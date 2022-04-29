https://ria.ru/20220429/sistema-1786134137.html

Проект двухконтурной валютно-финансовой системы обсуждается, заявил Песков

Проект двухконтурной валютно-финансовой системы обсуждается, заявил Песков - РИА Новости, 29.04.2022

Проект двухконтурной валютно-финансовой системы обсуждается, заявил Песков

Проект создания в России двухконтурной валютно-финансовой системы, где рубль обеспечат золотом и товарами-валютными ценностями, сейчас находится в стадии... РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T13:45

2022-04-29T13:45

2022-04-29T13:45

экономика

николай патрушев

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Проект создания в России двухконтурной валютно-финансовой системы, где рубль обеспечат золотом и товарами-валютными ценностями, сейчас находится в стадии обсуждения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Во вторник секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что научным сообществом предложен проект по созданию в РФ двухконтурной валютно-финансовой системы, где рубль обеспечат золотом и товарами - валютными ценностями. Патрушев подчеркнул, что для суверенизации любой национальной финансовой системы ее платежные средства должны обладать внутренней ценностью и ценовой устойчивостью, не привязываясь к доллару."Этот вопрос обсуждается в настоящее время. Об этом сказал Патрушев в своем интервью", - заявил Песков журналистам в ответ на вопрос, обсуждался ли данный проект с главой государства.

https://ria.ru/20220429/ekonomika-1786063170.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, николай патрушев, россия, дмитрий песков