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Лавров: Россия не капитулирует перед санкциями
Лавров: Россия не капитулирует перед санкциями - РИА Новости, 29.04.2022
Лавров: Россия не капитулирует перед санкциями
Запад не дождется того, что Россия будет просить о прощении и капитулирует перед санкциями, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T21:18
2022-04-29T21:18
2022-04-29T22:22
сергей лавров
санкции
украина
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Запад не дождется того, что Россия будет просить о прощении и капитулирует перед санкциями, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Чтобы поверить, что эта волна санкций собирается заставить нас "звать на помощь и просить прощения", нужно быть плохим планировщиком и ничего не знать ни о внешней политике Москвы, ни о том, как иметь дело с Россией", - сказал министр в интервью телеканалу Al Arabiya.По его словам, санкции не стали для России неожиданностью. "Эта последняя беспредельная волна санкций в итоге показывает реальное "лицо" Запада. Оно, насколько я теперь понимаю, всегда и было русофобским", - добавил министр.Он подчеркнул, что Россия уже сделала самый главный вывод - Москва не может полагаться на Запад в чем-либо, особенно в сферах экономики, технологий, продовольствия, других ежедневных потребностей, которые являются стратегическими.При этом, по словам министра, Россия не скажет, что не будет поддерживать отношения с кем-либо. "Если люди поймут, что они крупно ошибались и были неправы, мы попытаемся возобновить отношения в будущем. В любом случае мы должны быть самодостаточными в ключевых сферах для жизни нашей страны", - заявил Лавров.
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сергей лавров, санкции, украина
21:18 29.04.2022 (обновлено: 22:22 29.04.2022)
Лавров: Россия не капитулирует перед санкциями
Глава МИД Лавров: Россия не капитулирует перед санкциями
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Запад не дождется того, что Россия будет просить о прощении и капитулирует перед санкциями, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Чтобы поверить, что эта волна санкций собирается заставить нас "звать на помощь и просить прощения", нужно быть плохим планировщиком и ничего не знать ни о внешней политике Москвы
, ни о том, как иметь дело с Россией", - сказал министр в интервью телеканалу Al Arabiya.
По его словам, санкции не стали для России
неожиданностью. "Эта последняя беспредельная волна санкций в итоге показывает реальное "лицо" Запада. Оно, насколько я теперь понимаю, всегда и было русофобским", - добавил министр.
Он подчеркнул, что Россия уже сделала самый главный вывод - Москва не может полагаться на Запад в чем-либо, особенно в сферах экономики, технологий, продовольствия, других ежедневных потребностей, которые являются стратегическими.
При этом, по словам министра, Россия не скажет, что не будет поддерживать отношения с кем-либо. "Если люди поймут, что они крупно ошибались и были неправы, мы попытаемся возобновить отношения в будущем. В любом случае мы должны быть самодостаточными в ключевых сферах для жизни нашей страны", - заявил Лавров.