https://ria.ru/20220429/skandal-1786100643.html

Член белгородской ЕР объяснила выбор платья на годовщине аварии на ЧАЭС

Член белгородской ЕР объяснила выбор платья на годовщине аварии на ЧАЭС - РИА Новости, 29.04.2022

Член белгородской ЕР объяснила выбор платья на годовщине аварии на ЧАЭС

Секретарь шебекинского отделения "Единой России" под Белгородом, пришедшая к памятнику ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС в платье с надписью PARTY, не... РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T11:41

2022-04-29T11:41

2022-04-29T12:12

шебекино

единая россия

общество

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ВОРОНЕЖ, 29 апр - РИА Новости. Секретарь шебекинского отделения "Единой России" под Белгородом, пришедшая к памятнику ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС в платье с надписью PARTY, не хотела никого оскорбить и объяснила выбор своего наряда тем, что это слово переводится с английского как партия, сообщает в пятницу Telegram-канал "Единой России" в Белгородской области.История с нарядом пришедшей 26 апреля в составе делегации к памятнику ликвидаторам последствий Чернобыльской аварии в белгородском городе Шебекино секретаря местного отделения "Единой России" Галины Шаповаловой вызвала огромный резонанс в интернет-сообществе. На Шаповаловой было платье с надписью PARTY, что, как отметило интернет-сообщество, выглядело по меньше мере странно на траурном мероприятии."Секретарь Шебекинского местного отделения партии пояснила, что с ее стороны ни в коем случае не было никакого злого умысла, тем более намерения оскорбить чьи-то чувства. Являясь дипломированным специалистом в области иностранных языков, секретарь посчитала, что данная надпись означает слово "партия", поэтому и сделала выбор в пользу этого наряда", - говорится в сообщении.Как отмечает региональное отделение, Шаповалова учла общественный резонанс и "заверила, что в дальнейшем подобная ситуация не повторится".

https://ria.ru/20211028/tramp-1756680277.html

шебекино

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

шебекино, единая россия, общество