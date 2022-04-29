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Минобороны заявило об уничтожении украинской установки "Бук-М1" - РИА Новости, 29.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Минобороны заявило об уничтожении украинской установки "Бук-М1"
Минобороны заявило об уничтожении украинской установки "Бук-М1" - РИА Новости, 29.04.2022
Минобороны заявило об уничтожении украинской установки "Бук-М1"
Российские ракетные войска в пятницу уничтожили украинскую пусковую установку зенитного ракетного комплекса "Бук-М1" в районе Адамовки, сообщил официальный... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T19:50
2022-04-29T20:57
обострение ситуации в днр и лнр
россия
ми-24
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
бук (зенитный ракетный комплекс)
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Российские ракетные войска в пятницу уничтожили украинскую пусковую установку зенитного ракетного комплекса "Бук-М1" в районе Адамовки, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Ракетными войсками в течение дня поражены три военных объекта Украины. Уничтожены в районе Адамовка пусковая установка зенитного ракетного комплекса "Бук-М1", а также вертолет Ми-24 воздушных сил Украины на площадке в районе Чугуева", - сказал Конашенков.
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Минобороны РФ об уничтожении украинской установки "Бук-М1" и вертолета Ми-24
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россия, ми-24, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), бук (зенитный ракетный комплекс)
19:50 29.04.2022 (обновлено: 20:57 29.04.2022)
 
Минобороны заявило об уничтожении украинской установки "Бук-М1"

Минобороны: ракетные войска уничтожили в районе Адамовки украинскую установку "Бук-М1"

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Российские ракетные войска в пятницу уничтожили украинскую пусковую установку зенитного ракетного комплекса "Бук-М1" в районе Адамовки, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Ракетными войсками в течение дня поражены три военных объекта Украины. Уничтожены в районе Адамовка пусковая установка зенитного ракетного комплекса "Бук-М1", а также вертолет Ми-24 воздушных сил Украины на площадке в районе Чугуева", - сказал Конашенков.
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