https://ria.ru/20220429/sanktsii-1786195067.html

Россия запретила въезд политикам из Исландии, Норвегии и Гренландии

Россия запретила въезд политикам из Исландии, Норвегии и Гренландии - РИА Новости, 29.04.2022

Россия запретила въезд политикам из Исландии, Норвегии и Гренландии

Россия запретила въезд ряду парламентариев, членов правительств, представителей деловых, академических кругов и СМИ из Исландии, Норвегии, Гренландии и... РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T16:40

2022-04-29T16:40

2022-04-29T17:00

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Россия запретила въезд ряду парламентариев, членов правительств, представителей деловых, академических кругов и СМИ из Исландии, Норвегии, Гренландии и Фарерских островов, сообщило министерство иностранных дел России.Как следует из заявления, меры предприняты в связи с присоединением Исландии, Норвегии, а также датских автономий Гренландии и Фарерских островов к антироссийским санкциям Европейского союза, предусматривающим, в числе прочего, персональные ограничения против российских официальных лиц."Приняты встречные меры в отношении девяти представителей Исландии, 16 представителей Норвегии, трех представителей Гренландии и трех представителей Фарерских островов. Указанным лицам ... запрещен въезд на территорию нашей страны", - говорится в заявлении.Министерство отмечает, что в ответный российский черный список внесен ряд парламентариев, членов правительств, представителей деловых и академических кругов, СМИ, а также некоторые общественные деятели, активно продвигающие антироссийскую риторику и участвующие в формировании и проведении политики, направленной против РФ.

https://radiosputnik.ria.ru/20220428/zapret-1786002423.html

https://ria.ru/20220428/kanada-1786025382.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, исландия, норвегия