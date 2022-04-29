https://ria.ru/20220429/sovbez-1786139098.html
Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза
Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза - РИА Новости, 29.04.2022
Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза
Президент России Владимир Путин проведет в пятницу оперативное совещание с постоянными членами Совбеза России, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T14:00
2022-04-29T14:00
2022-04-29T14:00
политика
владимир путин
совет безопасности рф
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проведет в пятницу оперативное совещание с постоянными членами Совбеза России, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков."Он проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза", - сказал Песков.
https://ria.ru/20220429/punkt-1786108558.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, владимир путин, совет безопасности рф
Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза
Президент Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза в пятницу