https://ria.ru/20220429/sovbez-1786138707.html
Совещание Путина с Совбезом. Трансляция
Совещание Путина с Совбезом. Трансляция - РИА Новости, 29.04.2022
Совещание Путина с Совбезом. Трансляция
Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T14:01
2022-04-29T14:01
2022-04-29T14:01
владимир путин
совет безопасности рф
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Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности.
РИА Новости
1
5
4.7
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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LIVE: Владимир Путин на совещании с членами Совета Безопасности
LIVE: Владимир Путин на совещании с членами Совета Безопасности
2022-04-29T14:01
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PT0M24S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, совет безопасности рф, видео
Совещание Путина с Совбезом. Трансляция
Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности.
2022-04-29T14:01
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PT0M24S
Совещание Путина с Совбезом. Трансляция
Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности.