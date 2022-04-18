Рейтинг@Mail.ru
Швыдкой рассказал о возвращении российских экспонатов из Лондона - РИА Новости, 18.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220418/vystavka-1784148693.html
Швыдкой рассказал о возвращении российских экспонатов из Лондона
Швыдкой рассказал о возвращении российских экспонатов из Лондона - РИА Новости, 18.04.2022
Швыдкой рассказал о возвращении российских экспонатов из Лондона
Возвращение российских экспонатов, включающих три яйца Карла Фаберже из собрания Музеев Московского Кремля, требует дополнительной проработки, заявил... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T17:04
2022-04-18T17:04
культура
новости культуры
лондон
великобритания
государственный эрмитаж
музей виктории и альберта
московский кремль
музеи
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152819/78/1528197849_0:193:2956:1856_1920x0_80_0_0_dd17eae40aebbaf4db38c601a6f3cbb7.jpg
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Возвращение российских экспонатов, включающих три яйца Карла Фаберже из собрания Музеев Московского Кремля, требует дополнительной проработки, заявил спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. Об этом он рассказал в интервью радиостанции "Говорит Москва".Он также отметил, что британская сторона ведет себя "жестко".Ранее ряд российских культурных институций, включая Музеи Московского Кремля и Государственный Эрмитаж, предоставили экспонаты на выставку "Фаберже в Лондоне: от романтики до революции" в британском Музее Виктории и Альберта. Всего российской стороной было предоставлено порядка десяти предметов. Выставка открылась в ноябре и продлится до 8 мая.
https://ria.ru/20220412/tregulova-1783071539.html
лондон
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Елена Громова
Елена Громова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152819/78/1528197849_113:0:2844:2048_1920x0_80_0_0_75c71de0dd9782efeac9f0b7d44a8eb7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, лондон, великобритания, государственный эрмитаж, музей виктории и альберта, московский кремль, музеи, выставки
17:04 18.04.2022
 
Швыдкой рассказал о возвращении российских экспонатов из Лондона

Швыдкой: возвращение российских экспонатов с выставки в Лондоне требует проработки

© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкНаучный руководитель Высшей школы культурной политики и управления МГУ имени Ломоносова Михаил Швыдкой во время мультимедийной пресс-конференции. 10 сентября 2018
Научный руководитель Высшей школы культурной политики и управления МГУ имени Ломоносова Михаил Швыдкой во время мультимедийной пресс-конференции. 10 сентября 2018 - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Возвращение российских экспонатов, включающих три яйца Карла Фаберже из собрания Музеев Московского Кремля, требует дополнительной проработки, заявил спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. Об этом он рассказал в интервью радиостанции "Говорит Москва".
"Будем разговаривать с английскими властями, потому что, как вы знаете, законы Евросоюза не действуют на территории Великобритании – Великобритания покинула эту организацию", — говорит Швыдкой.
Он также отметил, что британская сторона ведет себя "жестко".
Ранее ряд российских культурных институций, включая Музеи Московского Кремля и Государственный Эрмитаж, предоставили экспонаты на выставку "Фаберже в Лондоне: от романтики до революции" в британском Музее Виктории и Альберта. Всего российской стороной было предоставлено порядка десяти предметов. Выставка открылась в ноябре и продлится до 8 мая.
Генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова
12 апреля, 12:10Культура
Гендиректор Третьяковки прокомментировала задержание картин в Финляндии
 
КультураНовости культурыЛондонВеликобританияГосударственный ЭрмитажМузей Виктории и АльбертаМосковский КремльМузеиВыставки
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала