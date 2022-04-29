https://ria.ru/20220429/servis-1786236835.html

Правительство запустило сервис отслеживания нарушений моратория на проверки

Правительство запустило сервис отслеживания нарушений моратория на проверки - РИА Новости, 29.04.2022

Правительство запустило сервис отслеживания нарушений моратория на проверки

Правительство России запустило на "Госуслугах" сервис, с помощью которого бизнесмены и граждане могут сообщить о нарушениях моратория на проверки, сообщает... РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T18:57

2022-04-29T18:57

2022-04-29T19:02

дмитрий григоренко

правительство рф

госуслуги

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/10/1773157622_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9d8a4a1784723017f313fce7d5cda69d.jpg

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Правительство России запустило на "Госуслугах" сервис, с помощью которого бизнесмены и граждане могут сообщить о нарушениях моратория на проверки, сообщает пресс-служба правительства.Мораторий был введен 10 марта и коснулся как плановых, так и внеплановых проверок по всей стране. Исключение составили отдельные виды проверок социально значимых объектов (например, в школах и детских садах) по вопросам соблюдения санитарных и пожарных требований, а также опасных производственных объектов."Правительство усиливает контроль соблюдения ограничений на проведение проверок в текущем году. Для этого на портале госуслуг запущен сервис, с помощью которого бизнесмены и граждане могут сообщить о нарушениях моратория на проверки", - говорится в сообщении.Одновременно с объявлением моратория правительство создало систему контроля его выполнения. "Он осуществляется посредством цифровой системы, в которой отражены все надзорные мероприятия в стране в разрезе ведомств, регионов и видов проверок", - уточняется в сообщении.Кроме того, был создан электронный сервис подачи жалоб на нарушение моратория. Через портал госуслуг представители бизнеса, индивидуальные предприниматели и граждане могут оставить жалобу, которая будет рассмотрена в течение одного рабочего дня.По словам заместителя председателя правительства Дмитрия Григоренко, после введения моратория было отменено проведение более 218 тысяч проверок, из них плановых – более 158 тысяч и внеплановых – 60 тысяч.

https://ria.ru/20220311/moratoriy-1777712861.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

дмитрий григоренко, правительство рф, госуслуги