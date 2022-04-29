https://ria.ru/20220429/spetsoperatsiya-1786247577.html

Минобороны заявило об уничтожении украинской установки "Бук-М1"

Минобороны заявило об уничтожении украинской установки "Бук-М1" - РИА Новости, 29.04.2022

Минобороны заявило об уничтожении украинской установки "Бук-М1"

Российские ракетные войска в пятницу уничтожили украинскую пусковую установку зенитного ракетного комплекса "Бук-М1" в районе Адамовки, сообщил официальный... РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T19:50

2022-04-29T19:50

2022-04-29T20:57

обострение ситуации в днр и лнр

россия

ми-24

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

бук (зенитный ракетный комплекс)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1d/1786258888_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_42dda3514aaa4a0195b9da7810758190.jpg

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Российские ракетные войска в пятницу уничтожили украинскую пусковую установку зенитного ракетного комплекса "Бук-М1" в районе Адамовки, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Ракетными войсками в течение дня поражены три военных объекта Украины. Уничтожены в районе Адамовка пусковая установка зенитного ракетного комплекса "Бук-М1", а также вертолет Ми-24 воздушных сил Украины на площадке в районе Чугуева", - сказал Конашенков.

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Минобороны РФ об уничтожении украинской установки "Бук-М1" и вертолета Ми-24 Брифинг МО 29 04 вечер 2022-04-29T19:50 true PT2M00S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, ми-24, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), бук (зенитный ракетный комплекс)