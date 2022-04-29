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Проект двухконтурной валютно-финансовой системы обсуждается, заявил Песков - РИА Новости, 29.04.2022
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Проект двухконтурной валютно-финансовой системы обсуждается, заявил Песков
Проект двухконтурной валютно-финансовой системы обсуждается, заявил Песков - РИА Новости, 29.04.2022
Проект двухконтурной валютно-финансовой системы обсуждается, заявил Песков
Проект создания в России двухконтурной валютно-финансовой системы, где рубль обеспечат золотом и товарами-валютными ценностями, сейчас находится в стадии... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T13:45
2022-04-29T13:45
экономика
николай патрушев
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Проект создания в России двухконтурной валютно-финансовой системы, где рубль обеспечат золотом и товарами-валютными ценностями, сейчас находится в стадии обсуждения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Во вторник секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что научным сообществом предложен проект по созданию в РФ двухконтурной валютно-финансовой системы, где рубль обеспечат золотом и товарами - валютными ценностями. Патрушев подчеркнул, что для суверенизации любой национальной финансовой системы ее платежные средства должны обладать внутренней ценностью и ценовой устойчивостью, не привязываясь к доллару."Этот вопрос обсуждается в настоящее время. Об этом сказал Патрушев в своем интервью", - заявил Песков журналистам в ответ на вопрос, обсуждался ли данный проект с главой государства.
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экономика, николай патрушев, россия, дмитрий песков
13:45 29.04.2022
 
Проект двухконтурной валютно-финансовой системы обсуждается, заявил Песков

Песков: проект по созданию в России двухконтурной валютно-финансовой системы обсуждается

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкРублевые монеты и купюры
Рублевые монеты и купюры - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Проект создания в России двухконтурной валютно-финансовой системы, где рубль обеспечат золотом и товарами-валютными ценностями, сейчас находится в стадии обсуждения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Во вторник секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что научным сообществом предложен проект по созданию в РФ двухконтурной валютно-финансовой системы, где рубль обеспечат золотом и товарами - валютными ценностями. Патрушев подчеркнул, что для суверенизации любой национальной финансовой системы ее платежные средства должны обладать внутренней ценностью и ценовой устойчивостью, не привязываясь к доллару.
"Этот вопрос обсуждается в настоящее время. Об этом сказал Патрушев в своем интервью", - заявил Песков журналистам в ответ на вопрос, обсуждался ли данный проект с главой государства.
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
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