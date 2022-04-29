Рейтинг@Mail.ru
Швыдкой рассказал, как идет возвращение Фаберже из Лондона в Кремль - РИА Новости, 29.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220429/shvydkoy-1786106539.html
Швыдкой рассказал, как идет возвращение Фаберже из Лондона в Кремль
Швыдкой рассказал, как идет возвращение Фаберже из Лондона в Кремль - РИА Новости, 29.04.2022
Швыдкой рассказал, как идет возвращение Фаберже из Лондона в Кремль
Возвращение российских экспонатов, включая три яйца Карла Фаберже из собрания Музеев Московского Кремля, идет без осложнений, заявил РИА Новости... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T12:12
2022-04-29T12:12
культура
новости культуры
лондон
государственный эрмитаж
музей виктории и альберта
московский кремль
московский кремль (музей-заповедник)
выставки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150938/03/1509380358_0:0:5184:2916_1920x0_80_0_0_ab77c6c57891172a6c88ebc3b27c9665.jpg
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Возвращение российских экспонатов, включая три яйца Карла Фаберже из собрания Музеев Московского Кремля, идет без осложнений, заявил РИА Новости спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.Ряд российских культурных учреждений, включая Музеи Московского Кремля и Государственный Эрмитаж, предоставили экспонаты на выставку "Фаберже в Лондоне: от романтики до революции" в британском Музее Виктории и Альберта. Всего российской стороной было одолжено порядка десяти предметов. Выставка открылась в ноябре и продлится до 8 мая.Ранее Швыдкой сообщал в интервью радиостанции "Говорит Москва", что британская сторона вела себя "жестко".
https://ria.ru/20220412/taozhnya-1783155560.html
лондон
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Елена Громова
Елена Громова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150938/03/1509380358_0:0:4608:3456_1920x0_80_0_0_8d6ceeada1b3fbe0d9d0f4ce831ac43a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, лондон, государственный эрмитаж, музей виктории и альберта, московский кремль, московский кремль (музей-заповедник), выставки, михаил швыдкой
12:12 29.04.2022
 
Швыдкой рассказал, как идет возвращение Фаберже из Лондона в Кремль

Швыдкой: возвращение Фаберже из музея Виктории и Альберта в процессе, осложнений нет

© РИА Новости / Александр НатрускинПрезидент РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой в пресс-центре МИА "Россия сегодня". 22 ноября 2017
Президент РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой в пресс-центре МИА Россия сегодня. 22 ноября 2017 - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© РИА Новости / Александр Натрускин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Возвращение российских экспонатов, включая три яйца Карла Фаберже из собрания Музеев Московского Кремля, идет без осложнений, заявил РИА Новости спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

"Идет процесс возвращения Фаберже в Россию из музея Виктории и Альберта. На сегодняшний день я не вижу каких-либо осложнений, мы решаем все процессуальные вопросы", — сказал он.

Ряд российских культурных учреждений, включая Музеи Московского Кремля и Государственный Эрмитаж, предоставили экспонаты на выставку "Фаберже в Лондоне: от романтики до революции" в британском Музее Виктории и Альберта. Всего российской стороной было одолжено порядка десяти предметов. Выставка открылась в ноябре и продлится до 8 мая.
Ранее Швыдкой сообщал в интервью радиостанции "Говорит Москва", что британская сторона вела себя "жестко".
Возвращение российских картин с выставок из Италии и Японии в Россию - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
12 апреля, 16:47Культура
В Музей Востока вернулись картины, задержанные на финской таможне
 
КультураНовости культурыЛондонГосударственный ЭрмитажМузей Виктории и АльбертаМосковский КремльМосковский Кремль (музей-заповедник)ВыставкиМихаил Швыдкой
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала