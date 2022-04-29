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Десять самолетов не смогли приземлиться в Сочи из-за непогоды - РИА Новости, 29.04.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220429/sochi-1786086353.html
Десять самолетов не смогли приземлиться в Сочи из-за непогоды
Десять самолетов не смогли приземлиться в Сочи из-за непогоды - РИА Новости, 29.04.2022
Десять самолетов не смогли приземлиться в Сочи из-за непогоды
Десять самолетов не смогли приземлиться в аэропорту Сочи в пятницу из-за непогоды, они были вынуждены уйти за запасной в Минеральных водах, сообщает... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T11:04
2022-04-29T11:04
туризм
сочи
минеральные воды
s7 airlines
аэрофлот
nordwind airlines
белавиа
уральские авиалинии
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СОЧИ, 29 апр — РИА Новости. Десять самолетов не смогли приземлиться в аэропорту Сочи в пятницу из-за непогоды, они были вынуждены уйти за запасной в Минеральных водах, сообщает "Аэродинамика"."В настоящий момент на запасном аэродроме в Минеральных водах находится 10 бортов следующих авиакомпаний: два лайнера Nordwind, три — "России", и по одному — S7, "Аэрофлота", "Белавии", "Уральских авиалиний" и "Азимута", — поясняют в пресс-службе.Уточняется, что решение о посадке самолетов принимаются исключительно командирами воздушных судов, сочинский аэропорт работает по фактической погоде.Ранее оператор информировал, что в следствии отсутствующих условий для посадки шесть лайнеров не смогли сесть в Сочи и улетели в Минводы. Позже ведомство сообщило, что два самолета из шести благополучно приземлились в Сочи ночью в четверг.
https://ria.ru/20220429/puteshestvie-1785966050.html
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сочи, минеральные воды, s7 airlines, аэрофлот, nordwind airlines, белавиа, уральские авиалинии, авиакомпания "азимут", аэропорт, погода, новости - туризм, туризм, туристы, пассажиры
11:04 29.04.2022
 
Десять самолетов не смогли приземлиться в Сочи из-за непогоды

Десять самолетов не смогли приземлиться в аэропорту Сочи в пятницу из-за непогоды

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкСамолет Airbus A320 авиакомпании "Уральские авиалинии" в международном аэропорту Сочи
Самолет Airbus A320 авиакомпании Уральские авиалинии в международном аэропорту Сочи - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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СОЧИ, 29 апр — РИА Новости. Десять самолетов не смогли приземлиться в аэропорту Сочи в пятницу из-за непогоды, они были вынуждены уйти за запасной в Минеральных водах, сообщает "Аэродинамика".
"В настоящий момент на запасном аэродроме в Минеральных водах находится 10 бортов следующих авиакомпаний: два лайнера Nordwind, три — "России", и по одному — S7, "Аэрофлота", "Белавии", "Уральских авиалиний" и "Азимута", — поясняют в пресс-службе.
Уточняется, что решение о посадке самолетов принимаются исключительно командирами воздушных судов, сочинский аэропорт работает по фактической погоде.
Ранее оператор информировал, что в следствии отсутствующих условий для посадки шесть лайнеров не смогли сесть в Сочи и улетели в Минводы. Позже ведомство сообщило, что два самолета из шести благополучно приземлились в Сочи ночью в четверг.
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ТуризмСочиМинеральные ВодыS7 AirlinesАэрофлотNordwind AirlinesБелавиаУральские авиалинииАвиакомпания "Азимут"АэропортПогодаНовости - ТуризмТуризмтуристыпассажиры
 
 
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