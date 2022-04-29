https://ria.ru/20220429/serbiya-1786228349.html

В Сербии повысили максимальные цены на бензин и дизельное топливо

В Сербии повысили максимальные цены на бензин и дизельное топливо - РИА Новости, 29.04.2022

В Сербии повысили максимальные цены на бензин и дизельное топливо

В Сербии предельные цены на бензин и дизельное топливо повысили почти на десять динаров, сообщает Министерство торговли, туризма и телекоммуникаций. РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T18:24

2022-04-29T18:24

2022-04-29T19:31

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сербия

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БЕЛГРАД, 29 апр — РИА Новости. В Сербии предельные цены на бензин и дизельное топливо повысили почти на десять динаров, сообщает Министерство торговли, туризма и телекоммуникаций.Так, с 29 апреля по 6 мая литр евродизеля будет стоить максимум 206,2 динара (около 1,75 евро), а бензина "Европремиум-95" — 184 динара (1,55 евро). Это на 9,9 динара (0,08 евро) больше, чем на предыдущей неделе (196,3 и 174,1 динара соответственно).В Сербии с 11 марта действуют ограничения цен на нефтепродукты. Максимальная розничная стоимость бензина и дизельного топлива определяется размером средней оптовой цены плюс шесть динаров на литр. Этот показатель устанавливают каждую пятницу.При этом АЗС предписано наполнять топливные баки покупателей максимум на 60 литров."Члены правительства также приняли решение о временном снижении на 15 процентов акциза на бензин и масло для газовых двигателей, учитывая актуальную ситуацию с ценой сырой нефти на мировом рынке и тенденцию к росту, которая негативно влияет на экономическую стабильность в стране", — говорится в сообщении.В марте правительство Сербии решило отказаться от 20-процентных акцизов на импорт нефтепродуктов, чтобы сдержать рост цен. По данным Минфина, это обходится в 30 миллионов евро в месяц. Кроме того, кабмин объявил об ограничении цен на сахар, муку, растительное масло и свинину, но цифры пока не обнародовал.

https://ria.ru/20220426/serbiya-1785596611.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, сербия, экономика