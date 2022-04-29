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В Кремле не следили за спором журналиста Соловьева и губернатора Куйвашева - РИА Новости, 29.04.2022
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В Кремле не следили за спором журналиста Соловьева и губернатора Куйвашева
В Кремле не следили за спором журналиста Соловьева и губернатора Куйвашева - РИА Новости, 29.04.2022
В Кремле не следили за спором журналиста Соловьева и губернатора Куйвашева
В Кремле не следили за перепалкой телеведущего Владимира Соловьева и губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, заявил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T13:37
2022-04-29T13:37
политика
владимир соловьев (телеведущий)
евгений куйвашев
владимир якушев
свердловская область
екатеринбург
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. В Кремле не следили за перепалкой телеведущего Владимира Соловьева и губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В среду телеведущий Владимир Соловьев во время эфира "Соловьев.Live" с полпредом в УрФО Владимиром Якушевым назвал Екатеринбург "центром мерзотной либероты, которая породила подонков, теперь скрывающихся за границей". В ответ губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев призвал Соловьева "следить за языком" и заявил, что горожане ждут его приезда в уральскую столицу, чтобы высказать свою позицию. После этого телеведущий назвал Куйвашева "приблатненным во власти" и посоветовал определиться, на чьей он стороне."Нет, мы не следили, и, честно говоря, никак не хотели бы иметь какое-то к этому отношение или как-то это комментировать", - сказал Песков журналистам, отвечая на просьбу прокомментировать перепалку Соловьева и Куйвашева.
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свердловская область
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политика, владимир соловьев (телеведущий), евгений куйвашев, владимир якушев, свердловская область, екатеринбург
13:37 29.04.2022
 
В Кремле не следили за спором журналиста Соловьева и губернатора Куйвашева

В Кремле не следили за перепалкой журналиста Соловьева и губернатора Куйвашева

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкВладимир Соловьев
Владимир Соловьев - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Владимир Соловьев . Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. В Кремле не следили за перепалкой телеведущего Владимира Соловьева и губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В среду телеведущий Владимир Соловьев во время эфира "Соловьев.Live" с полпредом в УрФО Владимиром Якушевым назвал Екатеринбург "центром мерзотной либероты, которая породила подонков, теперь скрывающихся за границей". В ответ губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев призвал Соловьева "следить за языком" и заявил, что горожане ждут его приезда в уральскую столицу, чтобы высказать свою позицию. После этого телеведущий назвал Куйвашева "приблатненным во власти" и посоветовал определиться, на чьей он стороне.
"Нет, мы не следили, и, честно говоря, никак не хотели бы иметь какое-то к этому отношение или как-то это комментировать", - сказал Песков журналистам, отвечая на просьбу прокомментировать перепалку Соловьева и Куйвашева.
Телеведущий Владимир Соловьев - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
28 апреля, 14:26
Соловьев резко ответил Куйвашеву на совет "следить за языком"
 
ПолитикаВладимир Соловьев (телеведущий)Евгений КуйвашевВладимир ЯкушевСвердловская областьЕкатеринбург
 
 
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