https://ria.ru/20220429/sovbez-1786139098.html

Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза

Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза - РИА Новости, 29.04.2022

Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза

Президент России Владимир Путин проведет в пятницу оперативное совещание с постоянными членами Совбеза России, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий... РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T14:00

2022-04-29T14:00

2022-04-29T14:00

политика

владимир путин

совет безопасности рф

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проведет в пятницу оперативное совещание с постоянными членами Совбеза России, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков."Он проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза", - сказал Песков.

https://ria.ru/20220429/punkt-1786108558.html

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

политика, владимир путин, совет безопасности рф