16:40 29.04.2022 (обновлено: 17:00 29.04.2022)
Россия запретила въезд политикам из Исландии, Норвегии и Гренландии
Россия запретила въезд политикам и общественникам из Исландии, Норвегии и Гренландии
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Россия запретила въезд ряду парламентариев, членов правительств, представителей деловых, академических кругов и СМИ из Исландии, Норвегии, Гренландии и Фарерских островов, сообщило министерство иностранных дел России.
Как следует из заявления, меры предприняты в связи с присоединением Исландии, Норвегии, а также датских автономий Гренландии и Фарерских островов к антироссийским санкциям Европейского союза, предусматривающим, в числе прочего, персональные ограничения против российских официальных лиц.
"Приняты встречные меры в отношении девяти представителей Исландии, 16 представителей Норвегии, трех представителей Гренландии и трех представителей Фарерских островов. Указанным лицам ... запрещен въезд на территорию нашей страны", - говорится в заявлении.
Министерство отмечает, что в ответный российский черный список внесен ряд парламентариев, членов правительств, представителей деловых и академических кругов, СМИ, а также некоторые общественные деятели, активно продвигающие антироссийскую риторику и участвующие в формировании и проведении политики, направленной против РФ.
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