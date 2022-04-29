21:17 29.04.2022 (обновлено: 03:52 30.04.2022)
Лавров объяснил, когда закончится спецоперация на Украине
Глава МИД России Лавров: спецоперация на Украине завершится по достижению заданных целей
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу Al Arabiya ответил на вопрос о сроках окончания военной спецоперации на Украине.
В частности, журналист поинтересовался, возможно ли ее завершение к 9 мая.
"Она будет завершена, как только цели, которые я уже описал вам, будут реализованы и достигнуты", — ответил Лавров.
При этом министр подчеркнул важность достижения целей операции в свете инцидентов с атаками на объекты на российской территории, отметив, что Россия "позаботилась об авантюрах" Киева.
Что касается переговоров о мире, то, по словам Лаврова, они застопорились из-за непоследовательной позиции киевских властей.
"Если бы они были честными переговорщиками, если бы они были привержены тому, с чем они шаг за шагом соглашались, мы могли бы значительно продвинуться в этих переговорах", — считает министр.
"Мы не против. Главное — понять, насколько они последовательны, особенно в вопросе о том, на какие территории эти гарантии распространяются. Конечно, как вы понимаете, они не могут касаться Крыма и востока Украины, потому что мы признали независимость республик. И изначально они с этим согласились на переговорах в Стамбуле, но затем изменили свою точку зрения", — добавил Лавров.
Тем не менее, уверен министр, Россия и Украина будут жить в мире и добрососедских отношениях.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.