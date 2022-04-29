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"Захват активов": сколько российских денег США могут потратить на свои цели - РИА Новости, 29.04.2022
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"Захват активов": сколько российских денег США могут потратить на свои цели
"Захват активов": сколько российских денег США могут потратить на свои цели - РИА Новости, 29.04.2022
"Захват активов": сколько российских денег США могут потратить на свои цели
Американцы решили направить два миллиона долларов из арестованных российских активов на помощь Украине. Забирать чужое им не впервой: у Афганистана отняли семь... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T08:00
2022-04-29T08:31
джо байден
мария захарова
джейк салливан
россия
сша
афганистан
талибан
государственный департамент сша
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости, Михаил Катков, Алена Казакова. Американцы решили направить два миллиона долларов из арестованных российских активов на помощь Украине. Забирать чужое им не впервой: у Афганистана отняли семь миллиардов, у Ирана — на порядок больше. Если в Вашингтоне войдут в раж, Москва многое потеряет.Принудительная помощьПалата представителей США одобрила законопроект, позволяющий использовать замороженные российские средства для поддержки Украины и "демократизации России" (417 конгрессменов — за, восемь — против).Для затравки призвали президента Джо Байдена продать арестованные в рамках санкций предметы роскоши, пишет The New York Times. Правда, законопроект, лишающий владельцев активов права оспаривать эти действия, не прошел, но радоваться рано.Байден заявил, что направляет в Конгресс пакет предложений по противодействию российским олигархам. "Мы сделаем все, чтобы лишить их денег, которые они накопили... Будут созданы новые механизмы для проведения изъятий и конфискаций этой собственности. Мы делаем все, чтобы при продаже олигархических активов вырученные фонды направлялись напрямую на ликвидацию урона, который причинен Украине", - подчеркнул Байден.Кроме того, Госдеп рассматривает возможность признать Россию спонсором терроризма. Официальный представитель МИД Мария Захарова пообещала, что Москва ответит на все решения Вашингтона, даже на такие "идиотические".Еще в середине апреля помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что замороженные активы российским бизнесменам не вернут. При этом сам классифицировал это как "захват".И двумя миллионами Вашингтон, скорее всего, не ограничится. Американцы заморозили сто миллиардов долларов, принадлежащих ЦБ России, но лежащих на счетах ФРС. Глава Госдепа Энтони Блинкен не скрывает, что в Белом доме раздумывают, как бы переправить их Киеву. Мешают юридические тонкости.Аппетиты Зеленского и того больше: он рассчитывает на 400 миллиардов долларов из средств ЦБ и российских миллиардеров.Грабеж средь бела дняВ прошлом году, после бегства от талибов, американцы заморозили около семи миллиардов долларов Афганистана. Объяснили, что это послужит дипломатическим рычагом для давления на Кабул.Часть средств направили на компенсации семьям, пострадавшим от теракта 11 сентября 2001-го, остальное пойдет на гуманитарную помощь. Талибы назвали это грабежом, но в Вашингтоне ничуть не смутились. Там ссылаются на двадцать лет инвестиций США и их союзников в афганскую экономику. Хотя даже генсек ООН Антониу Гутерреш требовал вернуть эти деньги, поскольку страна "висит на волоске".К тому же американцы бросили в Афганистане военное оборудование примерно на те же семь миллиардов. По крайней мере, так сообщил CNN, указав на отчет Пентагона перед законодателями. Военные самолеты и автомобили, оружие, боеприпасы и средства связи оказались в руках "Талибана"*.Ирану не досталось даже этого. Замороженные после исламской революции 1979 года активы оценивают в 100-120 миллиардов долларов. Причем средства находятся не только в США, но и в Китае, Южной Корее, Люксембурге, Японии и Ираке. Большая часть — доходы от нефти.Революция свергла удобного для Вашингтона шаха Мохаммеда Пехлеви. Посольство США в Тегеране захватили, в заложники взяли 66 американцев. Последнего из них освободили лишь в конце 1981-го.Ни суда, ни денег"Подобные действия американской стороны находятся вне каких-либо международных правовых рамок. Очевидно, эту линию продолжат и дальше, предпримут шаги, которые раньше казались невозможными, — полагает юрист-международник Дмитрий Романенко. — Конечно, будут разговоры об ответных мерах. Россия может оставить за собой право на арест активов как физических, так и юридических лиц США на территории страны".Он сомневается, что решение конгресса удастся оспорить, поскольку "никто не постесняется давить" на международные суды — и, разумеется, не в пользу России."Идею использовать российские замороженные триста миллиардов долларов высказали в Киеве, а затем подхватили в Вашингтоне, — отмечает главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев. — Но выяснилось, что для этого есть определенные юридические преграды. Одно дело арестовать счета, совсем другое — потратить имеющиеся на них средства. Национальных органов или судебных инстанций для этого недостаточно".По его словам, такого еще не было. "Да, напоминает ситуацию с Афганистаном, но "Талибан"* — запрещенная террористическая организация. Можно считать это полупрецедентом. Обычно же средства замораживают, как с Ираном, а потом решается вопрос их возвращения. Либо же эти активы удерживают неопределенно долго, используя для экономических взаимозачетов", — добавляет эксперт.Российские деньги могут передать и странам Евросоюза, принявшим украинских беженцев. При этом собеседник РИА Новости сомневается, что эти средства потратят по назначению."Американцы начинают с пилотных проектов, не рискуя сразу объявить, что потратят все триста миллиардов. Однако если отрезать кусочками, то постепенно это будет казаться легитимным. Сейчас возьмут первый транш, направят его Украине на гуманитарную помощь или еще что-то. И постепенно станут суммы увеличивать. Вот общественность и привыкнет", — рассуждает Васильев.Вашингтон создает чрезвычайно опасный прецедент в мировой финансовой практике. И ни одна страна уже не может быть уверенной, что ее сбережения в безопасности.* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
https://ria.ru/20220425/evropa-1784749950.html
https://ria.ru/20220324/milliardery-1779672194.html
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джо байден, мария захарова, джейк салливан, россия, сша, афганистан, талибан, государственный департамент сша, центральный банк рф (цб рф), санкции в отношении россии, украина, экономика
08:00 29.04.2022 (обновлено: 08:31 29.04.2022)
 

