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Швыдкой рассказал, как идет возвращение Фаберже из Лондона в Кремль
Швыдкой рассказал, как идет возвращение Фаберже из Лондона в Кремль - РИА Новости, 29.04.2022
Швыдкой рассказал, как идет возвращение Фаберже из Лондона в Кремль
Возвращение российских экспонатов, включая три яйца Карла Фаберже из собрания Музеев Московского Кремля, идет без осложнений, заявил РИА Новости... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T12:12
2022-04-29T12:12
2022-04-29T12:12
культура
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лондон
государственный эрмитаж
музей виктории и альберта
московский кремль
московский кремль (музей-заповедник)
выставки
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Возвращение российских экспонатов, включая три яйца Карла Фаберже из собрания Музеев Московского Кремля, идет без осложнений, заявил РИА Новости спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.Ряд российских культурных учреждений, включая Музеи Московского Кремля и Государственный Эрмитаж, предоставили экспонаты на выставку "Фаберже в Лондоне: от романтики до революции" в британском Музее Виктории и Альберта. Всего российской стороной было одолжено порядка десяти предметов. Выставка открылась в ноябре и продлится до 8 мая.Ранее Швыдкой сообщал в интервью радиостанции "Говорит Москва", что британская сторона вела себя "жестко".
https://ria.ru/20220412/taozhnya-1783155560.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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новости культуры, лондон, государственный эрмитаж, музей виктории и альберта, московский кремль, московский кремль (музей-заповедник), выставки, михаил швыдкой
Швыдкой рассказал, как идет возвращение Фаберже из Лондона в Кремль
Швыдкой: возвращение Фаберже из музея Виктории и Альберта в процессе, осложнений нет