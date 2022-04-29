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Кирби не сдержал эмоций, говоря о спецоперации России на Украине - РИА Новости, 29.04.2022
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Кирби не сдержал эмоций, говоря о спецоперации России на Украине
Кирби не сдержал эмоций, говоря о спецоперации России на Украине - РИА Новости, 29.04.2022
Кирби не сдержал эмоций, говоря о спецоперации России на Украине
Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби в пятницу позволил себе ряд эмоциональных высказываний, говоря о проводимой Россией спецоперации на Украине, а затем и... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T23:24
2022-04-29T23:24
в мире
сша
министерство обороны сша
военно-морские силы сша
джон кирби
пентагон
украина
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ВАШИНГТОН, 29 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби в пятницу позволил себе ряд эмоциональных высказываний, говоря о проводимой Россией спецоперации на Украине, а затем и вовсе был вынужден взять кратковременную паузу, чтобы совладать с охватившими его чувствами.Такое поведение является нетипичным для Кирби - контр-адмирала ВМС США, который крайне редко публично проявляет эмоции, а также позволяет себе резкие или оценочные высказывания во время общения с журналистами.Во время брифинга у Кирби спросили, являются ли, по мнению Пентагона, шаги российского лидера по отношению к Украине рациональными. "Трудно смотреть на то, что он и российские войска делают на Украине и думать, что любой этичный, нравственный человек может это оправдать", - ответил представитель Пентагона.Вслед за этим Кирби взял паузу в десять секунд, чтобы справиться с нахлынувшими на него эмоциями. После этого представитель Пентагона добавил, что "трудно смотреть на кадры с поля боя и представить, что так поступил бы любой здравомыслящий, серьезный и зрелый руководитель".Также представитель оборонного ведомства США отверг заявления российской стороны о том, что спецоперация на Украине была направлена на защиту русскоязычного населения и искоренение нацизма.&nbsp;Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220421/samolety-1784614423.html
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в мире, сша, министерство обороны сша, военно-морские силы сша, джон кирби, пентагон, украина
23:24 29.04.2022
 
Кирби не сдержал эмоций, говоря о спецоперации России на Украине

Пресс-секретарь Пентагона Кирби не сдержал эмоций, говоря о спецоперации России на Украине

© Фото : DoD / Staff Sgt. Brittany ChaseОфициальный представитель Министерства обороны США Джон Кирби
Официальный представитель Министерства обороны США Джон Кирби - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© Фото : DoD / Staff Sgt. Brittany Chase
Официальный представитель Министерства обороны США Джон Кирби. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 29 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби в пятницу позволил себе ряд эмоциональных высказываний, говоря о проводимой Россией спецоперации на Украине, а затем и вовсе был вынужден взять кратковременную паузу, чтобы совладать с охватившими его чувствами.
Такое поведение является нетипичным для Кирби - контр-адмирала ВМС США, который крайне редко публично проявляет эмоции, а также позволяет себе резкие или оценочные высказывания во время общения с журналистами.
Официальный представитель Министерства обороны США Джон Кирби - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
21 апреля, 01:32
Кирби заявил, что ошибся, говоря о поставках самолетов на Украину
Во время брифинга у Кирби спросили, являются ли, по мнению Пентагона, шаги российского лидера по отношению к Украине рациональными. "Трудно смотреть на то, что он и российские войска делают на Украине и думать, что любой этичный, нравственный человек может это оправдать", - ответил представитель Пентагона.
Вслед за этим Кирби взял паузу в десять секунд, чтобы справиться с нахлынувшими на него эмоциями. После этого представитель Пентагона добавил, что "трудно смотреть на кадры с поля боя и представить, что так поступил бы любой здравомыслящий, серьезный и зрелый руководитель".
Также представитель оборонного ведомства США отверг заявления российской стороны о том, что спецоперация на Украине была направлена на защиту русскоязычного населения и искоренение нацизма.
 Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
Вчера, 18:25Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Пентагон анонсировал поставки на Украину гаубиц и беспилотников
 
В миреСШАМинистерство обороны СШАВоенно-морские силы СШАДжон КирбиПентагонУкраина
 
 
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