"Захват активов": сколько российских денег США могут потратить на свои цели

© AFP 2022 / Getty Images North America / Kevin DietschЗдание Капитолия США в Вашингтоне
Здание Капитолия США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© AFP 2022 / Getty Images North America / Kevin Dietsch
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости, Михаил Катков, Алена Казакова. Американцы решили направить два миллиона долларов из арестованных российских активов на помощь Украине. Забирать чужое им не впервой: у Афганистана отняли семь миллиардов, у Ирана — на порядок больше. Если в Вашингтоне войдут в раж, Москва многое потеряет.

Принудительная помощь

Палата представителей США одобрила законопроект, позволяющий использовать замороженные российские средства для поддержки Украины и "демократизации России" (417 конгрессменов — за, восемь — против).
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗдание Центрального банка России в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Здание Центрального банка России в Москве
Для затравки призвали президента Джо Байдена продать арестованные в рамках санкций предметы роскоши, пишет The New York Times. Правда, законопроект, лишающий владельцев активов права оспаривать эти действия, не прошел, но радоваться рано.
Байден заявил, что направляет в Конгресс пакет предложений по противодействию российским олигархам. "Мы сделаем все, чтобы лишить их денег, которые они накопили... Будут созданы новые механизмы для проведения изъятий и конфискаций этой собственности. Мы делаем все, чтобы при продаже олигархических активов вырученные фонды направлялись напрямую на ликвидацию урона, который причинен Украине", - подчеркнул Байден.
Кроме того, Госдеп рассматривает возможность признать Россию спонсором терроризма. Официальный представитель МИД Мария Захарова пообещала, что Москва ответит на все решения Вашингтона, даже на такие "идиотические".
Еще в середине апреля помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что замороженные активы российским бизнесменам не вернут. При этом сам классифицировал это как "захват".
И двумя миллионами Вашингтон, скорее всего, не ограничится. Американцы заморозили сто миллиардов долларов, принадлежащих ЦБ России, но лежащих на счетах ФРС. Глава Госдепа Энтони Блинкен не скрывает, что в Белом доме раздумывают, как бы переправить их Киеву. Мешают юридические тонкости.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейского совета Шарль Мишель и президент Франции Эммануэль Макрон перед началом встречи Большой семерки в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
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Грабеж средь бела дня

В прошлом году, после бегства от талибов, американцы заморозили около семи миллиардов долларов Афганистана. Объяснили, что это послужит дипломатическим рычагом для давления на Кабул.
Часть средств направили на компенсации семьям, пострадавшим от теракта 11 сентября 2001-го, остальное пойдет на гуманитарную помощь. Талибы назвали это грабежом, но в Вашингтоне ничуть не смутились. Там ссылаются на двадцать лет инвестиций США и их союзников в афганскую экономику. Хотя даже генсек ООН Антониу Гутерреш требовал вернуть эти деньги, поскольку страна "висит на волоске".
К тому же американцы бросили в Афганистане военное оборудование примерно на те же семь миллиардов. По крайней мере, так сообщил CNN, указав на отчет Пентагона перед законодателями. Военные самолеты и автомобили, оружие, боеприпасы и средства связи оказались в руках "Талибана"*.
© AP Photo / Staff Sgt. Victor Mancilla/U.S. Marine CorpsМорские пехотинцы США во время эвакуации в аэропорту имени Хамида Карзая в Кабуле
Морские пехотинцы США во время эвакуации в аэропорту Хамида Карзая в Кабуле - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
© AP Photo / Staff Sgt. Victor Mancilla/U.S. Marine Corps
Морские пехотинцы США во время эвакуации в аэропорту имени Хамида Карзая в Кабуле
Ирану не досталось даже этого. Замороженные после исламской революции 1979 года активы оценивают в 100-120 миллиардов долларов. Причем средства находятся не только в США, но и в Китае, Южной Корее, Люксембурге, Японии и Ираке. Большая часть — доходы от нефти.
Революция свергла удобного для Вашингтона шаха Мохаммеда Пехлеви. Посольство США в Тегеране захватили, в заложники взяли 66 американцев. Последнего из них освободили лишь в конце 1981-го.

Ни суда, ни денег

"Подобные действия американской стороны находятся вне каких-либо международных правовых рамок. Очевидно, эту линию продолжат и дальше, предпримут шаги, которые раньше казались невозможными, — полагает юрист-международник Дмитрий Романенко. — Конечно, будут разговоры об ответных мерах. Россия может оставить за собой право на арест активов как физических, так и юридических лиц США на территории страны".
Он сомневается, что решение конгресса удастся оспорить, поскольку "никто не постесняется давить" на международные суды — и, разумеется, не в пользу России.
© РИА Новости / Антон Быстров / Перейти в фотобанкГраффити перед бывшим посольством США в Тегеране
Граффити перед бывшим посольством США в Тегеране - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
© РИА Новости / Антон Быстров
Перейти в фотобанк
Граффити перед бывшим посольством США в Тегеране
"Идею использовать российские замороженные триста миллиардов долларов высказали в Киеве, а затем подхватили в Вашингтоне, — отмечает главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев. — Но выяснилось, что для этого есть определенные юридические преграды. Одно дело арестовать счета, совсем другое — потратить имеющиеся на них средства. Национальных органов или судебных инстанций для этого недостаточно".
По его словам, такого еще не было. "Да, напоминает ситуацию с Афганистаном, но "Талибан"* — запрещенная террористическая организация. Можно считать это полупрецедентом. Обычно же средства замораживают, как с Ираном, а потом решается вопрос их возвращения. Либо же эти активы удерживают неопределенно долго, используя для экономических взаимозачетов", — добавляет эксперт.
Российские деньги могут передать и странам Евросоюза, принявшим украинских беженцев. При этом собеседник РИА Новости сомневается, что эти средства потратят по назначению.
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"Американцы начинают с пилотных проектов, не рискуя сразу объявить, что потратят все триста миллиардов. Однако если отрезать кусочками, то постепенно это будет казаться легитимным. Сейчас возьмут первый транш, направят его Украине на гуманитарную помощь или еще что-то. И постепенно станут суммы увеличивать. Вот общественность и привыкнет", — рассуждает Васильев.
Вашингтон создает чрезвычайно опасный прецедент в мировой финансовой практике. И ни одна страна уже не может быть уверенной, что ее сбережения в безопасности.
* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
 
Джо БайденМария ЗахароваДжейк СалливанРоссияСШААфганистанТалибанГосударственный департамент СШАЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Санкции в отношении РоссииУкраинаЭкономика
 
 
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