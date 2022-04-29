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Россия запретила въезд политикам из Исландии, Норвегии и Гренландии - РИА Новости, 29.04.2022
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Россия запретила въезд политикам из Исландии, Норвегии и Гренландии
Россия запретила въезд политикам из Исландии, Норвегии и Гренландии - РИА Новости, 29.04.2022
Россия запретила въезд политикам из Исландии, Норвегии и Гренландии
Россия запретила въезд ряду парламентариев, членов правительств, представителей деловых, академических кругов и СМИ из Исландии, Норвегии, Гренландии и... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T16:40
2022-04-29T17:00
в мире
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исландия
норвегия
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Россия запретила въезд ряду парламентариев, членов правительств, представителей деловых, академических кругов и СМИ из Исландии, Норвегии, Гренландии и Фарерских островов, сообщило министерство иностранных дел России.Как следует из заявления, меры предприняты в связи с присоединением Исландии, Норвегии, а также датских автономий Гренландии и Фарерских островов к антироссийским санкциям Европейского союза, предусматривающим, в числе прочего, персональные ограничения против российских официальных лиц."Приняты встречные меры в отношении девяти представителей Исландии, 16 представителей Норвегии, трех представителей Гренландии и трех представителей Фарерских островов. Указанным лицам ... запрещен въезд на территорию нашей страны", - говорится в заявлении.Министерство отмечает, что в ответный российский черный список внесен ряд парламентариев, членов правительств, представителей деловых и академических кругов, СМИ, а также некоторые общественные деятели, активно продвигающие антироссийскую риторику и участвующие в формировании и проведении политики, направленной против РФ.
https://radiosputnik.ria.ru/20220428/zapret-1786002423.html
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в мире, россия, исландия, норвегия
16:40 29.04.2022 (обновлено: 17:00 29.04.2022)
 
Россия запретила въезд политикам из Исландии, Норвегии и Гренландии

Россия запретила въезд политикам и общественникам из Исландии, Норвегии и Гренландии

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Россия запретила въезд ряду парламентариев, членов правительств, представителей деловых, академических кругов и СМИ из Исландии, Норвегии, Гренландии и Фарерских островов, сообщило министерство иностранных дел России.
Как следует из заявления, меры предприняты в связи с присоединением Исландии, Норвегии, а также датских автономий Гренландии и Фарерских островов к антироссийским санкциям Европейского союза, предусматривающим, в числе прочего, персональные ограничения против российских официальных лиц.
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"Приняты встречные меры в отношении девяти представителей Исландии, 16 представителей Норвегии, трех представителей Гренландии и трех представителей Фарерских островов. Указанным лицам ... запрещен въезд на территорию нашей страны", - говорится в заявлении.
Министерство отмечает, что в ответный российский черный список внесен ряд парламентариев, членов правительств, представителей деловых и академических кругов, СМИ, а также некоторые общественные деятели, активно продвигающие антироссийскую риторику и участвующие в формировании и проведении политики, направленной против РФ.
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