https://ria.ru/20220418/vystavka-1784148693.html

Швыдкой рассказал о возвращении российских экспонатов из Лондона

Швыдкой рассказал о возвращении российских экспонатов из Лондона - РИА Новости, 18.04.2022

Швыдкой рассказал о возвращении российских экспонатов из Лондона

Возвращение российских экспонатов, включающих три яйца Карла Фаберже из собрания Музеев Московского Кремля, требует дополнительной проработки, заявил... РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T17:04

2022-04-18T17:04

2022-04-18T17:04

культура

новости культуры

лондон

великобритания

государственный эрмитаж

музей виктории и альберта

московский кремль

музеи

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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Возвращение российских экспонатов, включающих три яйца Карла Фаберже из собрания Музеев Московского Кремля, требует дополнительной проработки, заявил спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. Об этом он рассказал в интервью радиостанции "Говорит Москва".Он также отметил, что британская сторона ведет себя "жестко".Ранее ряд российских культурных институций, включая Музеи Московского Кремля и Государственный Эрмитаж, предоставили экспонаты на выставку "Фаберже в Лондоне: от романтики до революции" в британском Музее Виктории и Альберта. Всего российской стороной было предоставлено порядка десяти предметов. Выставка открылась в ноябре и продлится до 8 мая.

https://ria.ru/20220412/tregulova-1783071539.html

лондон

великобритания

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, лондон, великобритания, государственный эрмитаж, музей виктории и альберта, московский кремль, музеи, выставки