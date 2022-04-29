Рейтинг@Mail.ru
Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза - РИА Новости, 29.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220429/sovbez-1786139098.html
Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза
Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза - РИА Новости, 29.04.2022
Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза
Президент России Владимир Путин проведет в пятницу оперативное совещание с постоянными членами Совбеза России, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T14:00
2022-04-29T14:00
политика
владимир путин
совет безопасности рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0f/1783717999_0:246:3204:2048_1920x0_80_0_0_0df4534c785dc7a3f1bed85bdf921e11.jpg
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проведет в пятницу оперативное совещание с постоянными членами Совбеза России, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков."Он проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза", - сказал Песков.
https://ria.ru/20220429/punkt-1786108558.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0f/1783717999_186:425:2350:2048_1920x0_80_0_0_26a45e2fca2330ff8b30361c4650e4ed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, владимир путин, совет безопасности рф
14:00 29.04.2022
 
Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза

Президент Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза в пятницу

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности
Президент России Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проведет в пятницу оперативное совещание с постоянными членами Совбеза России, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
"Он проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза", - сказал Песков.
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
Вчера, 12:13
ВСУ обстреляли пограничный пункт в Брянской области
 
ПолитикаВладимир ПутинСовет Безопасности РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала