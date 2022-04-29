https://ria.ru/20220429/sochi-1786086353.html

Десять самолетов не смогли приземлиться в Сочи из-за непогоды

Десять самолетов не смогли приземлиться в Сочи из-за непогоды - РИА Новости, 29.04.2022

Десять самолетов не смогли приземлиться в Сочи из-за непогоды

Десять самолетов не смогли приземлиться в аэропорту Сочи в пятницу из-за непогоды, они были вынуждены уйти за запасной в Минеральных водах, сообщает... РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T11:04

2022-04-29T11:04

2022-04-29T11:04

туризм

сочи

минеральные воды

s7 airlines

аэрофлот

nordwind airlines

белавиа

уральские авиалинии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149354/71/1493547136_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_6467109fdad44778a45b18faa51019cd.jpg

СОЧИ, 29 апр — РИА Новости. Десять самолетов не смогли приземлиться в аэропорту Сочи в пятницу из-за непогоды, они были вынуждены уйти за запасной в Минеральных водах, сообщает "Аэродинамика"."В настоящий момент на запасном аэродроме в Минеральных водах находится 10 бортов следующих авиакомпаний: два лайнера Nordwind, три — "России", и по одному — S7, "Аэрофлота", "Белавии", "Уральских авиалиний" и "Азимута", — поясняют в пресс-службе.Уточняется, что решение о посадке самолетов принимаются исключительно командирами воздушных судов, сочинский аэропорт работает по фактической погоде.Ранее оператор информировал, что в следствии отсутствующих условий для посадки шесть лайнеров не смогли сесть в Сочи и улетели в Минводы. Позже ведомство сообщило, что два самолета из шести благополучно приземлились в Сочи ночью в четверг.

https://ria.ru/20220429/puteshestvie-1785966050.html

сочи

минеральные воды

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

сочи, минеральные воды, s7 airlines, аэрофлот, nordwind airlines, белавиа, уральские авиалинии, авиакомпания "азимут", аэропорт, погода, новости - туризм, туризм, туристы, пассажиры