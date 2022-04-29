https://ria.ru/20220429/sochi-1786086353.html
Десять самолетов не смогли приземлиться в Сочи из-за непогоды
Десять самолетов не смогли приземлиться в Сочи из-за непогоды - РИА Новости, 29.04.2022
Десять самолетов не смогли приземлиться в Сочи из-за непогоды
Десять самолетов не смогли приземлиться в аэропорту Сочи в пятницу из-за непогоды, они были вынуждены уйти за запасной в Минеральных водах, сообщает... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T11:04
2022-04-29T11:04
2022-04-29T11:04
туризм
сочи
минеральные воды
s7 airlines
аэрофлот
nordwind airlines
белавиа
уральские авиалинии
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СОЧИ, 29 апр — РИА Новости. Десять самолетов не смогли приземлиться в аэропорту Сочи в пятницу из-за непогоды, они были вынуждены уйти за запасной в Минеральных водах, сообщает "Аэродинамика"."В настоящий момент на запасном аэродроме в Минеральных водах находится 10 бортов следующих авиакомпаний: два лайнера Nordwind, три — "России", и по одному — S7, "Аэрофлота", "Белавии", "Уральских авиалиний" и "Азимута", — поясняют в пресс-службе.Уточняется, что решение о посадке самолетов принимаются исключительно командирами воздушных судов, сочинский аэропорт работает по фактической погоде.Ранее оператор информировал, что в следствии отсутствующих условий для посадки шесть лайнеров не смогли сесть в Сочи и улетели в Минводы. Позже ведомство сообщило, что два самолета из шести благополучно приземлились в Сочи ночью в четверг.
https://ria.ru/20220429/puteshestvie-1785966050.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сочи, минеральные воды, s7 airlines, аэрофлот, nordwind airlines, белавиа, уральские авиалинии, авиакомпания "азимут", аэропорт, погода, новости - туризм, туризм, туристы, пассажиры
Десять самолетов не смогли приземлиться в Сочи из-за непогоды
Десять самолетов не смогли приземлиться в аэропорту Сочи в пятницу из-за непогоды
СОЧИ, 29 апр — РИА Новости. Десять самолетов не смогли приземлиться в аэропорту Сочи в пятницу из-за непогоды, они были вынуждены уйти за запасной в Минеральных водах, сообщает "Аэродинамика".
"В настоящий момент на запасном аэродроме в Минеральных водах находится 10 бортов следующих авиакомпаний: два лайнера Nordwind, три — "России", и по одному — S7, "Аэрофлота", "Белавии", "Уральских авиалиний" и "Азимута", — поясняют в пресс-службе.
Уточняется, что решение о посадке самолетов принимаются исключительно командирами воздушных судов, сочинский аэропорт работает по фактической погоде.
Ранее оператор информировал, что в следствии отсутствующих условий для посадки шесть лайнеров не смогли сесть в Сочи и улетели в Минводы. Позже ведомство сообщило, что два самолета из шести благополучно приземлились в Сочи ночью в четверг.