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В Сочинском нацпарке туристам запретят купаться в водопадах - РИА Новости, 29.04.2022
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Туризм
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В Сочинском нацпарке туристам запретят купаться в водопадах
В Сочинском нацпарке туристам запретят купаться в водопадах - РИА Новости, 29.04.2022
В Сочинском нацпарке туристам запретят купаться в водопадах
Сероводородные ванны в районе Агурских водопадов в Сочи не предназначены для купания, поэтому в этом году плескаться там туристам запретят, сообщили сотрудники... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T10:45
2022-04-29T10:45
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СОЧИ, 29 апр — РИА Новости. Сероводородные ванны в районе Агурских водопадов в Сочи не предназначены для купания, поэтому в этом году плескаться там туристам запретят, сообщили сотрудники Сочинского нацпарка."Здесь очень большая концентрация сероводорода. Даже убыхи (народ по культуре и быту родственный абхазам и адыгам — прим. ред.), которые нашли эти ванны, разбавляли их проточной водой. Сера в такой концентрации опасна", — сказал главный специалист по историко-культурному наследию заповедника Дмитрий Марков.Кроме того, источники находятся в запущенном состоянии, что повышает риск появления других проблем.Представитель пресс-службы сочинского нацпарка сообщила РИА Новости, что отныне в районе сероводородных ванн будут дежурить лесничие, которые не позволят отдыхающим купаться в источниках. Рекреационный объект станет доступен только для просмотра.Сероводородные ванны образовались вследствие сейсмических процессов при естественном формировании рельефа, рассказали представители заповедника. Место пользуется популярностью у туристов еще с советских времен, они приезжают сюда искупаться в "лечебных" источниках.
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туризм, новости - туризм, сочи, туристы, экология
10:45 29.04.2022
 
В Сочинском нацпарке туристам запретят купаться в водопадах

В Сочи туристам запретят принимать сероводородные ванны в Агурских водопадах

© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкТуристы в природном парке водопадов "Менделиха" на горнолыжном курорте "Роза Хутор" в Сочи
Туристы в природном парке водопадов Менделиха на горнолыжном курорте Роза Хутор в Сочи - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© РИА Новости / Артур Лебедев
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СОЧИ, 29 апр — РИА Новости. Сероводородные ванны в районе Агурских водопадов в Сочи не предназначены для купания, поэтому в этом году плескаться там туристам запретят, сообщили сотрудники Сочинского нацпарка.
"Здесь очень большая концентрация сероводорода. Даже убыхи (народ по культуре и быту родственный абхазам и адыгам — прим. ред.), которые нашли эти ванны, разбавляли их проточной водой. Сера в такой концентрации опасна", — сказал главный специалист по историко-культурному наследию заповедника Дмитрий Марков.
Кроме того, источники находятся в запущенном состоянии, что повышает риск появления других проблем.
Представитель пресс-службы сочинского нацпарка сообщила РИА Новости, что отныне в районе сероводородных ванн будут дежурить лесничие, которые не позволят отдыхающим купаться в источниках. Рекреационный объект станет доступен только для просмотра.
Сероводородные ванны образовались вследствие сейсмических процессов при естественном формировании рельефа, рассказали представители заповедника. Место пользуется популярностью у туристов еще с советских времен, они приезжают сюда искупаться в "лечебных" источниках.
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