https://ria.ru/20220429/spetsoperatsiya-1786261937.html

Лавров объяснил, когда закончится спецоперация на Украине

Лавров объяснил, когда закончится спецоперация на Украине - РИА Новости, 30.04.2022

Лавров объяснил, когда закончится спецоперация на Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу Al Arabiya ответил на вопрос о сроках окончания военной спецоперации на Украине. РИА Новости, 30.04.2022

2022-04-29T21:17

2022-04-29T21:17

2022-04-30T03:52

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу Al Arabiya ответил на вопрос о сроках окончания военной спецоперации на Украине.В частности, журналист поинтересовался, возможно ли ее завершение к 9 мая."Она будет завершена, как только цели, которые я уже описал вам, будут реализованы и достигнуты", — ответил Лавров.При этом министр подчеркнул важность достижения целей операции в свете инцидентов с атаками на объекты на российской территории, отметив, что Россия "позаботилась об авантюрах" Киева.Что касается переговоров о мире, то, по словам Лаврова, они застопорились из-за непоследовательной позиции киевских властей."Если бы они были честными переговорщиками, если бы они были привержены тому, с чем они шаг за шагом соглашались, мы могли бы значительно продвинуться в этих переговорах", — считает министр.По его словам, Украина могла бы получить гарантии безопасности от группы государств, в которую входят постоянные члены Совета Безопасности ООН, Германия и Турция.Он подчеркнул, что переговоры застряли из-за того, что Киев постоянно хочет играть в эти игры, а также из-за инструкций не ускорять переговорный процесс, приходящих от Вашингтона, Лондона и других столиц.Тем не менее, уверен министр, Россия и Украина будут жить в мире и добрососедских отношениях.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220429/britaniya-1786074803.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, сергей лавров, россия, мид украины