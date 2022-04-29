https://ria.ru/20220429/servis-1786236835.html
Правительство запустило сервис отслеживания нарушений моратория на проверки
Правительство запустило сервис отслеживания нарушений моратория на проверки - РИА Новости, 29.04.2022
Правительство запустило сервис отслеживания нарушений моратория на проверки
Правительство России запустило на "Госуслугах" сервис, с помощью которого бизнесмены и граждане могут сообщить о нарушениях моратория на проверки, сообщает... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T18:57
2022-04-29T18:57
2022-04-29T19:02
дмитрий григоренко
правительство рф
госуслуги
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Правительство России запустило на "Госуслугах" сервис, с помощью которого бизнесмены и граждане могут сообщить о нарушениях моратория на проверки, сообщает пресс-служба правительства.Мораторий был введен 10 марта и коснулся как плановых, так и внеплановых проверок по всей стране. Исключение составили отдельные виды проверок социально значимых объектов (например, в школах и детских садах) по вопросам соблюдения санитарных и пожарных требований, а также опасных производственных объектов."Правительство усиливает контроль соблюдения ограничений на проведение проверок в текущем году. Для этого на портале госуслуг запущен сервис, с помощью которого бизнесмены и граждане могут сообщить о нарушениях моратория на проверки", - говорится в сообщении.Одновременно с объявлением моратория правительство создало систему контроля его выполнения. "Он осуществляется посредством цифровой системы, в которой отражены все надзорные мероприятия в стране в разрезе ведомств, регионов и видов проверок", - уточняется в сообщении.Кроме того, был создан электронный сервис подачи жалоб на нарушение моратория. Через портал госуслуг представители бизнеса, индивидуальные предприниматели и граждане могут оставить жалобу, которая будет рассмотрена в течение одного рабочего дня.По словам заместителя председателя правительства Дмитрия Григоренко, после введения моратория было отменено проведение более 218 тысяч проверок, из них плановых – более 158 тысяч и внеплановых – 60 тысяч.
https://ria.ru/20220311/moratoriy-1777712861.html
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дмитрий григоренко, правительство рф, госуслуги
18:57 29.04.2022 (обновлено: 19:02 29.04.2022)
Правительство запустило сервис отслеживания нарушений моратория на проверки
Правительство России запустило сервис для отслеживания нарушений моратория на проверки
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости.
Правительство России запустило на "Госуслугах" сервис, с помощью которого бизнесмены и граждане могут сообщить о нарушениях моратория на проверки, сообщает
пресс-служба правительства.
Мораторий был введен 10 марта и коснулся как плановых, так и внеплановых проверок по всей стране. Исключение составили отдельные виды проверок социально значимых объектов (например, в школах и детских садах) по вопросам соблюдения санитарных и пожарных требований, а также опасных производственных объектов.
"Правительство усиливает контроль соблюдения ограничений на проведение проверок в текущем году. Для этого на портале госуслуг запущен сервис, с помощью которого бизнесмены и граждане могут сообщить о нарушениях моратория на проверки", - говорится
в сообщении.
Одновременно с объявлением моратория правительство создало систему контроля его выполнения. "Он осуществляется посредством цифровой системы, в которой отражены все надзорные мероприятия в стране в разрезе ведомств, регионов и видов проверок", - уточняется в сообщении.
Кроме того, был создан электронный сервис подачи жалоб на нарушение моратория. Через портал госуслуг представители бизнеса, индивидуальные предприниматели и граждане могут оставить жалобу, которая будет рассмотрена в течение одного рабочего дня.
По словам заместителя председателя правительства Дмитрия Григоренко
, после введения моратория было отменено проведение более 218 тысяч проверок, из них плановых – более 158 тысяч и внеплановых – 60 тысяч.