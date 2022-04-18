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Швыдкой рассказал о возвращении российских экспонатов из Лондона
Швыдкой рассказал о возвращении российских экспонатов из Лондона - РИА Новости, 18.04.2022
Швыдкой рассказал о возвращении российских экспонатов из Лондона
Возвращение российских экспонатов, включающих три яйца Карла Фаберже из собрания Музеев Московского Кремля, требует дополнительной проработки, заявил... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T17:04
2022-04-18T17:04
2022-04-18T17:04
культура
новости культуры
лондон
великобритания
государственный эрмитаж
музей виктории и альберта
московский кремль
музеи
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Возвращение российских экспонатов, включающих три яйца Карла Фаберже из собрания Музеев Московского Кремля, требует дополнительной проработки, заявил спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. Об этом он рассказал в интервью радиостанции "Говорит Москва".Он также отметил, что британская сторона ведет себя "жестко".Ранее ряд российских культурных институций, включая Музеи Московского Кремля и Государственный Эрмитаж, предоставили экспонаты на выставку "Фаберже в Лондоне: от романтики до революции" в британском Музее Виктории и Альберта. Всего российской стороной было предоставлено порядка десяти предметов. Выставка открылась в ноябре и продлится до 8 мая.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, лондон, великобритания, государственный эрмитаж, музей виктории и альберта, московский кремль, музеи, выставки
Швыдкой рассказал о возвращении российских экспонатов из Лондона
Швыдкой: возвращение российских экспонатов с выставки в Лондоне требует проработки
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Возвращение российских экспонатов, включающих три яйца Карла Фаберже из собрания Музеев Московского Кремля, требует дополнительной проработки, заявил спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. Об этом он рассказал в интервью радиостанции "Говорит Москва".
"Будем разговаривать с английскими властями, потому что, как вы знаете, законы Евросоюза не действуют на территории Великобритании – Великобритания покинула эту организацию", — говорит Швыдкой.
Он также отметил, что британская сторона ведет себя "жестко".
Ранее ряд российских культурных институций, включая Музеи Московского Кремля и Государственный Эрмитаж, предоставили экспонаты на выставку "Фаберже в Лондоне: от романтики до революции" в британском Музее Виктории и Альберта. Всего российской стороной было предоставлено порядка десяти предметов. Выставка открылась в ноябре и продлится до 8 мая.