https://ria.ru/20220429/sochi-1785858274.html

В Сочинском нацпарке туристам запретят купаться в водопадах

В Сочинском нацпарке туристам запретят купаться в водопадах - РИА Новости, 29.04.2022

В Сочинском нацпарке туристам запретят купаться в водопадах

Сероводородные ванны в районе Агурских водопадов в Сочи не предназначены для купания, поэтому в этом году плескаться там туристам запретят, сообщили сотрудники... РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T10:45

2022-04-29T10:45

2022-04-29T10:45

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СОЧИ, 29 апр — РИА Новости. Сероводородные ванны в районе Агурских водопадов в Сочи не предназначены для купания, поэтому в этом году плескаться там туристам запретят, сообщили сотрудники Сочинского нацпарка."Здесь очень большая концентрация сероводорода. Даже убыхи (народ по культуре и быту родственный абхазам и адыгам — прим. ред.), которые нашли эти ванны, разбавляли их проточной водой. Сера в такой концентрации опасна", — сказал главный специалист по историко-культурному наследию заповедника Дмитрий Марков.Кроме того, источники находятся в запущенном состоянии, что повышает риск появления других проблем.Представитель пресс-службы сочинского нацпарка сообщила РИА Новости, что отныне в районе сероводородных ванн будут дежурить лесничие, которые не позволят отдыхающим купаться в источниках. Рекреационный объект станет доступен только для просмотра.Сероводородные ванны образовались вследствие сейсмических процессов при естественном формировании рельефа, рассказали представители заповедника. Место пользуется популярностью у туристов еще с советских времен, они приезжают сюда искупаться в "лечебных" источниках.

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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