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Лавров объяснил, когда закончится спецоперация на Украине - РИА Новости, 30.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220429/spetsoperatsiya-1786261937.html
Лавров объяснил, когда закончится спецоперация на Украине
Лавров объяснил, когда закончится спецоперация на Украине - РИА Новости, 30.04.2022
Лавров объяснил, когда закончится спецоперация на Украине
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу Al Arabiya ответил на вопрос о сроках окончания военной спецоперации на Украине. РИА Новости, 30.04.2022
2022-04-29T21:17
2022-04-30T03:52
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
сергей лавров
россия
мид украины
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу Al Arabiya ответил на вопрос о сроках окончания военной спецоперации на Украине.В частности, журналист поинтересовался, возможно ли ее завершение к 9 мая."Она будет завершена, как только цели, которые я уже описал вам, будут реализованы и достигнуты", — ответил Лавров.При этом министр подчеркнул важность достижения целей операции в свете инцидентов с атаками на объекты на российской территории, отметив, что Россия "позаботилась об авантюрах" Киева.Что касается переговоров о мире, то, по словам Лаврова, они застопорились из-за непоследовательной позиции киевских властей."Если бы они были честными переговорщиками, если бы они были привержены тому, с чем они шаг за шагом соглашались, мы могли бы значительно продвинуться в этих переговорах", — считает министр.По его словам, Украина могла бы получить гарантии безопасности от группы государств, в которую входят постоянные члены Совета Безопасности ООН, Германия и Турция.Он подчеркнул, что переговоры застряли из-за того, что Киев постоянно хочет играть в эти игры, а также из-за инструкций не ускорять переговорный процесс, приходящих от Вашингтона, Лондона и других столиц.Тем не менее, уверен министр, Россия и Украина будут жить в мире и добрососедских отношениях.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220429/britaniya-1786074803.html
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в мире, украина, сергей лавров, россия, мид украины
21:17 29.04.2022 (обновлено: 03:52 30.04.2022)
 
Лавров объяснил, когда закончится спецоперация на Украине

Глава МИД России Лавров: спецоперация на Украине завершится по достижению заданных целей

© РИА Новости / МИД РФМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© РИА Новости / МИД РФ
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу Al Arabiya ответил на вопрос о сроках окончания военной спецоперации на Украине.
В частности, журналист поинтересовался, возможно ли ее завершение к 9 мая.
"Она будет завершена, как только цели, которые я уже описал вам, будут реализованы и достигнуты", — ответил Лавров.
При этом министр подчеркнул важность достижения целей операции в свете инцидентов с атаками на объекты на российской территории, отметив, что Россия "позаботилась об авантюрах" Киева.
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Что касается переговоров о мире, то, по словам Лаврова, они застопорились из-за непоследовательной позиции киевских властей.
"Если бы они были честными переговорщиками, если бы они были привержены тому, с чем они шаг за шагом соглашались, мы могли бы значительно продвинуться в этих переговорах", — считает министр.
По его словам, Украина могла бы получить гарантии безопасности от группы государств, в которую входят постоянные члены Совета Безопасности ООН, Германия и Турция.

"Мы не против. Главное — понять, насколько они последовательны, особенно в вопросе о том, на какие территории эти гарантии распространяются. Конечно, как вы понимаете, они не могут касаться Крыма и востока Украины, потому что мы признали независимость республик. И изначально они с этим согласились на переговорах в Стамбуле, но затем изменили свою точку зрения", — добавил Лавров.

Он подчеркнул, что переговоры застряли из-за того, что Киев постоянно хочет играть в эти игры, а также из-за инструкций не ускорять переговорный процесс, приходящих от Вашингтона, Лондона и других столиц.
Тем не менее, уверен министр, Россия и Украина будут жить в мире и добрососедских отношениях.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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