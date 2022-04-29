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Госдеп: США и ЕС закрывают "лазейки" в санкциях на российский газ

Госдеп: США и ЕС закрывают "лазейки" в санкциях на российский газ - РИА Новости, 29.04.2022

Госдеп: США и ЕС закрывают "лазейки" в санкциях на российский газ

Госдеп заявил, что США совместно с ЕС работают над тем, чтобы закрыть "любые возможные лазейки" в санкциях, дающие возможность покупать российский газ. РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T22:46

2022-04-29T22:46

2022-04-29T22:46

государственный департамент сша

сша

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РИА Новости. Госдеп заявил, что США совместно с ЕС работают над тем, чтобы закрыть "любые возможные лазейки" в санкциях, дающие возможность покупать российский газ.

сша

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2022

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