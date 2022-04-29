https://ria.ru/20220429/solovev-1786130776.html

В Кремле не следили за спором журналиста Соловьева и губернатора Куйвашева

В Кремле не следили за спором журналиста Соловьева и губернатора Куйвашева - РИА Новости, 29.04.2022

В Кремле не следили за спором журналиста Соловьева и губернатора Куйвашева

В Кремле не следили за перепалкой телеведущего Владимира Соловьева и губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, заявил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T13:37

2022-04-29T13:37

2022-04-29T13:37

политика

владимир соловьев (телеведущий)

евгений куйвашев

владимир якушев

свердловская область

екатеринбург

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. В Кремле не следили за перепалкой телеведущего Владимира Соловьева и губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В среду телеведущий Владимир Соловьев во время эфира "Соловьев.Live" с полпредом в УрФО Владимиром Якушевым назвал Екатеринбург "центром мерзотной либероты, которая породила подонков, теперь скрывающихся за границей". В ответ губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев призвал Соловьева "следить за языком" и заявил, что горожане ждут его приезда в уральскую столицу, чтобы высказать свою позицию. После этого телеведущий назвал Куйвашева "приблатненным во власти" и посоветовал определиться, на чьей он стороне."Нет, мы не следили, и, честно говоря, никак не хотели бы иметь какое-то к этому отношение или как-то это комментировать", - сказал Песков журналистам, отвечая на просьбу прокомментировать перепалку Соловьева и Куйвашева.

https://ria.ru/20220428/kuyvashev-1785947032.html

свердловская область

екатеринбург

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Дарья Буймова

политика, владимир соловьев (телеведущий), евгений куйвашев, владимир якушев, свердловская область, екатеринбург