https://ria.ru/20220429/shtraf-1786274195.html

Суд оставил в силе штраф Трампу за отказ выдать документы его компании

Суд оставил в силе штраф Трампу за отказ выдать документы его компании - РИА Новости, 29.04.2022

Суд оставил в силе штраф Трампу за отказ выдать документы его компании

Суд отклонил жалобу бывшего президента США Дональда Трампа на решение о назначении ему ежедневного штрафа из-за отказа представить документы, затребованные в... РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T23:36

2022-04-29T23:36

2022-04-29T23:36

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нью-йорк (город)

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ВАШИНГТОН, 29 апр - РИА Новости. Суд отклонил жалобу бывшего президента США Дональда Трампа на решение о назначении ему ежедневного штрафа из-за отказа представить документы, затребованные в рамках расследования предполагаемых преступлений его компании Trump Organization."Суд отклоняет запрос Трампа", - говорится в решении Верховного суда штата Нью-Йорк.Трамп при этом заявил, что у него нет затребованных материалов, они находятся в распоряжении других людей, следует из документов суда.Ранее сообщалось, что суд Нью-Йорка признал Трампа виновным в неуважении к инстанции и обязал выплачивать по 10 тысяч долларов в сутки за отказ представить документы. Штраф начали начислять со вторника. Как сообщила генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс, Трамп будет выплачивать эту сумму до тех пор, пока не подчинится требованию суда.Правоохранителей интересует, нарушила ли компания Трампа закон, указав низкую стоимость в отчетах для налоговых инспекторов, но используя высокую, чтобы получить налоговые льготы и произвести впечатление на кредиторов. В связи с этим рассматривается возможность подачи иска, а большое жюри присяжных решает, есть ли основания для предъявления уголовных обвинений. Трампа в правонарушениях не обвиняют, он называет расследование "охотой на ведьм", объясняя его политическими мотивами.

https://ria.ru/20220426/vozvraschenie-1785425791.html

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в мире, нью-йорк (город), сша, дональд трамп