничего, кроме глубочайшего непонимания и неприятия, это вызывать не может", - сказал Песков, комментируя журналистам закон о передаче арестованных активов Украине.
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украина, сша, россия, санкции в отношении россии, дмитрий песков
13:57 29.04.2022 (обновлено: 14:54 29.04.2022)
 
Песков раскритиковал закон США о передаче Украине арестованных активов

Песков увидел искажение права в американском законе о передаче Киеву арестованных активов

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Принятый в США закон, позволяющий направить Украине арестованные активы иностранцев, является вопиющим искажением норм права и экспроприацией частной собственности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Палата представителей США приняла закон, позволяющий направлять арестованные активы иностранцев на поддержку Украины, свидетельствуют результаты голосования. Законопроект предусматривает возможность для США конфисковывать активы иностранцев, если средства получены за счет поддержки руководства РФ или незаконных действий. Арестованные активы, согласно проекту, могут быть направлены на восстановление Украины и гуманитарную помощь гражданам страны.
"Это, конечно, очень опасный прецедент, который является вопиющим искажением любых правовых норм, нарушением всех вообще правовых понятий. Это не что иное, как просто экспроприация частной собственности и попытка псевдо узаконить эту экспроприацию. Это наглядным образом демонстрирует, насколько сейчас хрупки все общепризнанные устои как в области частной собственности, экономики, политики и всего остального. Ничего, кроме глубочайшего непонимания и неприятия, это вызывать не может", - сказал Песков, комментируя журналистам закон о передаче арестованных активов Украине.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
28 апреля, 15:09
В США предложат изымать активы российских бизнесменов в пользу Украины
 
УкраинаСШАРоссияСанкции в отношении РоссииДмитрий Песков
 
 
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