https://ria.ru/20220429/sanktsii-1786274598.html

День 65-й: уничтожение ударившего по Херсону комплекса "Точка-У"

День 65-й: уничтожение ударившего по Херсону комплекса "Точка-У" - РИА Новости, 29.04.2022

День 65-й: уничтожение ударившего по Херсону комплекса "Точка-У"

Американская газета New York Times сообщила детали шестого пакета санкций Евросоюза против России с начала операции на Украине. РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T23:47

2022-04-29T23:47

2022-04-29T23:52

обострение ситуации в днр и лнр

владимир зеленский

сергей лавров

украина

киев

министерство обороны сша

евросоюз

херсон

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МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Американская газета New York Times сообщила детали шестого пакета санкций Евросоюза против России с начала операции на Украине.По данным издания, страны ЕС, вероятно, одобрят поэтапное эмбарго на российскую нефть уже на следующей неделе. Эмбарго, пишет NYT, – самая значимая мера в шестом пакете.МО РФ – об операцииМинобороны сообщило, что российские системы ПВО сбили украинский беспилотник "Байрактар" на границе с Россией, а ракетные войска за ночь поразили 13 украинских военных объектов, в том числе ракетный комплекс "Точка-У", которым накануне был нанесен удар по Херсону.Также, по данным Минобороны, российские ударом высокоточных ракет большой дальности уничтожен ракетно-космический завод "Артем" в Киеве.В ночь на пятницу артиллерийские подразделения выполнили почти 1 тысячу огневых задач, поразив 21 пункт управления и 107 позиций артиллерии, а авиация поразила 112 военных объектов Украины, в том числе четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения.В течение дня же авиация РФ высокоточными ракетами уничтожила 38 военных объектов Украины.Министерство обороны также отчиталось об уничтоженной с начала операции украинской технике: 142 самолета, 112 вертолетов, 640 беспилотных летательных аппаратов, 279 зенитных ракетных комплексов, 2646 танков и других боевых бронированных машин, 305 установок реактивных систем залпового огня, 1184 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 2475 единиц специальной военной автомобильной техники.ПровокацияПо данным минобороны РФ, украинские силы заблаговременно подготовил провокацию в селе Пискуновка (ДНР) в целях дискредитации российских военных перед мировой общественностью.Цель провокации – спровоцировать ответный огонь со стороны Вооруженных сил России по водозабору, при уничтожении которого без водоснабжения останутся 27 населенных пунктов, где живут более 15 тысяч человек.Ведомство сообщило, что вооруженные формирования Украины разместили в городе Святогорск (ДНР) артиллерию в монастыре: прикрываясь мирными жителями, они продолжают использовать гражданскую инфраструктуру для оборудования опорных пунктов и размещения тяжелого вооружения.Пентагон комментируетМинобороны США в пятницу сделало серию заявлений по ситуации на Украине, касающихся поставок вооружений на Украину, а также Владимира Зеленского.В ходе брифинга официальный представитель Пентагона, комментируя публикации СМИ о том, что якобы "Россия дважды атаковала резиденцию Зеленского", не подтвердил и не опроверг их.Кроме того, он сообщил о новом транше американской военной помощи Украине, который будет включать гаубицы и беспилотники, его доставят в течение суток 12 самолетами.Украинских военных же, заявили в Пентагоне, обучают использовать переданные США гаубицы в разных местах вне Украины, в частности в Германии. Две других точки в оборонном ведомстве США не назвали. При этом подчеркнули, что США не планируют обучать военных на территории Украины.Пентагон также прокомментировал переговоры с Киева и Москвы, заявив, что США не навязывают Украине то, каким образом ей стоит вести их. По утверждению Пентагона, это решает сугубо Киев, что разнится с заявлениями Москвы о том, что Киеву дают указания с Запада.Переговоры в интервью телеканалу Al-Arabiya прокомментировал и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он заявил, что они застопорились из-за непоследовательной позиции Киева. По его словам, если представители Украины были честными переговорщиками, стороны уже могли бы достичь значительных результатов.

https://ria.ru/20220429/ukraina-1786073077.html

https://ria.ru/20220429/provokatsiya-1786263780.html

https://ria.ru/20220429/lavrov-1786270856.html

украина

киев

херсон

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Минобороны РФ об уничтожении украинской установки "Бук-М1" и вертолета Ми-24 Брифинг МО 29 04 вечер 2022-04-29T23:47 true PT2M00S

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владимир зеленский, сергей лавров, украина, киев, министерство обороны сша, евросоюз, херсон, точка-у