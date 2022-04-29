https://ria.ru/20220429/sochi-1785858274.html
В Сочинском нацпарке туристам запретят купаться в водопадах
В Сочинском нацпарке туристам запретят купаться в водопадах - РИА Новости, 29.04.2022
В Сочинском нацпарке туристам запретят купаться в водопадах
Сероводородные ванны в районе Агурских водопадов в Сочи не предназначены для купания, поэтому в этом году плескаться там туристам запретят, сообщили сотрудники... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T10:45
2022-04-29T10:45
2022-04-29T10:45
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СОЧИ, 29 апр — РИА Новости. Сероводородные ванны в районе Агурских водопадов в Сочи не предназначены для купания, поэтому в этом году плескаться там туристам запретят, сообщили сотрудники Сочинского нацпарка."Здесь очень большая концентрация сероводорода. Даже убыхи (народ по культуре и быту родственный абхазам и адыгам — прим. ред.), которые нашли эти ванны, разбавляли их проточной водой. Сера в такой концентрации опасна", — сказал главный специалист по историко-культурному наследию заповедника Дмитрий Марков.Кроме того, источники находятся в запущенном состоянии, что повышает риск появления других проблем.Представитель пресс-службы сочинского нацпарка сообщила РИА Новости, что отныне в районе сероводородных ванн будут дежурить лесничие, которые не позволят отдыхающим купаться в источниках. Рекреационный объект станет доступен только для просмотра.Сероводородные ванны образовались вследствие сейсмических процессов при естественном формировании рельефа, рассказали представители заповедника. Место пользуется популярностью у туристов еще с советских времен, они приезжают сюда искупаться в "лечебных" источниках.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, сочи, туристы, экология
В Сочинском нацпарке туристам запретят купаться в водопадах
В Сочи туристам запретят принимать сероводородные ванны в Агурских водопадах
СОЧИ, 29 апр — РИА Новости. Сероводородные ванны в районе Агурских водопадов в Сочи не предназначены для купания, поэтому в этом году плескаться там туристам запретят, сообщили сотрудники Сочинского нацпарка.
"Здесь очень большая концентрация сероводорода. Даже убыхи (народ по культуре и быту родственный абхазам и адыгам — прим. ред.), которые нашли эти ванны, разбавляли их проточной водой. Сера в такой концентрации опасна", — сказал главный специалист по историко-культурному наследию заповедника Дмитрий Марков.
Кроме того, источники находятся в запущенном состоянии, что повышает риск появления других проблем.
Представитель пресс-службы сочинского нацпарка сообщила РИА Новости, что отныне в районе сероводородных ванн будут дежурить лесничие, которые не позволят отдыхающим купаться в источниках. Рекреационный объект станет доступен только для просмотра.
Сероводородные ванны образовались вследствие сейсмических процессов при естественном формировании рельефа, рассказали представители заповедника. Место пользуется популярностью у туристов еще с советских времен, они приезжают сюда искупаться в "лечебных" источниках.