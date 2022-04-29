https://ria.ru/20220429/shashlyk-1786059789.html

Приготовление шашлыка на углях несет риски для здоровья, предупредил врач

Приготовление шашлыка на углях несет риски для здоровья, предупредил врач - РИА Новости, 29.04.2022

Приготовление шашлыка на углях несет риски для здоровья, предупредил врач

Канцерогены, образующиеся при возникновении дыма и сгорании жира при готовке мяса на углях, могут вызывать развитие опухолей, рассказал РИА Новости доктор... РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T07:02

2022-04-29T07:02

2022-04-29T07:02

общество

россия

шашлык

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Канцерогены, образующиеся при возникновении дыма и сгорании жира при готовке мяса на углях, могут вызывать развитие опухолей, рассказал РИА Новости доктор медицинских наук, главный врач "Инвитро-Москва" Сергей Хомяков.Наиболее важный фактор в процессе приготовления шашлыка – правильная прожарка мяса. Хомяков отметил, что не следует сильно зажаривать пищу: в корочке образуются токсичные углеводы. Людям, которые страдают гастритом, и вовсе рекомендуется отказаться от корочки, поскольку она может вызвать раздражение слизистой оболочки желудка."Непрожаренное мясо может содержать паразитов, которые вызывают паразитарные инвазии, например, саркоцистоз, трихинеллез, токсоплазмоз, тениоз, тениаринхоз, эхинококкоз", - утверждает эксперт.Кроме того, несмотря на то, что традиционный шашлык готовится из баранины или свинины, эксперт порекомендовал готовить пищу из птицы или рыбы, поскольку она проще усваивается в организме и содержит меньше жировых прослоек.В "Инвитро" также напомнили о правилах безопасности при отдыхе на природе: проверка сроков годности продуктов, из которых будет готовится шашлык, соблюдение базовых правил гигиены и наличие сделанных прививок от энцефалита.

https://ria.ru/20220423/mchs-1785048729.html

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общество, россия, шашлык